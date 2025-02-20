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Качество жизни

Швейцарцы довольны жизнью, но с тревогой смотрят в будущее

Парадокс: 90% жителей страны довольны своей жизнью, но при этом 71% скептически оценивают перспективы будущего.
Парадокс: 90% жителей страны довольны своей жизнью, но при этом 71% скептически оценивают перспективы будущего. Keystone-SDA

Очередной репрезентативный опрос «Барометр поколений» выявил в Швейцарии парадоксальную ситуацию: 90% жителей страны вполне довольны своей жизнью, но при этом 71% скептически оценивают перспективы ближайшего и среднесрочного будущего.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Тилль Грюневальд (Till Grünewald), директор общественной организации Бернский дом поколений (Berner Generationenhaus), комментирует результаты в интервью телеканалу SRF Внешняя ссылкаследующим образом: «Заявляют, что вполне или даже очень довольны своей жизнью, девять из десяти человек, что в целом неплохо». Однако разные социальные группы, включая разные возрастные категории людей, порой совершенно по-разному смотрят на актуальную ситуацию в мире и в стране.

Пожилые люди чаще говорят, что они в целом всем довольны, тогда как среди молодежи до 25 лет уровень неудовлетворённости жизнью достигает 21%. При этом именно молодые швейцарцы смотрят с наибольшим пессимизмом в будущее. По данным исследования, 71% опрошенных в целом оценивают будущее довольно мрачно — этот показатель значительно вырос по сравнению с данными двухлетней давности. Многие респонденты чувствуют себя бессильными перед вызовами глобального масштаба.

«Трое из четырех респондентов, независимо от возраста, отмечают, что мировые события подрывают их уверенность в завтрашнем дне», — говорит Тилль Грюневальд. Главными источниками тревоги являются изменение климата и нестабильность в мире. «Раньше люди говорили о климатическом кризисе как о вызове, который ещё можно остановить, а теперь речь идёт уже о том, когда же случится окончательная катастрофа», — добавляет он.

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Несмотря на общий скепсис по поводу глобального будущего, большинство швейцарцев в целом удовлетворены и собой, и своей жизнью. Каким образом это вообще сочетается друг с другом? Как объясняет Тилль Грюневальд, «в центре внимания людей сейчас ещё более заметным образом оказались такие факторы, как личное здоровье, семья, партнёрские отношения и крепкие социальные связи. А ведь именно они и играют ключевую роль в процессе достижения той или иной степени удовлетворённости жизнью, причём это касается всех поколений».

Другой важный аспект исследования — ощущение обостряющейся поляризации в обществе. Две трети респондентов считают, что Швейцария всё больше раскалывается — как политически (между левыми и правыми), так и социально (между богатыми и бедными). Молодёжь ощущает этот разрыв сильнее всего, причём почти половина опрошенных в возрасте до 26 лет видят в обществе ещё и конфликт поколений.

Наследование ценностей: традиции остаются важным фактором

Отдельный блок исследования был посвящён вопросу наследования не только в материальном смысле, но и в плане передачи от поколения к поколению системы убеждений и традиций. Более 80% опрошенных считают, что передавать культурные и семейные традиции следующему поколению «очень важно». Особенно значимыми респонденты назвали семейные ритуалы, отражающие взаимное уважение и поддержку поколений.

Среди ключевых ценностей — вежливость, заботливое поведение и даже простые повседневные привычки, такие как приветствия и прощания. Хотя сам термин «поколение» является довольно спорным с научной точки зрения, данное исследование все-таки подтверждает: крупные социальные и политические потрясения, такие как пандемия COVID-19 или агрессия России против Украины, формируют общественные настроения во всех возрастных группах в довольно значительной степени.

О методологии исследования

«Барометр поколений 2025» (Generationenbarometer 2025Внешняя ссылка) был составлен на основе опроса, проведенного исследовательским институтом Sotomo по заказу организации Berner Generationenhaus. В опросе приняли участие 2 754 человека в возрасте от 18 лет из немецко- и франкоязычной Швейцарии. Результаты исследования были обработаны методом статистической экстраполяции и признаны репрезентативными.

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