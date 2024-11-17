Швейцарская деревня Бриенц стала закрытой зоной

В воскресенье, 17 ноября 2024 года, в 13.00 по местному времени истек срок, отведенный на эвакуацию деревни Бриенц (кантон Граубюнден, регион Альбула). Keystone-SDA

В воскресенье, 17 ноября 2024 года, в 13.00 по местному времени истёк срок, отведенный на эвакуацию деревни Бриенц (кантон Граубюнден, регион Альбула, Швейцария). С этого момента деревня, которой угрожает сход массивной лавины, стала закрытой зоной. Это значит, что доступ в деревню закрыт. Такое положение может продлиться до весны.

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Примерно 80 жителей деревни Бриенц вынуждены уже второй раз за полтора года покинуть свои дома. Деревне угрожает обрушение примерно 1 млн кубометров горной породы. Сейчас эта масса из камней, скальных фрагментов и горного грунта, находящаяся над деревней, постепенно сползает вниз в долину, грозя похоронить под собой всё это горное поселение. Муниципальное образование Альбула, к которому относится деревня Бриенц, приняло решение предоставить всем жителям деревни помощь, в частности, в поиске временного жилья.

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Возвращение в Бриенц, скорее всего, если и станет возможным, то не раньше весны 2025 года. Переселяют из деревни не только людей, но и животных: часть домашнего скота перевезли на ферму «Плантахоф» в регионе города Ландкварт (Plantahof in Landquart), других животных доверили различным другим подворьям и хозяйствам. Из церкви Святого Каликста (Kirche St. Calixtus) во второй раз вывезли ценный в стиле поздней готики алтарь, которому уже 500 лет.

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Также были вывезены и местные архивы Бриенца. Запрет на въезд в опасную зону вокруг деревни распространяется и на членов местной добровольной пожарной охраны. Если в Бриенце начнется пожар, они будут задействованы только в том случае, если все системы раннего оповещения и мониторинг посчитают, что операция по пожаротушению оправдана и безопасна для персонала.

В ночь на 16 июня 2023 года массы горной породы остановились буквально всего в нескольких метрах от околицы деревни. Keystone / Gian Ehrenzeller

Это решение соответствует официальному рейтингу приоритетов в рамках работы пожарной охраны Швейцарии: сначала спасают людей, затем животных, окружающая среда стоит на третьем месте и только на четвертом находятся материальные активы. Жителям Бриенца уже пришлось один раз покинуть свои дома в мае 2023 года. Тогда горный обвал грозил смести всю деревню, обвал случился в ночь на 16 июня 2023 года, но массы горной породы остановились тогда буквально всего в нескольких метрах от околицы деревни.