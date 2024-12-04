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Швейцарское скаутское движение получило престижную награду

В 2024 году оно получило от «Фонда Бранденбергера» награду: премию в размере 200 000 швейцарских франков.
В 2024 году Швейцарское скаутское движение получило от «Фонда Бранденбергера» награду: премию в размере 200 000 швейцарских франков. Keystone-SDA

За достижения в области практического воспитания в детях таких ценностей, как терпимость, уважение к личности и мирное сосуществование народов, швейцарское скаутское движение (Pfadibewegung Schweiz / Mouvement Scout de Suisse) получило от «Фонда Бранденбергера» 200 000 франков.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

В своей торжественной речи по этому случаю Президент Швейцарской Конфедерации в 2024 году и министр обороны и спорта Виола Амхерд объяснила, что швейцарские скауты — это живой пример того, как вышеуказанные ценности можно и нужно не только декларировать, но и руководствоваться ими на практике. «Скауты учат нас идти по миру с широко раскрытыми глазами, брать на себя ответственность и понимать, что истинная сила заключается в совместном достижении великих целей».

Кристина Эгли (Christina Egli), сопредседательница «Швейцарского скаутского движения», заявила со своей стороны, что скаутское движение — это «воспитательное движение, которое способствует личностному развитию своих членов и тем самым пропагандирует толерантность и мир». Швейцарское скаутское движение было основано в 1987 году в результате слияния Швейцарской скаутской ассоциации (Schweizerischer Pfadfinderbund) и Ассоциации швейцарских девушек-скаутов (Bund Schweizerischer Pfadfinderinnen).

Сегодня оно претендует на звание крупнейшего детского и молодежного движения в Швейцарии, насчитывающего около 51 000 членов, объединенных в 22 кантональные скаутские ассоциации. Всемирная организация скаутского движения (World Organization of the Scout Movement) была основана в 1907 году британским офицером Робертом Баден-Пауэллом (Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, 1st Baron Baden-Powell, 1857–1941).

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Сегодня во Всемирную организацию входят 153 национальные скаутские организации, объединяющие около 60 миллионов молодых людей и пять миллионов волонтёров. Генеральный секретариат Организации находится в Женеве. Своими премиями «Фонд Бранденбергера» стремится отмечать людей и организации, вносящие вклад в улучшение материальных или нематериальных условий жизни людей. 

Премия скаутам Швейцарии была уже 34-й такой наградой со стороны фонда, она была вручена в субботу 30 ноября 2024 года в Берне. Фонд был основан Ирмой Мартой Бранденбергер (Irma Marthe Brandenberger) в память о ее отце Дж. Э. Бранденбергере (1872–1954), швейцарском химике, изобретателе целлофана.

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