Сборная Швейцарии проиграла Англии по итогам серии пенальти
Мечта была так близко — впервые в истории швейцарского футбола пробиться в полуфинал. Увы, сборная Швейцарии проиграла Англии по итогам серии пенальти в четвертьфинале чемпионата Европы со счетом 5:3. Матч состоялся в Дюссельдорфе.
Четвертьфинальный матч чемпионата Европы между сборными Швейцарии и Англии начался в субботу вечером 6 июля с эйфории и вполне обоснованной надежды: англичане показали себя с не самой лучшей стороны, а затем швейцарцы даже повели в счете.
Тем более горьким был финал этого поединка, тем более что буквально на последних минутах дополнительного времени матча при счете 1:1 после подачи швейцарцами углового мяч влетел в крестовину английских ворот. Как указывает информационное агентство Keystone-SDA, многие в Швейцарии испытывали чувство несправедливо проигранного поединка.
Ведь швейцарская команда уверенно противостояла англичанам и несколько раз заслуженно была очень близка к победе. В итоге все решил один-единственный пенальти, взятый английским вратарем. Тем не менее пресса Швейцарии с уважением и признательностью оценивает выступление «Нати» на нынешнем чемпионате, пусть команда и снова потерпела поражение на рубеже полуфинала.
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Краткий обзор прессы:
Газета «Блик»: «Футбол может быть таким жестоким. Как и в 2021 году, четвертьфинал стал для сборной Швейцарии финалом участия в турнире. И так же, как в 2021 году, нам не повезло с пенальти. Но каким бы горьким ни было это поражение, мы склоняем голову и говорим спасибо. Спасибо за множество голов. За красивые игры. За эмоциональные моменты. Вы сражались как львы, играли мужественно и порой даже блестяще, наполняя гордостью всю страну, от Кьяссо до Шаффхаузена, от Санкт-Галлена до Женевы, от Базеля до Вале».
Газета SonntagsZeitung: «Остается (после игры) только горечь, потому что это поражение было совершенно ненужно, оно не было неотвратимо и уж тем более не в матче с такой сборной Англии, которая снова была какая угодно, но только не непобедимой. Однако швейцарцы … должны гордиться тем, чего добились за последние две недели. Они забрались так далеко не случайно, в отличие от английских игроков, которые, имея такой большой потенциал, с большим трудом могли его реализовывать. Швейцарцы впечатлили своим футболом, своим горячим желанием играть, своей сплоченностью».
Газета NZZ am Sonntag: «Поколение игроков во главе с капитаном Гранитом Джакой так хотело подарить маленькой футбольной нации историческое достижение. Швейцарцам не удалось сделать это в противостоянии с футбольной сверхдержавой Англией, приехавшей в Германию в качестве фаворита турнира и в матче против Швейцарии даже ещё не демонстрировавшей всей своей формы. (…) Швейцарцы многое сделали правильно на этом турнире. В матче с Германией, сыграв вничью 1:1, и победив Италию 2:0, они показали, что стали более зрелыми и опытными. Команда играла в оптимистичный, радостный футбол».
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