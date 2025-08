Кинофестиваль в Локарно возвращает вкус к жизни

Раду Жуде возвращается: анархическая версия «Дракулы» от румынского режиссёра вошла в основной конкурс Локарнского фестиваля. SagaFilm, Nabis Filmgroup, PTD, Samsa, MicroFilm.

В этом году зрителям предложат редкую по широте подборку фильмов, способных рассмешить. Девиз фестиваля звучит как настоящая провокация: «Смейтесь, если осмелитесь — на свой страх и риск». В эпоху мировых кризисов и локальных войн Локарно напоминает: кино не только заставляет думать, но и возвращает вкус к жизни.

Как искусство — и особенно кино — способно реагировать на растущий список горячих точек, гуманитарных катастроф, военных преступлений и социальных потрясений? В этом году художественный директор кинофестиваля в Локарно Джиона А. Наццаро (Giona A. Nazzaro) отвечает на этот вызов необычным образом: он делает ставку на то, что считает самой цивилизованной формой реакции на тревоги современности — на юмор.

В жанре комедии, вопреки общей тенденции к мрачной рефлексии, представлены шесть из семнадцати фильмов основного конкурса фестиваля. Смех здесь далёк от лёгкости: он окрашен в тёмные, анархические тона, наполнен ощущением хаоса, отчуждения и абсурда. Комический, ироничный или сатирический взгляд на действительность пронизывает и другие секции программы. Балансируя между смехом и трагедией, фестиваль утверждает силу кино как акт солидарности — в то время как дипломатия и гуманитарные миссии теряют способность влиять на происходящее.

Икона мирового кино: Джеки Чан — почётный гость фестиваля в 2025 году. Его визит совпадает с 75-летием установления дипломатических отношений между Швейцарией и Китайской Народной Республикой. Invision

В программе Локарно есть фильмы об Украине, а также о Газе, Судане и Иране — о тех реальных пространствах, где сегодня разворачивается не кино, а настоящая катастрофа. При этом почётным гостем фестиваля в этом году стал Джеки Чан (Jackie Chan), которого Дж. Наццаро называет «Бастером Китоном современного кино». За более чем полвека он создал уникальный кинематографический язык, соединяющий комедию, драму, боевые искусства и каскадёрский экшн. Его присутствие напоминает: даже в самые тяжёлые времена искусство может дарить не только утешение, но и внутреннюю свободу.

Политика, кино и запретные темы: кто (не) представлен в Локарно

Война России против Украины вызывает на Западе скорее устойчивый антироссийский консенсус (недавно были после протестов отменены гастроли дирижера В. Гергиева в ИталииВнешняя ссылка), так что российские и украинские фильмы в программе нынешнего фестиваля практически отсутствуют. Зато присутствие Ближнего Востока ощущается с особой силой — а это, пожалуй, одна из самых «токсичных» тем, к которой сегодня вообще рискованно прикасаться.

В прошлом году картина No Other Land — лента, созданная палестино-израильским коллективом — получила на традиционно политизированном Берлинском кинофестивале (Berlinale) премию за лучший документальный фильм, а затем была отмечена и на церемонии вручения премии «Оскар». Эти успехи вызвали бурную и зачастую агрессивную реакцию со стороны израильских властей, а также близких к ним медиа в США и Европе. В странах, где по-прежнему идёт поиск границ между критикой политики Израиля и проявлениями антисемитизма, решение наградить этот фильм стало поводом для ожесточенной полемики.

Кадр из израильского фильма «Некоторые заметки о текущей ситуации»: отчаянный крик человечности в обезумевшем обществе. Dani Schneur

Израильский режиссёр Эран Колирин (Eran Kolirin) за свою пока короткую, но уже насыщенную фильмографию — всего пять полнометражных лент — неоднократно вызывал споры. После его дебюта The Band’s Visit (2007), в котором арабо-еврейские отношения представлены в мягкой, трогательной и обнадёживающей манере, его последующие фильмы стали гораздо более политически заряженными. Настолько, что некоторые израильские обозреватели обсуждают на полном серьёзе, не считать ли Эрана Колирина «национальным предателем».

