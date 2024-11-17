Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Качество жизни

Швейцарская деревня Бриенц стала закрытой зоной

В воскресенье 17 ноября 2024 года в 13.00 по местному времени истек срок, отведенный на эвакуацию деревни Бриенц (кантон Граубюнден, регион Альбула).
В воскресенье, 17 ноября 2024 года, в 13.00 по местному времени истек срок, отведенный на эвакуацию деревни Бриенц (кантон Граубюнден, регион Альбула). Keystone-SDA

В воскресенье, 17 ноября 2024 года, в 13.00 по местному времени истёк срок, отведенный на эвакуацию деревни Бриенц (кантон Граубюнден, регион Альбула, Швейцария). С этого момента деревня, которой угрожает сход массивной лавины, стала закрытой зоной. Это значит, что доступ в деревню закрыт. Такое положение может продлиться до весны.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Примерно 80 жителей деревни Бриенц вынуждены уже второй раз за полтора года покинуть свои дома. Деревне угрожает обрушение примерно 1 млн кубометров горной породы. Сейчас эта масса из камней, скальных фрагментов и горного грунта, находящаяся над деревней, постепенно сползает вниз в долину, грозя похоронить под собой всё это горное поселение. Муниципальное образование Альбула, к которому относится деревня Бриенц, приняло решение предоставить всем жителям деревни помощь, в частности, в поиске временного жилья.

Показать больше
Правительство кантона Граубюнден выделило деревне Бриенц полмиллиона франков в качестве неотложной помощи.

Показать больше

Швейцарскую деревню Бриенц снова эвакуируют

Этот контент был опубликован на Правительство кантона Граубюнден выделило деревне Бриенц полмиллиона франков в качестве неотложной помощи.

Читать далее Швейцарскую деревню Бриенц снова эвакуируют

Возвращение в Бриенц, скорее всего, если и станет возможным, то не раньше весны 2025 года. Переселяют из деревни не только людей, но и животных: часть домашнего скота перевезли на ферму «Плантахоф» в регионе города Ландкварт (Plantahof in Landquart), других животных доверили различным другим подворьям и хозяйствам. Из церкви Святого Каликста (Kirche St. Calixtus) во второй раз вывезли ценный в стиле поздней готики алтарь, которому уже 500 лет.

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Также были вывезены и местные архивы Бриенца. Запрет на въезд в опасную зону вокруг деревни распространяется и на членов местной добровольной пожарной охраны. Если в Бриенце начнется пожар, они будут задействованы только в том случае, если все системы раннего оповещения и мониторинг посчитают, что операция по пожаротушению оправдана и безопасна для персонала.

 ночь на 16 июня 2023 года, но массы горной породы остановились тогда буквально всего в нескольких метрах от околицы деревни.
В ночь на 16 июня 2023 года массы горной породы остановились буквально всего в нескольких метрах от околицы деревни. Keystone / Gian Ehrenzeller

Это решение соответствует официальному рейтингу приоритетов в рамках работы пожарной охраны Швейцарии: сначала спасают людей, затем животных, окружающая среда стоит на третьем месте и только на четвертом находятся материальные активы. Жителям Бриенца уже пришлось один раз покинуть свои дома в мае 2023 года. Тогда горный обвал грозил смести всю деревню, обвал случился в ночь на 16 июня 2023 года, но массы горной породы остановились тогда буквально всего в нескольких метрах от околицы деревни.

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Какое будущее ожидает швейцарскую модель нейтралитета?

В самом ли деле эта модель уже полностью устарела, с учетом того, что мир снова вступает в стадию блокового противостояния? А что думаете вы?

Присоединяйтесь к дискуссии
325 Отметки «мне нравится»
206 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Чему Швейцария и США могут сегодня научиться друг у друга?

Когда-то США и Швейцария считались «братскими республиками», активно влияя друг на друга. А что теперь? Участвуйте в наших дебатах.

Присоединяйтесь к дискуссии
105 Отметки «мне нравится»
82 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
3 Отметки «мне нравится»
4 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Сильный снегопад привёл к дорожному хаосу и к многочисленным авариям во многих регионах Швейцарии.

Показать больше

Дорожный хаос и ДТП из-за сильного снегопада в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Сильный снегопад привёл к дорожному хаосу и к многочисленным авариям во многих регионах Швейцарии.

Читать далее Дорожный хаос и ДТП из-за сильного снегопада в Швейцарии
«В июле 2023 года, судя по всему, через польскую компанию снайперские боеприпасы от швейцарской компании P Defence попали в Украину»

Показать больше

Швейцарские снайперские боеприпасы оказались в Украине

Этот контент был опубликован на «В июле 2023 года, судя по всему, через польскую компанию снайперские боеприпасы от швейцарской компании P Defence попали в Украину»

Читать далее Швейцарские снайперские боеприпасы оказались в Украине
Новый генеральный директор SRG Сюзанна Вилле (на фото) официально вступила в должность 1 ноября 2024 года. В своем обращении к сотрудникам в первый же свой рабочий день она объявила о «самой большой трансформации в истории компании».

