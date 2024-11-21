Недвижимость в Швейцарии продолжает дорожать

Эта тенденция просматривается как в сегменте квартир, так и односемейных домов. Таковы новые данные Федерального Ведомства статистики (BFS). Keystone-SDA

Стоимость жилья, покупаемого в собственность, в третьем квартале 2024 года увеличилась на 0,5%, эта тенденция просматривается как в сегменте квартир, так и односемейных домов. Таковы новые данные Федерального Ведомства статистики (BFS).

1 минута

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss property prices continue to rise Читать далее Swiss property prices continue to rise

Français fr Les prix des logements en propriété poursuivent leur hausse Оригинал Читать далее Les prix des logements en propriété poursuivent leur hausse

По данным Федерального Ведомства статистики (BFS) индекс цен на жилую недвижимость в Швейцарии составил показатель 118,2 пункта (для сравнения: в 4-м квартале 2019 года этот показатель составлял 100 пунктов). По сравнению с аналогичным временем 2023 года увеличение составило 1,7%. В 2024 году в четвертом квартале стоимость односемейных домов по сравнению с третьим кварталом увеличилась на +0,3% и на +0,75 выросла стоимость квартир, покупаемых в собственность.

Стоимость односемейных домов увеличилась больше всего в крупных городских регионах (+0,7%), снизилась она только в муниципальных образованиях среднего размера (-0,1%). Что касается квартир в собственности, то их стоимость также особенно сильно увеличилась в средних по размерам городских агломерациях (+2,0%). Стоимость такой недвижимости снизились (-1,9%) только в населенных пунктах сельского типа.

Показать больше

Показать больше Швейцария вынесет на референдум арендное право Этот контент был опубликован на Швейцария — страна арендаторов жилья и все, что касается арендного права, имеет для её жителей огромное значение. Читать далее Швейцария вынесет на референдум арендное право

Индекс стоимости недвижимости публикуется статистическим ведомством ежеквартально начиная с 2020 года, он рассчитывается на основе среднего ценника примерно 7 000 сделок, совершаемых ежегодно во всех регионах Швейцарии. Данные предоставляются 28 крупнейшими финансовыми институтами, предлагающими ипотечные кредиты.

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch