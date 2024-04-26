Швейцарские города: шесть главных трендов

Швейцария — это страна горожан, именно города являются основным мотором развития страны. Какова социо-политическая ситуация в городах Швейцарии? Keystone SRF

Швейцария — это страна горожан, именно города являются основным мотором развития страны. Какова социо-политическая ситуация в городах Швейцарии? Ответы на эти вопросы содержатся в очередном статистическом «Ежегоднике», выпущенном «Швейцарской ассоциацией городов» при поддержке Федерального Ведомства статистики.

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Швейцарское информационное агентство Reuters / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Швейцарские города: шесть трендов.

Население швейцарских городов неуклонно увеличивается уже последние 100 лет.

В городах живет все меньше и меньше молодых людей.

Доля иностранных граждан в городах выше среднего.

Доля людей, не имеющих никакой религиозно-конфессиональной принадлежности, в городах постоянно увеличивается.

В городах доминируют социалисты и либералы (SP / FDP).

В городах с населением более 100 000 человек доля женщин в городских парламентах составила почти 50%.

В двуязычных городах Швейцарии французский язык находится на подъеме.

Тренды подробнее:

Население швейцарских городов неуклонно увеличивается уже последние 100 лет

Численность населения городов Швейцарии увеличивается на протяжении всех последних ста лет — исключением были только 1980-е, которые характеризовались социологическим явлением под названием «бегство из городов». В 1920 году в городах жила только треть населения Швейцарии, сегодня к числу горожан себя причисляют три четверти лиц, постоянно проживающих в стране.

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В городах живет все меньше и меньше молодых людей

Последние 50 лет доля молодых людей в структуре населения городов медленно, но верно снижалась: в 2022 году молодежь в возрасте до 19 лет составляла только 19% от общей численности постоянного городского населения. Доля женщин в городах (50,7 %), лишь немного превышает общенациональный показатель (50% от общего населения).

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Доля иностранных граждан в городах выше среднего

Иностранные граждане в структуре городского населения составляют долю в 32%, что заметно превышает средний национальный показатель (26%). В городах франкоязычной Швейцарии доля иностранцев выше, чем в городах немецкоязычной Швейцарии. Самая высокая доля иностранцев — 56,3 % — зафиксирована в городе Кройцлинген (кантон Тургау), расположенном на самой границе с Германией и плавно переходящем в немецкий город Констанц.

В двуязычных городах Швейцарии французский язык находится на подъеме. Keystone SRF

Доля людей, не имеющих никакой религиозно-конфессиональной принадлежности, в городах постоянно увеличивается

Начиная с 2000 года доля лиц, не принадлежащих в какой-либо церкви или конгрегации, в городах резко возросла: около трети горожан заявляют, что у них нет никакой религиозной принадлежности. Доля людей, считающих, что они принадлежат к одной из традиционных религий, в целом также снижается, сильнее всего — среди протестантов.

В городах доминируют социалисты и либералы (SP / FDP)

Наибольшим политическим представительством в городских правительствах и парламентах в прошлом 2023 году обладали социалисты (левые) и либералы (правый центр). В правительствах городов последние имеют в совокупности фракцию в 25 процентов, у социалистов фракция достигает 21 процента, за ними следует «Партия Центра» (бывшие демохристиане, Die Mitte) с долей голосов в 15 процентов.

В парламентах городов также лидируют «либералы» (21 процент мест), опережая социалистов (20 процентов). Крайние правые и левые фланги (Швейцарская народная партия / SVP и «Зелёные» / GPS) имеют в парламентах городов по 14 процентов. Либералы также выдвинули из своих рядов самое большое количество мэров городов (53), социалисты провели на посты мэров 37 своих представителей.

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В городах с населением более 100 000 человек доля женщин в городских парламентах составила почти 50%

Однако в целом женщины все еще имеют скромное политическое представительство: их доля в парламентах городов в целом составила 39 процентов. В 2023 году женщины занимали 32 процента мест в городских органах власти, большинство они имеют в парламентах 26 городов.

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В двуязычных городах Швейцарии французский язык находится на подъеме

За последние десятилетия в швейцарских городах доля лиц, говорящих на немецком языке (точнее, на швейцарских диалектах немецкого, язык Гете и Шиллера для них «родной иностранный») заметно уменьшилась. Если в 1970 году в городах немецкий / диалект в качестве своего основного языка называли 64 процента горожан, то сегодня этот показатель снизился до чуть менее 60 процентов. А вот доля франкоговорящих жителей городов немного увеличилась с 19 процентов в 1970 году до чуть менее 23 процентов сегодня.

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Например, в 1920-х годах доля немецкоговорящих жителей в городе Биль/Бьен на западе кантона Берн составляла около 67 процентов, со временем этот показатель снизился примерно до 50%. Похожая тенденция прослеживается и во Фрибуре. Одна из причин: миграционные движения внутри Швейцарии. Для многих жизнь в больших городах франкоязычной Швейцарии (Женева, Лозанна) постепенно становится слишком дорогой, и такие города, как Фрибур или Биль становятся для них хорошей альтернативой.

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Источник:

«Ежегодник» (JahrbuchВнешняя ссылка), который издается «Ассоциацией городов и поселков городского типа Швейцарии» (Städteverband) совместно с Федеральным статистическим Ведомством (Bundesamt für Statistik), учитывает данные статистики начиная с 1920 г.

«Ежегодник» фиксирует тренды в области эволюции структуры городской среды, обращая особое внимание на развитие возрастной структуры, на изменения в религиозно-конфессиональной принадлежности и на характере языкового разнообразия городской Швейцарии. В нынешнем издании «Ежегодника» впервые особое внимание уделяется вопросам религиозной принадлежности и лингвистики.