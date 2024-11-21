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Недвижимость в Швейцарии продолжает дорожать

Эта тенденция просматривается как в сегменте квартир, так и односемейных домов. Таковы новые данные Федерального Ведомства статистики (BFS).
Эта тенденция просматривается как в сегменте квартир, так и односемейных домов. Таковы новые данные Федерального Ведомства статистики (BFS). Keystone-SDA

Стоимость жилья, покупаемого в собственность, в третьем квартале 2024 года увеличилась на 0,5%, эта тенденция просматривается как в сегменте квартир, так и односемейных домов. Таковы новые данные Федерального Ведомства статистики (BFS).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

По данным Федерального Ведомства статистики (BFS) индекс цен на жилую недвижимость в Швейцарии составил показатель 118,2 пункта (для сравнения: в 4-м квартале 2019 года этот показатель составлял 100 пунктов). По сравнению с аналогичным временем 2023 года увеличение составило 1,7%. В 2024 году в четвертом квартале стоимость односемейных домов по сравнению с третьим кварталом увеличилась на +0,3% и на +0,75 выросла стоимость квартир, покупаемых в собственность.

Стоимость односемейных домов увеличилась больше всего в крупных городских регионах (+0,7%), снизилась она только в муниципальных образованиях среднего размера (-0,1%). Что касается квартир в собственности, то их стоимость также особенно сильно увеличилась в средних по размерам городских агломерациях (+2,0%). Стоимость такой недвижимости снизились (-1,9%) только в населенных пунктах сельского типа.

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Индекс стоимости недвижимости публикуется статистическим ведомством ежеквартально начиная с 2020 года, он рассчитывается на основе среднего ценника примерно 7 000 сделок, совершаемых ежегодно во всех регионах Швейцарии. Данные предоставляются 28 крупнейшими финансовыми институтами, предлагающими ипотечные кредиты.

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