Показать больше

Общественные СМИ Швейцарии сократят тысячу рабочих мест

Этот контент был опубликован на Швейцарская общественная (негосударственная) телерадиовещательная корпорация SRG SSR сократит к 2029 году 1000 рабочих мест

Читать далее Общественные СМИ Швейцарии сократят тысячу рабочих мест
Акт вандализма в отношении знаменитого памятника культуры вызвал в Швейцарии возмущение. Что именно произошло и какие меры теперь принимаются?

Показать больше

В Швейцарии повредили «Черную Мадонну»: что известно!

Этот контент был опубликован на Акт вандализма в отношении знаменитого памятника культуры вызвал в Швейцарии возмущение. Что именно произошло и какие меры теперь принимаются?

Читать далее В Швейцарии повредили «Черную Мадонну»: что известно!
Эта тенденция просматривается как в сегменте квартир, так и односемейных домов. Таковы новые данные Федерального Ведомства статистики (BFS).

Показать больше

Недвижимость в Швейцарии продолжает дорожать

Этот контент был опубликован на Эта тенденция просматривается как в сегменте квартир, так и односемейных домов. Таковы новые данные Федерального Ведомства статистики (BFS).

Читать далее Недвижимость в Швейцарии продолжает дорожать
В какой степени населения Швейцарии зависит от смартфонов? Стали известны результаты исследования на эту тему, проведенного порталом сравнения цен и тарифов Comparis.

Показать больше

В какой степени население Швейцарии зависит от смартфонов?

Этот контент был опубликован на Стали известны результаты исследования на эту тему, проведенного порталом сравнения цен и тарифов Comparis.

Читать далее В какой степени население Швейцарии зависит от смартфонов?
Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности: «В свете новой геополитической ситуации у нейтралитета нет будущего».

Показать больше

Джон Болтон убежден, что Швейцария должна вступить в НАТО

Этот контент был опубликован на Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности: «В свете новой геополитической ситуации у нейтралитета нет будущего».

Читать далее Джон Болтон убежден, что Швейцария должна вступить в НАТО
Банковский регулятор FINMA беспокоят санкции, введенные в отношении России, проблематика, связанная с процентной ставкой, уже для него не столь важна.

Показать больше

Швейцарский банковский регулятор беспокоят санкции против России

Этот контент был опубликован на Банковский регулятор FINMA беспокоят санкции, введенные в отношении России, проблематика, связанная с процентной ставкой, уже для него не столь важна.

Читать далее Швейцарский банковский регулятор беспокоят санкции против России
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис призвал Россию прекратить войну против Украины.

Показать больше

1000 дней: глава МИД Швейцарии призвал Россию закончить войну

Этот контент был опубликован на Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис призвал Россию прекратить войну против Украины.

Читать далее 1000 дней: глава МИД Швейцарии призвал Россию закончить войну
Российская дипломатическая миссия в Женеве устанавливает на своей крыше все больше и больше «шпионских» спутниковых антенн.

Показать больше

«Крыша дипмиссии России в Женеве уставлена шпионскими антеннами»

Этот контент был опубликован на Российская дипломатическая миссия в Женеве устанавливает на своей крыше все больше и больше «шпионских» спутниковых антенн.

Читать далее «Крыша дипмиссии России в Женеве уставлена шпионскими антеннами»

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
drain

Показать больше

Швейцарскую деревню Бриенц защитят системой дренажа

Этот контент был опубликован на Остановить процесс постепенного сползания деревни Бриенц вниз по склону в долину призван уникальный дренажный тоннель.

Читать далее Швейцарскую деревню Бриенц защитят системой дренажа
бриенц

Показать больше

Горный обвал пока пощадил швейцарскую деревню Бриенц

Этот контент был опубликован на Еще немного и... Горные скальные массы, обрушившиеся в долину в кантоне Граубюнден, пока не затронули деревню Бриенц.

Читать далее Горный обвал пока пощадил швейцарскую деревню Бриенц
Das Dorf Brienz im Kanton Graubünden am Fusse des Berges mit beleuchteter Kirche in der Nacht

Показать больше

Священник из швейцарского села Бриенц: «Надеяться надо всегда»

Этот контент был опубликован на Горная порода сползает в сторону села Бриенц со все более высокой скоростью. Самое время поговорить со священником.

Читать далее Священник из швейцарского села Бриенц: «Надеяться надо всегда»
A rockfall narrowly misses hitting a Swiss village in Brienz/Brinzauls.

Показать больше

Жителям швейцарской деревни Бриенц позволят вернуться домой

Этот контент был опубликован на Региональные власти настроены оптимистично, надеясь, что жителям Бриенца вскоре будет разрешено окончательно вернуться в свои дома.

Читать далее Жителям швейцарской деревни Бриенц позволят вернуться домой
деревня под угрозой оползня

Показать больше

Из-за угрозы оползня жители Бриенца оказались в изгнании

Этот контент был опубликован на Однако несколько дней назад им впервые разрешили ненадолго вернуться домой. Сюжет коллег c телеканала SRF.

Читать далее Из-за угрозы оползня жители Бриенца оказались в изгнании

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR