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Плохой урожай вина в 2024 году из-за погодных условий

Плохой урожай вина в 2024 году из-за погодных условий
Плохой урожай вина в 2024 году из-за погодных условий. Keystone-SDA

Производство вина в Швейцарии в 2024 году резко сократилось из-за неблагоприятных погодных условий и заражения пуховой плесенью.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Если за последние 10 лет в Швейцарии ежегодно производилось в среднем около 92 миллионов литров вина, то в 2024 году этот показатель составил всего 75 миллионов литров.

По данным Федерального ведомства сельского хозяйства (Bundesamt für Landwirtschaft / BLW, подразделение Минэкономики), объем производства снизился на 18,5% по сравнению со средними показателями последнего десятилетия.

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Особенно пострадали винодельческие хозяйства в немецкоязычной части Швейцарии: здесь производство упало на 36,9% и составило всего 10,4 миллиона литров.

В западной, франкофонной Швейцарии объем производства сократился на 23,8% до 60,6 миллиона литров. В италоязычной Швейцарии снижение составило 15,6%.

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