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Культура

Десять швейцарских центров истории и культуры — словно не от мира сего. Часть II

Зачем ехать куда-то в поисках чего-то необычного? «Куда-то» ехать не надо, вместо этого следует посетить Швейцарию, которой есть что предложить посмотреть интересного и необычного, дав при этом возможность отдохнуть вдали от шума и суеты больших городов.

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Радио SRF / портал SWI Swissinfo

В нашей подборке мы представляем ещё пять необычных швейцарских регионов и историко-культурных достопримечательностей.

6. Прогулка по «саду мировых культур и цивилизаций»

Со своей страстью к садоводству и архитектурным талантом Артур Шеррер превратил бывшие террасы виноградников и каштановые рощи в культурный чудо-сад с сиамским чайным домиком и египетским храмом.
Изюминка парка — многочисленные уменьшенные копии архитектурных памятников, представляющие собой самые разные мировые культуры и цивилизации. tvsvizzera

Садово-парковый комплекс Scherrer ParkВнешняя ссылка в городе Моркоте (Morcote, кантон Тичино) выглядит как целый мир в миниатюре. Бизнесмен и путешественник Герман Артур Шеррер (Hermann Arthur Scherrer, 1853–1948) основал этот парк в 1930 году.

Изюминка парка многочисленные уменьшенные копии архитектурных памятников, представляющие собой самые разные мировые культуры и цивилизации. Журчащие фонтаны, скульптуры, растения со всего мира, тенистые зоны отдыха и феноменальный вид на озеро Лугано делают парк популярным местом отдыха жителей и гостей кантона Тичино.

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7. Жизнь на Бильском озере в «избушках на курьих ножках»

С середины 19 века археологи изучают уникальные древние находки в Фраубрунненхаусе. Артефакты периода свайных построек, которым около 5 тысяч лет, с тех пор может увидеть каждый.
Музей свайных поселений Аннелизы Цвец (Pfahlbaumuseum von Annelise Zwez) разместился в историческом особняке «Фраубрунненхаус» (Fraubrunnenhaus) по адресу Dorfgasse 28, 2513 Twann. Bodo Frick

Любители истории обязательно должны посетить окрестности города Тванн на Бильском озере. Город знаменит не только своим виноделием и тем, что он был местом действия детективных романов Фридриха Дюрренматта, но ещё и тем, что здесь можно ознакомиться с тысячелетней историей обитателей так называемых свайных поселений (что это такое — ниже в материале по ссылке).

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A diver carries a wooden pile from an ancient lake settlement to the surface of Lake Thun.

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Как подводные археологи изучают «свайные поселения» в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Инновационные методы помогают углублять наши знания из истории возникновения и развития «свайных поселений».

Читать далее Как подводные археологи изучают «свайные поселения» в Швейцарии

Музей свайных поселений Аннелизы Цвец (Pfahlbaumuseum von Annelise ZwezВнешняя ссылка) разместился в историческом особняке «Фраубрунненхаус» (Fraubrunnenhaus) по адресу Dorfgasse 28, 2513 Twann. Музей существует с 1930 года, в нем собрана и выставлена впечатляющая коллекция артефактов, отражающих повседневную жизнь свайных поселений и их обитателей и демонстрирующих впечатляющее культурное наследие региона, расположившегося в регионе Бильского озера на западе кантона Берн.

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8. Под сенью старой дубовой рощи

Приятно задержаться под дубами замка Вильденштайн.
Дубы были посажены примерно 500 лет назад, роща является остатком средневекового сельского фермерского хозяйства. Hanna Girard

Самая старая дубовая роща Швейцарии находится на холме в двух шагах от замка Вильденштайн (Wildenstein) что в городе Бубендорф (Bubendorf, кантон Базель-сельский). Дубы были посажены там примерно 500 лет назад, роща является остатком средневекового сельского фермерского хозяйства. Под деревьями раньше паслись свиньи и коровы.

Древесина использовалась для изготовления мебели и в строительстве жилых домов. Сегодня дубовая роща находится под охраной в качестве памятника природы и истории. В тени деревьев растут редкие орхидеи, на ветвях живут птицы редких видов. Любители пеших прогулок в любое время года ищут и успешно находят тут покой и уединение.

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9.Простая столовая тоже может быть памятником культуры

Яркая программа: провести вечер в Wydekantine – одно удовольствие.
Программа мероприятий в этой очень культурной столовой варьируется от выступлений со своими текстами известных и неизвестных авторов до концертов поп- и рок-групп и воскресных бранчей. Patrick Tschan

Там, где когда-то находился Дорнахский металлургический комбинат (Metallwerke Dornach), сейчас расположена большая и почти никак не используемая промзона, выходящая прямо на приток Рейна реку Бирс (Birs / La Birse).

А то, что когда-то было столовой для металлургов, теперь стало Центром досуга и культуры, работающим под девизом Für alle und alles («Для всех и для всего»). Программа мероприятий в этой очень культурной столовой варьируется от выступлений со своими текстами известных и неизвестных авторов до концертов поп- и рок-групп и воскресных бранчей.

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10. Экскурсия в музей карет

Альтернативная программа на случай непогоды: стоит посетить коллекцию карет Тони Майера.
Альтернативная программа на случай непогоды: коллекция карет и повозок в музее Тони Майера вполне стоит то, чтобы уделить ей пару часов. Stefan Ulrich

Ремесленные традиции и кареты — одна, но пламенная страсть 81-летнего Тони Майера (Toni Meier), владельца в городе Оберрордорф (Oberrohrdorf, кантон Аргау) мастерской по покраске автомобилей и производству кузовных работ. Кроме того, он всегда обождал кареты, которые и были собственно предшественниками современных автомашин.

В рамках своего бизнеса Тони всегда находил время и силы отреставрировать и спасти от окончательной гибели какую-нибудь повозку, телегу или карету. Так со временем он и собрал целую коллекцию карет и всевозможных аксессуаров. В его музее карет (KutschenmuseumВнешняя ссылка) можно подробно узнать о почти уже полностью исчезнувшем каретном ремесле.

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Пропустили первую часть подборки? Тогда вам по ссылке ниже:

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Местечко для любителей паркового искусства: в садах замка Вюйрен (Vullierens) недалеко от Моржа под открытым небом можно увидеть более 90 скульптур.

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Десять швейцарских центров истории и культуры — словно не от мира сего. Часть I

Этот контент был опубликован на В нашей подборке мы представляем пять необычных швейцарских регионов и историко-культурных достопримечательностей.

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Хотите узнать о самых странных и «кринжовых» швейцарских музеях? Тогда для вас будет интересен нижеследующий материал.

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Швейцария — страна тысячи музеев, среди которых есть всемирно известные, а есть и такие, что широко известны только в узких кругах ценителей.

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От смешного до ужасного: самые странные музеи Швейцарии

Этот контент был опубликован на По случаю Международного дня музеев собрали информацию о самых странных, необычных, удивительных и неожиданных музеях Швейцарии.

Читать далее От смешного до ужасного: самые странные музеи Швейцарии

А в этом материале можно больше узнать о швейцарских памятниках садово-ландшафтного искусства.

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«Сад фермы семьи Флюкигер» (Bauerngarten Flückiger) недалеко от Берна

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Лучшие швейцарские ландшафтные сады

Этот контент был опубликован на Горы, озера, водопады? Да, всё это Швейцария, но кроме этих стандартных природных чудес она предлагает ещё и широкий выбор рукотворных и природных ландшафтных садов.

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