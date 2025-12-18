Число переездов в Швейцарии продолжает снижаться

За период с 2020 года количество внутренних переездов в Швейцарии заметно сократилось. Как сообщило Федеральное статистическое ведомство Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BFS), в 2024 году место жительства сменили около 697 000 человек, тогда как в 2020 году этот показатель составлял 769 000 человек.

Почти три четверти всех, кто переехал в 2024 году, остались в пределах того же кантона. По данным BFS, примерно 36% сменили жильё, не покидая границ общины / муниципального образования — примерно столько же переехали в другую общину. Поменяли кантон 16% человек, а ещё 13% уехали на ПМЖ за границу. По сравнению с предыдущим 2023 годом данная пропорция практически не изменилась.

В городах Швейцарии персональная мобильность значительно выше, чем в сельской местности. Самая высокая доля переехавших зафиксирована в кантонах Базель-сельский (11,3%) и Невшатель (10,6%), самая низкая — в Нидвальдене и Обвальдене (по 7,4%). Если взять города, то в 2024 году чаще всего переезжали жители Фрибура и Санкт-Галлена, реже всего — городов Ланси (кантон Женева / GE) и Вернье (GE).

Чаще остальных жильё меняла молодёжь; кроме того, неженатые и незамужние жители страны переезжали почти вдвое чаще, чем лица, состоящие в браке. В целом граждане Швейцарии меняют жильё реже, чем иностранцы, а жильцы многоквартирных домов более мобильны по сравнению с жителями индивидуального жилья.

Кроме того, мужчины, проживающие в одиночку, переезжали чаще, чем одинокие женщины. Подтверждается и уже ранее известная закономерность: чем меньше квартира, тем выше вероятность переезда. Люди, живущие в 1—2-комнатных квартирах, в 2024 году переезжали вдвое чаще, чем те, кто проживает в квартирах с четырьмя и более комнатами.

Для большинства переехавших по Швейцарии изменилась и площадь жилья. По данным BFS, на уменьшение жилплощади чаще соглашались молодые взрослые и люди старше 50 лет. Особенно это касалось тех, кто переезжал из сельской местности в города — в таких случаях потеря квадратных метров была наиболее вероятной опцией.

