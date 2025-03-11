Имидж иностранцев в Швейцарии ухудшился
Согласно данным Федерального ведомства статистики (BfS) доля швейцарцев, негативно оценивающих влияние иностранцев на общество, увеличилась.
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За последние три года общественное мнение в Швейцарии стало более критичным в отношении влияния иностранцев на систему образования страны и на общую криминогенную обстановку. Согласно данным BfS, доля жителей, считающих это влияние негативным, возросла.
С 2022 по 2024 год доля респондентов, полагающих, что присутствие иностранцев негативно отражается на школьном образовании, увеличилась на 7 процентных пунктов, достигнув 28,7 %.
Одновременно 29,2 % швейцарцев считают, что иностранцы ухудшают криминогенную ситуацию, что на 6 процентных пунктов больше, чем три года назад. Вопрос выплат социальных пособий иностранцам также сильнее раскалывает общество.
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Тем не менее, более 70 % респондентов не связывают иммиграцию напрямую с ростом преступности, увеличением числа безработных или ухудшением качества школьного образования. Что касается политических прав иностранных граждан, около 60 % населения поддерживают их расширение, особенно в вопросах воссоединения семей.
Однако участие иностранцев в политической жизни оценивается иначе: только 50 % респондентов считают, что лица без швейцарского гражданства должны иметь право участвовать в политике. За три года поддержка предоставления иностранцам дополнительных политических прав сократилась почти на 5 процентных пунктов.
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