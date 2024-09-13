Швейцарцы против запрета иммиграции, но они переоценивают ее масштабы

Согласно проведенному опросу трое из пяти жителей Швейцарии выступают против запрета на въезд в страну в качестве инструмента и метода регулирования иммиграционных потоков. Keystone-SDA

Согласно проведенному опросу трое из пяти жителей Швейцарии выступают против запрета на въезд в страну в качестве инструмента и метода регулирования иммиграционных потоков. Запрет на въезд в страну лиц из-за пределов ЕС/ЕАСТ также был отвергнут, но минимальным перевесом голосов «против». При этом большинство респондентов считает, что распахнутые настежь открытые границы — это тоже не решение проблемы.

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Как же тогда регулировать миграцию? С помощью более простой и быстрой натурализации иностранцев, то есть при помощи понижения барьеров на пути получения паспорта? Такие методы и инструменты хоть и небольшим большинством участников опроса, но также были отвергнуты. С другой стороны, более 70 процентов респондентов высказались за развитие опережающими темпами общественного транспорта, за возможность работать и после достижения пенсионного возраста, и за большее количество мест в детских садах.

В рамках исследования Chancenbarometer 2024Внешняя ссылка, проведенного социологическим НИИ Demoscope по заказу частного бернского Фонда Larix Foundation, было опрошено более 6 300 человек из всех языковых регионов страны. По собственным данным этот Фонд поддерживает Швейцарию в качестве ведущего образовательного центра и выступает в пользу принципов верховенства закона и международного права. Согласно этому же опросу 74% жителей сельской местности заметно обеспокоены тем, что в Швейцарии скоро возможно будут проживать 10 миллионов человек (сейчас население составляет около 9 миллионов).

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В городских «субурбиях» этот показатель составляет 65%, в чисто городских 63%. Более 65% опрошенных высказались за систему регулирования миграции на основе зарабатывания мигрантами квалификационных баллов, например, за обладание уникальной профессией или за знание языка. Введение сбора с иммигрантов за пользование существующей общественной инфраструктурой одобрили только 53% респондентов, при этом самой большой проблемой для Швейцарии с населением в 10 миллионов человек 43% респондентов считают нехватку жилья и высокую стоимость аренды квартир.

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Затем следуют опасения в связи с возможным увеличением интенсивности транспортных потоков и числа пробок (33%), с ростом бюджетных расходов на социальную помощь (26%) и негативными изменениями в швейцарской культуре (25%). Что касается положительных аспектов иммиграции, то 15% опрошенных назвали дополнительные взносы в пенсионные фонды, 13% были бы рады возможности контактов с другими культурами, а 9% приветствовали бы возможность набора дополнительных рабочих рук для сферы здравоохранения и ухода за больными и престарелыми. Интересно, что большинство респондентов (80%) неверно оценили средний темп прироста населения в стране и национальную структуру иммигрантов за последние годы.

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В реальности в последнее десятилетие население страны увеличивалось на 79 168 человек в год, но при этом сторонники правой Швейцарской народной партии (SVP) оценили эту цифру примерно в 133 000, а жители италоязычной Швейцарии в 138 000. Женщины и сторонники левых партий также переоценили ситуацию. Однако женщины (90 000) и социалисты (94 000) все-таки оказались гораздо ближе к реальности в своих оценках, чем мужчины (128 000) и жители городских центров (121 000).

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Представления респондентов также оказались ошибочными, когда речь зашла о происхождении тех, кто мигрирует в Швейцарию. По их оценкам, около 47% были выходцами из стран ЕС/ЕАСТ, тогда как на самом деле эта цифра составляет около 70%. Респонденты также значительно переоценили долю африканцев среди иммигрантов (16%), в реальности этот показатель составил 4%.

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