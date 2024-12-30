«Почта Швейцарии» доставила 1,3 млн посылок за один день

Сотрудники компании Die Post / La Posta обработали почти 1,3 миллиона посылок по всей Швейцарии и всего за один день — новый рекорд. Keystone-SDA

В преддверии Рождества почта Швейцарии установила новый рекорд: 3 декабря 2024 года всего за один день сотрудники компании по всей стране обработали почти 1,3 млн посылок.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Neuer Rekord: Post stellt an einzigem Tag 1,3 Millionen Pakete zu Оригинал Читать далее Neuer Rekord: Post stellt an einzigem Tag 1,3 Millionen Pakete zu

В общей сложности в период между «Черной пятницей» 29 ноября и Рождеством 25 декабря 2024 года швейцарская почта обработала 22,3 миллиона посылок. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года это соответствует увеличению на 3,5 процента, то есть после двух лет снижения объемов пересылаемых посылок в 2024 году почта Швейцарии вновь зафиксировала рост базовых показателей.

Рекорд в период между «Черной пятницей» и Рождеством был установлен в 2020 году — 24,1 миллиона посылок. В 2024 году для доставки посылок в преддверии Рождества было задействовано 14 500 сотрудников почты, из них 3 400 — исключительно в качестве разносчиков посылок. Об этом представительница госконцерна «Почта Швейцарии» сообщила в ответ на запрос информационного агентства Keystone-SDA.

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Кроме того, около 4 500 сотрудников работали в трех крупных общенациональных центрах обработки почтовой корреспонденции в Дайленсе (Daillens VD), Херкингене (Härkingen SO) и Фрауэнфельде (Frauenfeld TG), а также в региональных центрах распределения посылок. В качестве подкрепления по всей Швейцарии были задействованы 500 временных работников.