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Качество жизни

Швейцарцы — самые удовлетворенные жизнью европейцы

Жители Швейцарии являются самыми довольными своей жизнью людьми в Европе, даже несмотря на то, что почти каждый десятый из них испытывает финансовые трудности.
AЖители Швейцарии являются самыми довольными своей жизнью людьми в Европе, даже несмотря на то, что почти каждый десятый из них испытывает финансовые трудности. KEYSTONE

Жители Швейцарии являются самыми довольными своей жизнью людьми в Европе, даже несмотря на то, что почти каждый десятый из них испытывает финансовые трудности. Такой вывод можно сделать на основании новых данных, опубликованных Федеральным ведомством статистики Швейцарии (BfS).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

По данным BfS в 2022 году Швейцария обладала самым высоким уровнем удовлетворенности своей жизнью среди всех европейских стран. И этот показатель практически не изменился за период с 2014 года. Тем не менее почти каждый десятый житель страны сталкивается с теми или иными финансовыми трудностями. Из 10 возможных пунктов Швейцария получила 8 баллов, опередив соседние страны — Австрию (7,9), Италию (7,2), Францию (7) и Германию (6,5 баллов).

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Удовлетворенность жизнью увеличивается с возрастом, с уровнем образования и доходов. Особенно довольны швейцарцы и швейцарки качеством межличностных отношений, причем как на работе, так и в личной жизни: по состоянию на 2022 года в возрастной группе от 16 и старше этой сферой своей жизни довольны более половины респондентов. Менее довольно население страны своим досугом и личным финансовым положением: тут доля довольных не превышает показателя в одну треть.

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Отказываться от важных товаров, услуг или от социальных мероприятий по причине недостатка финансов в 2022 году были вынуждены только 4,9% населения страны. Понятно, что в этой социальной группе доволен своей жизнью только один из десяти человек. В целом в Швейцарии доля тех, кто «очень доволен» своей жизнью, составляет чуть более трети от 9 млн общего населения. Четверть лиц, недовольных своей жизнью, заявили, что они чувствуют себя удрученными или подавленными большую часть времени или даже постоянно.

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Однако среди всего населения таких насчитывается только 5%. Уровень бедности в стране составил 8,2% (702 тыс. человек). В предыдущем 2021 году этот показатель был немного выше — 8,7%. Чаще всего от бедности в Швейцарии страдают иностранные граждане, неполные семьи, люди без высшего образования и семьи, в которых нет ни одного работающего человека. Среди работающего населения уровень бедности составил 3,8% (144 тыс. человек).

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По данным официальной статистики в 2022 году порог бедности для физических лиц в Швейцарии составлял доход в 2 284 швейцарских франка (2 534 доллара) в месяц и 4 010 швейцарских франков в месяц для двух взрослых с двумя детьми.

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