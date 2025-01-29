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Фонд собак-сенбернаров отмечает 20-летие

Фонд «Барри дю Гран-Сен-Бернар» в городе Мартиньи (кантон Вале) отмечает свое 20-летие. С момента его основания в питомнике фонда родилось почти 500 щенков.
Фонд «Барри дю Гран-Сен-Бернар» в городе Мартиньи (кантон Вале) отмечает свое 20-летие. С момента его основания в питомнике фонда родилось почти 500 щенков. Keystone-SDA

Фонд «Барри дю Гран-Сен-Бернар» в городе Мартиньи (кантон Вале) отмечает свое 20-летие. С момента его основания в питомнике фонда родилось почти 500 щенков.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Двадцать лет назад традиция разведения собак-сенбернаров монахами-августинцами на перевале Большой Сен-Бернар находилась под угрозой. Монахи объявили тогда о намерении прекратить программу разведения собак из-за нехватки ресурсов.

Поэтому 28 января 2005 года в городе Мартиньи был создан фонд, продолживший 300-летнюю традицию разведения этой породы. С тех пор именно он является владельцем старейшей и самой известной в мире линии разведениях швейцарских собак этой породы.

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За 20 лет в питомнике Фонда родилось 456 щенков из 69 пометов, штат сотрудников Фонда увеличился с тех пор с пяти человек до 45, количество собак в питомнике выросло с 15 до более чем 30. Сенбернары стали известны в качестве собак-спасателей, вытаскивающих из-под снега путников, попавших в шторм или занесенных лавинами.

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