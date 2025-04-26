Отель Kulm в Санкт-Морице вложит в реконструкцию 125 млн

Гостиница Kulm Hotel St. Moritz была основана в 1856 году швейцарским предпринимателем Йоханнесом Бадруттом (Johannes Badrutt). Keystone-SDA

Знаменитый пятизвёздочный отель Kulm в Санкт-Морице (кантон Граубюнден) инвестирует 125 миллионов швейцарских франков в масштабную реконструкцию своих основных помещений. Руководить проектом будет архитектурное бюро британского архитектора Нормана Фостера (Norman Foster).

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de St. Moritzer Kulm Hotel investiert 125 Millionen Franken in Umbau Оригинал Читать далее St. Moritzer Kulm Hotel investiert 125 Millionen Franken in Umbau

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Как сообщается в официальном пресс-релизе, целью проекта является объединение исторической сущности Kulm Hotel с современной архитектурой и инновационными решениями. В течение шести-семи лет планируется поэтапная модернизация общественных зон на первом этаже, включая вестибюль. Среди архитектурных особенностей будущего проекта — новый ресторан с зимним садом, просторные террасы с видом на озеро, современная зона для общественных мероприятий, подземный паркинг и внешний торговый пассаж.

Начало строительных работ запланировано на начало 2026 года. «Наши проекты создают пространства, которые и современны и вневременны», — цитируется Норман Фостер в заявлении отеля. Отмечается также, что при реализации проекта будет сделан акцент на использование местных материалов и привлечение швейцарских подрядчиков.

Гостиница Kulm Hotel St. Moritz была основана в 1856 году швейцарским предпринимателем Йоханнесом Бадруттом (Johannes Badrutt), которого считают одним из основателей альпийского зимнего туризма в Швейцарии. Именно на территории отеля в 1904 году был открыт один из первых олимпийских бобслейных треков — естественная ледяная трасса от Санкт-Морица до Челерины. С тех пор на натуральном льду ежегодно проходят международные соревнования, включая этапы Кубка мира.

Подробнее:

Показать больше

Показать больше Историческое возвращение женщин на санную трассу «Креста Ран» Этот контент был опубликован на В 2019 году впервые за 90 лет женщины снова получили право участвовать в гонках на легендарной санной трассе «Креста Ран» в Санкт-Морице. Читать далее Историческое возвращение женщин на санную трассу «Креста Ран»

Кроме того, отель вошёл в историю как место, где в 1864 году Йоханнес Бадрутт заключил знаменитое пари с английскими туристами, пообещав им бесплатное проживание зимой в случае недовольства ими местным климатом. Эта инициатива и положила начало развитию зимнего туризма в Санкт-Морице. Сегодня Kulm Hotel предлагает 150 номеров и люксов, несколько ресторанов, современный спа-центр и широкий выбор спортивных развлечений в зимний и летний сезоны.

Показать больше

Показать больше Кратко о Культуре от swissinfo.ch Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой. Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Венген: «спящая красавица» в окружении швейцарских Альп Этот контент был опубликован на В швейцарском курортном городе Венген «прекрасная эпоха» прошлого сталкивается с новыми веяниями в кулинарии, архитектуре и туризме. Читать далее Венген: «спящая красавица» в окружении швейцарских Альп