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Отель Kulm в Санкт-Морице вложит в реконструкцию 125 млн

Гостиница Kulm Hotel St. Moritz была основана в 1856 году швейцарским предпринимателем Йоханнесом Бадруттом (Johannes Badrutt)
Гостиница Kulm Hotel St. Moritz была основана в 1856 году швейцарским предпринимателем Йоханнесом Бадруттом (Johannes Badrutt). Keystone-SDA

Знаменитый пятизвёздочный отель Kulm в Санкт-Морице (кантон Граубюнден) инвестирует 125 миллионов швейцарских франков в масштабную реконструкцию своих основных помещений. Руководить проектом будет архитектурное бюро британского архитектора Нормана Фостера (Norman Foster).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
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Как сообщается в официальном пресс-релизе, целью проекта является объединение исторической сущности Kulm Hotel с современной архитектурой и инновационными решениями. В течение шести-семи лет планируется поэтапная модернизация общественных зон на первом этаже, включая вестибюль. Среди архитектурных особенностей будущего проекта — новый ресторан с зимним садом, просторные террасы с видом на озеро, современная зона для общественных мероприятий, подземный паркинг и внешний торговый пассаж.

Начало строительных работ запланировано на начало 2026 года. «Наши проекты создают пространства, которые и современны и вневременны», — цитируется Норман Фостер в заявлении отеля. Отмечается также, что при реализации проекта будет сделан акцент на использование местных материалов и привлечение швейцарских подрядчиков.

Гостиница Kulm Hotel St. Moritz была основана в 1856 году швейцарским предпринимателем Йоханнесом Бадруттом (Johannes Badrutt), которого считают одним из основателей альпийского зимнего туризма в Швейцарии. Именно на территории отеля в 1904 году был открыт один из первых олимпийских бобслейных треков — естественная ледяная трасса от Санкт-Морица до Челерины. С тех пор на натуральном льду ежегодно проходят международные соревнования, включая этапы Кубка мира.

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Кроме того, отель вошёл в историю как место, где в 1864 году Йоханнес Бадрутт заключил знаменитое пари с английскими туристами, пообещав им бесплатное проживание зимой в случае недовольства ими местным климатом. Эта инициатива и положила начало развитию зимнего туризма в Санкт-Морице. Сегодня Kulm Hotel предлагает 150 номеров и люксов, несколько ресторанов, современный спа-центр и широкий выбор спортивных развлечений в зимний и летний сезоны.

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