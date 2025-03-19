Всё кулинарное разнообразие Швейцарии под одной обложкой
«Богоявленская выпечка» (Dreikönigskuchen), сыр «Эмменталер» или сардельки «сервела» (не путать с сервелатом): энциклопедическое издание Das kulinarische Erbe der Schweiz («Кулинарное наследие Швейцарии») сохранило и зафиксировало для потомков все кулинарное разнообразие швейцарских регионов.
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Сегодня перечень продуктов и блюд, вошедших в список «Кулинарного наследия Швейцарии», насчитывает 453 позиции. Прежде чем погрузиться в детали, стоит разобраться в общей картине. Именно поэтому Пауль Имхоф (Paul Imhof) начинает свою энциклопедию «вкусной Швейцарии» с обзора страны с высоты птичьего полета.
В увлекательной, но лаконичной манере он описывает, как в Швейцарии пересекаются средиземноморская, атлантическая и континентальная культуры, а вместе с ними — традиции, языки и вкусы людей, формирующих местные кулинарные обычаи. Неудивительно, что в его справочник вошли такие классические блюда и продукты, как энгадинский ореховый торт, сыр «Эмменталер», богоявленская выпечка (Dreikönigskuchen), абсент, сардельки «сервела» и даже столовая смесь специй Aromat.
Строгие критерии отбора
Однако в издание попало далеко не всё, что считается «типично швейцарским». «Нельзя ведь учесть буквально каждую плитку шоколада», — отмечает Пауль Имхоф. Чтобы попасть в справочник, продукт должен обладать уникальной историей. Кроме того, он должен существовать не менее сорока лет, чтобы можно было говорить о его передаче от поколения к поколению и доказанной исторической ценности.
Наконец, продукт должен по-прежнему производиться, продаваться и потребляться, ведь одного присутствия на музейной витрине недостаточно. Отвечая на вопрос о факторах, формирующих швейцарскую кухню, Пауль Имхоф, бывший журналист цюрихской газеты Tages-Anzeiger, указывает на плотное сосуществование разнообразных ландшафтов. Горы, озера и реки определяют не только облик страны, но и её гастрономические традиции. Энциклопедия швейцарской кухни стала результатом многолетней работы автора.
Напомним, что около двадцати лет назад по поручению Федерального совета была основана ассоциация «Кулинарное наследие Швейцарии». В рамках этого проекта исследовательские группы по всей стране собирали традиционные рецепты и размещали их на сайте ассоциации. Пауль Имхоф также принимал участие в проекте, выпуская отдельные издания для каждого исторического и языкового региона, пока в 2024 году они не были сведены воедино и опубликованы в виде справочника «Кулинарное наследие Швейцарии».
Живая Кунсткамера
Исследование гастрономического наследия — это ещё и путешествие во времени, пролегающее через историю людей и регионов. Классификация блюд по кантонам и категориям продуктов делает книгу удобным практическим сборником рецептов. Впрочем, о фондю и рёшти в ней ничего не сказано: автор поясняет, что эти блюда уже подробно описаны в классических кулинарных книгах Fülscher и Tiptopf, которые можно найти почти в каждом швейцарском доме.
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Новое издание энциклопедии Пауля Имхофа получилось солидным — 1,67 килограмма, с тканевым корешком, переливающимся золотом. Буквы на обложке тоже золотые: Panoptikum des Ess- und Trinkbaren — так звучит подзаголовок («Кунсткамера всего того, что можно съесть и выпить»). Открываешь этот «живой музей» — и оказываешься перед страницами, полными текстов и иллюстраций, от которых слюнки текут. Однако автор не просто собрал рецепты — он глубоко погрузился в языковую и культурную историю Швейцарии. Бывший корреспондент швейцарской газеты в Сингапуре всегда больше интересовался гастрономией, чем политикой.
В Швейцарии он стал известен прежде всего своими колонками о кулинарии и вине. «Было бы глупо забывать о многовековом опыте только потому, что сегодня всё можно производить промышленным способом», — говорит этот 72-летний энтузиаст. По его мнению, одной из уникальных особенностей швейцарской кухни остаются традиционные методы консервирования. «Раньше в горных регионах нельзя было просто взять и сдать молоко на заготовительную базу — его нужно было переработать и сохранить».
Энциклопедия Пауля Имхофа делает то же самое: она перерабатывает и сохраняет живые швейцарские традиции — рожденные в регионах, сформированные характерами людей и их тяжелым, ежедневным трудом. И эти традиции продолжают развиваться. «Это вечный процесс», — говорит Пауль Имхоф, не уточняя, последует ли за этим изданием ещё одно — исправленное и дополненное.
Paul Imhof: «Das kulinarische Erbe der Schweiz. Ein Panoptikum des Ess- und Trinkbaren». 774 Seiten. Echtzeit Verlag, 2024.
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