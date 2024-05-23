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Качество жизни

Швейцарцы позитивно относятся к донорству яйцеклеток

Швейцария открыта к вспомогательной репродукции: опрос показывает поддержку ЭКО и замораживания яйцеклеток.
Швейцарцы позитивно относятся к донорству яйцеклеток. Таковы результаты репрезентативного опроса, опубликованные Университетом Цюриха в понедельник 6 мая 2024 года. KEYSTONE/GAETAN BALLY

В рамках опроса Swiss Assisted Reproduction Longitudinal Study (Charls) ученые Университета Цюриха (UZH) под руководством проф. Йорга Рёсселя (Jörg Rössel) опросили 5 283 швейцарских женщин и мужчин об их личном опыте и об их отношении к различным методам лечения бесплодия. По словам представителей UZH, это первый такой репрезентативный опрос на данную тему.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

В понедельник 6 мая 2024 года университет опубликовал первичный анализ итогов этого опроса, проведенный аспиранткой Майлой Мертенс (Maila Mertens). Согласно полученным данным наиболее распространенным методом лечения бесплодия в Швейцарии является гормональная терапия. Такое лечение проходили 9% опрошенных. Искусственное оплодотворение было вторым наиболее часто используемым респондентами методом, им воспользовались 5% опрошенных.

К экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) прибегали 4% респондентов. В отличие от искусственного оплодотворения, при котором сперматозоиды вводятся в шейку матки или непосредственно в матку незадолго до овуляции, при ЭКО яйцеклетки извлекаются и оплодотворяются сперматозоидами в лаборатории. Кроме того, 17% всех опрошенных женщин могли бы представить себе такой метод, как замораживание собственных яйцеклеток. Не определились 22 процента опрошенных.

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Почти трое из четырех респондентов (72%) заявили, что считают искусственное оплодотворение «в целом» морально приемлемым или «вполне» приемлемым методом. Такой метод как ЭКО позитивно оценили 60 процентов респондентов. Замораживание яйцеклеток также получило положительную оценку: 57% респондентов оценили этот метод как «в целом» морально приемлемый.

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Респонденты также не имели ничего против донорства яйцеклеток, метода, вообще-то запрещенного в Швейцарии: 73% опрошенных показали, согласились бы с его легализацией, при этом замораживание эмбрионов считают морально оправданным только около половины участников исследования. Меньшей степенью поддержки обладают такие методы, как суррогатное материнство и донорство эмбрионов: морально оправданными такие методы считают менее трети респондентов.

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