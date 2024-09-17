Десять швейцарских центров истории и культуры — словно не от мира сего. Часть II
Зачем ехать куда-то в поисках чего-то необычного? «Куда-то» ехать не надо, вместо этого следует посетить Швейцарию, которой есть что предложить посмотреть интересного и необычного, дав при этом возможность отдохнуть вдали от шума и суеты больших городов.
В нашей подборке мы представляем ещё пять необычных швейцарских регионов и историко-культурных достопримечательностей.
6. Прогулка по «саду мировых культур и цивилизаций»
Садово-парковый комплекс Scherrer ParkВнешняя ссылка в городе Моркоте (Morcote, кантон Тичино) выглядит как целый мир в миниатюре. Бизнесмен и путешественник Герман Артур Шеррер (Hermann Arthur Scherrer, 1853–1948) основал этот парк в 1930 году.
Изюминка парка — многочисленные уменьшенные копии архитектурных памятников, представляющие собой самые разные мировые культуры и цивилизации. Журчащие фонтаны, скульптуры, растения со всего мира, тенистые зоны отдыха и феноменальный вид на озеро Лугано делают парк популярным местом отдыха жителей и гостей кантона Тичино.
7. Жизнь на Бильском озере в «избушках на курьих ножках»
Любители истории обязательно должны посетить окрестности города Тванн на Бильском озере. Город знаменит не только своим виноделием и тем, что он был местом действия детективных романов Фридриха Дюрренматта, но ещё и тем, что здесь можно ознакомиться с тысячелетней историей обитателей так называемых свайных поселений (что это такое — ниже в материале по ссылке).
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Музей свайных поселений Аннелизы Цвец (Pfahlbaumuseum von Annelise ZwezВнешняя ссылка) разместился в историческом особняке «Фраубрунненхаус» (Fraubrunnenhaus) по адресу Dorfgasse 28, 2513 Twann. Музей существует с 1930 года, в нем собрана и выставлена впечатляющая коллекция артефактов, отражающих повседневную жизнь свайных поселений и их обитателей и демонстрирующих впечатляющее культурное наследие региона, расположившегося в регионе Бильского озера на западе кантона Берн.
8. Под сенью старой дубовой рощи
Самая старая дубовая роща Швейцарии находится на холме в двух шагах от замка Вильденштайн (Wildenstein) что в городе Бубендорф (Bubendorf, кантон Базель-сельский). Дубы были посажены там примерно 500 лет назад, роща является остатком средневекового сельского фермерского хозяйства. Под деревьями раньше паслись свиньи и коровы.
Древесина использовалась для изготовления мебели и в строительстве жилых домов. Сегодня дубовая роща находится под охраной в качестве памятника природы и истории. В тени деревьев растут редкие орхидеи, на ветвях живут птицы редких видов. Любители пеших прогулок в любое время года ищут и успешно находят тут покой и уединение.
9.Простая столовая тоже может быть памятником культуры
Там, где когда-то находился Дорнахский металлургический комбинат (Metallwerke Dornach), сейчас расположена большая и почти никак не используемая промзона, выходящая прямо на приток Рейна реку Бирс (Birs / La Birse).
А то, что когда-то было столовой для металлургов, теперь стало Центром досуга и культуры, работающим под девизом Für alle und alles («Для всех и для всего»). Программа мероприятий в этой очень культурной столовой варьируется от выступлений со своими текстами известных и неизвестных авторов до концертов поп- и рок-групп и воскресных бранчей.
10. Экскурсия в музей карет
Ремесленные традиции и кареты — одна, но пламенная страсть 81-летнего Тони Майера (Toni Meier), владельца в городе Оберрордорф (Oberrohrdorf, кантон Аргау) мастерской по покраске автомобилей и производству кузовных работ. Кроме того, он всегда обождал кареты, которые и были собственно предшественниками современных автомашин.
В рамках своего бизнеса Тони всегда находил время и силы отреставрировать и спасти от окончательной гибели какую-нибудь повозку, телегу или карету. Так со временем он и собрал целую коллекцию карет и всевозможных аксессуаров. В его музее карет (KutschenmuseumВнешняя ссылка) можно подробно узнать о почти уже полностью исчезнувшем каретном ремесле.
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