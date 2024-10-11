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Самая большая тыква Швейцарии весит более 700 килограммов

Гигантский овощ, победитель чемпионата Швейцарии по выращиванию тыкв в городе Йона (кантоне Санкт-Галлен), был выращен жителем Цюриха.
Гигантский овощ, победитель чемпионата Швейцарии по выращиванию тыкв в городе Йона (кантоне Санкт-Галлен), был выращен жителем Цюриха. Keystone-SDA

Гигантский овощ, победитель чемпионата Швейцарии по выращиванию тыкв в городе Йона (кантоне Санкт-Галлен), был выращен жителем Цюриха.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Самая тяжелая тыква Швейцарии весит, если быть совсем точным, 727,5 килограмма. Гигантский овощ, выращенный жителем Цюриха, в субботу 5 октября 2024 года выиграл чемпионат Швейцарии по выращиванию тыкв, прошедший в очередной раз в городе Йона в кантоне Санкт-Галлен на востоке Швейцарии.

Тыква-победительница относится к сорту «порционная тыква сквош» (cucurbita maxima squash) и отличается светло-зеленым цветом. Как указали организаторы тыквенного чемпионата на своем сайтеВнешняя ссылка, этот сорт впервые побеждает столь престижное среди отечественных тыквоводов первенство.

Как тыква-победительница, так и ее соперницы, занявшие второе и третье места, будут выставлены на всеобщее обозрение в течение месяца, после чего их нарежут на порции и раздадут всем желающим.

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