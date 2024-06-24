Поврежденный автобан A13 в Швейцарии может стать проблемой

Непогода в кантоне Граубюнден стала причиной повреждений важной автомагистрали A13. Как говорят представители Федерального ведомства дорожного хозяйства Astra, истинные масштабы повреждений пока неясны. Keystone / Ti-Press / Samuel Golay

Непогода в кантоне Граубюнден стала причиной повреждений важной автомагистрали A13. Как говорят представители Федерального ведомства дорожного хозяйства Astra, истинные масштабы повреждений пока неясны.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Storm damage to major Swiss motorway may impact summer travel Оригинал Читать далее Storm damage to major Swiss motorway may impact summer travel

В пятницу 21 июня 2024 года община Лостальо в кантоне Граубюнден стала жертвой оползня, разрушившего 200-метровый участок автомагистрали A13. По данным федерального правительства, ремонтные работы должны начаться в понедельник 24 июня. Представитель Федерального дорожного ведомства (Astra) сообщил телеканалу SRF, «пока еще рано говорить о том, как долго будет закрыта автомагистраль A13.

В настоящее время эксперты Astra работают над определением масштабов повреждений, более точная картина ситуации должна быть получена в начале недели. Прежде всего, сейчас нам нужна определенность в отношении пропавших людей». Важным объектом на этой автотрассе является «путепровод Буффалора» (Brücke Buffalora). Слишком больших повреждений он не получил. Таков результат первоначальной оценки состояния конструкции.

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«Однако окончательные выводы можно будет сделать только после оценки статики путепровода. Но сделать это можно будет только после того, как отступят паводковые массы воды», — продолжает представитель Astra. Альтернативным маршрутом через Альпы сейчас являются перевалы Сан-Бернардино и Сен-Готард, национальный железнодорожный перевозчик SBB рассматривает возможности расширения пропускной способности соответствующих маршрутов.

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Закрытие трассы A13 может привести в период летних отпусков к еще большим заторам на перевале Сен-Готард и перед автотуннелем под перевалом. Уже ведутся дискуссии о том, как можно было бы предотвратить заторы. Депутат Национального совета, большой палаты федерального парламента, от партии «Центр» (Mitte) из кантона Ури Симон Штадлер (Simon Stadler) заявил газете Sonntagsblick, что «транспортного коллапса на Готарде быть не должно».

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С его точки зрения уже на северных и южных пограничных КПП автотранспорт должен иметь возможность выбирать маршруты объезда региона Сен-Готард. Тьерри Буркарт (Thierry Burkart), депутат Совета кантонов, малой палаты парламента Швейцарии, от партии «Либералы» (FDP), указал газете Sonntagsblick, что он опасается даже серьезных сбоев в поставках необходимых товаров и ресурсов для восточных регионов Швейцарии, коль скоро единственным маршрутом останется путь через перевал Сан-Бернардино.

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На пресс-конференции вчера 23 июня министр кабмина Иньяцио Кассис, представители полиции и правительств кантонов Граубюнден и Тичино прокомментировали ситуацию, сложившуюся после оползня в общине Лостальо. «Это печальный день для пострадавших муниципалитетов, для кантонов Граубюнден и Тичино и всей Швейцарии», — указал Иньяцио Кассис. «Последние несколько часов были трудными», — проинформировал шеф полиции Граубюндена Уильям Клотер (William Kloter). Он предоставил информацию о поисках пропавших людей. «Я должен сообщить Вам, что недавно мы нашли тело погибшего. Мы проинформировали родственников, с ними работают психологи»

О двух других пропавших людях никаких новых новостей на 18.00 23 июня 2024 года не поступало. «Очевидно, что после всего прошедшего времени шансы найти их живыми невелики». Поиски продолжались вчера в воскресенье, команда горных спасателей работала с использованием собак и всех доступных технологий. В работах по разбору завалов и очистке улиц участвуют 200 человек. Женщина, которую спасли в субботу утром, уже выписана из реанимации. Об этом У. Клотер рассказал информационному агентству Keystone после пресс-конференции, во время осмотра пострадавшей территории.

Йон Доменик Паролини, председатель кантонального правительства Граубюндена, слева, и И. Кассис, справа. Keystone / Michael Buholzer

Кристиан Витта (Christian Vitta), председатель правительства кантона Тичино, также выразил свою солидарность с пострадавшим населением. «Природа может быть очень живописной, но и очень жестокой, что мы и испытали на себе». Йон Доменик Паролини, председатель кантонального правительства Граубюндена, заверил общины региона Мисокс в полной поддержке. Также обсуждалась и пострадавшая автомагистраль А13 и возможные меры по предотвращению транспортного хаоса. Было решено, по словам Й. Паролини, что пока она в первую очередь будет использоваться для региональных и локальных перевозок. «Потому что если сюда придет международный транзит, то коллапс будет просто запрограммирован. Дорога A13 будет открыта только для жителей, едущих, например, на работу, но не для третьих лиц».