И снова румынское кино

Постоянным участником Локарнского фестиваля остаётся румынский режиссёр Раду Жуде (Radu Jude), удостоенный наград в Берлине и других европейских столицах, а недавно отмеченный и авторитетным в определенных кругах американским арт-журналом Artforum. В 2023 году он поразил публику своей масштабной сатирой Don’t Expect Too Much from the End of the World. В прошлом 2024 году два его короткометражных фильма подарили зрителям яркие вспышки анархического юмора.

Теперь он возвращается в основной конкурс с новой масштабной драмеди — трёхчасовой и намеренно «трэшевой» интерпретацией вечного сюжета о Дракуле. Наверное, он точно знает, что делает, ведь сам режиссёр родом как раз из Трансильвании. Румынское кино представлено в основном конкурсе ещё одной лентой — Sorella in Clausura («Сестра в монастыре») режиссёра Иваны Младенович (Ivana Mladenović).

Этот факт стал мировым признанием молодой, но живой и активной бухарестской киношколы, в которой Раду Жуде давно считается старшим товарищем и наставником. Ивана Младенович представляет новое поколение талантливых режиссёров, чьи имена всё чаще звучат на крупных фестивалях, вместе с такими мастерами, как японец Сё Миякэ (Shô Miyake), немец Юлиан Радльмайер (Julian Radlmaier) и другие. Все они вместе с признанными мэтрами кино и поборются за главную награду Локарно — «Золотого леопарда» (Golden Leopard).

Фабрис Араньо — в его руках находится наследие Годара

Кроме Раду Жуде, в основном конкурсе участвуют тунисско-французский режиссер Абдельлатиф Кешиш (Abdellatif Kechiche) с фильмом Mektoub, My Love: Canto Due, британец Бен Риверс (Ben Rivers) с Mare’s Nest, а также швейцарец Фабрис Араньо (Fabrice Aragno) с лентой The Lake. Араньо был одним из ключевых творческих партнёров Жан-Люка Годара (Jean-Luc Godard) в последние годы его жизни, но теперь он развивает собственную режиссёрскую линию и об этом можно прочитать в материале выше по ссылке.

Локарно и вызовы времени

Основной конкурс Локарно и в этом году не прячет голову в песок перед вызовами времени. В его программу вошли палестинский фильм «С Хасаном в Газе» (With Hasan in Gaza) Камаля Альджафари (Kamal Aljafari) и ливанская картина «Рассказы о раненой земле» (Tales of the Wounded Land) Аббаса Фахделя (Abbas Fahdel). Наряду с ними художественный директор фестиваля Джиона А. Наццаро включил в программу израильский фильм Эрана Колирина (Eran Kolirin) «Некоторые заметки о текущей ситуации» (Some Notes on the Current Situation). Поскольку премьера этой картины состоялась ранее, она будет показана вне конкурса в секции Fuori Concorso. Но её значение при этом не уменьшается: фильм остаётся глубоким жестом осмысления происходящего.

А вот раздел Cineasti del Presente, где представлены режиссёры, снявшие свой первый или второй полнометражный фильм, традиционно остаётся источником самых неожиданных — и лучших, и худших — открытий фестиваля. В данном случае наилучший способ быть удивлённым — ничего не ожидать. Но статистика говорит: чаще всего удивляет именно азиатское кино. Так может случиться и в этом году. Среди фаворитов находятся южнокорейская лента «Плавник» (The Fin) Пак Сеён (Park Syeyoung), китайский фильм «Растение с Канарских островов» (The Plant from the Canaries) режиссёра Жуана Ланьси (Ruan Lan-Xi), живущего в Берлине, а также франко-бельгийско-вьетнамская работа с загадочным названием «Волосы, бумага, вода…» (Hair, Paper, Water…).

Кадр из фильма Симона Эдельштейна «Плохие манеры» (Les Vilaines Manières, 1974) — забытая жемчужина швейцарского кино, вновь открытая в Локарно. Cinémathèque Suisse

На июльской презентации программы в Цюрихе Дж. Наццаро напомнил: настоящий кинофестиваль должен не только открывать новое, но и заботиться о сохранении прошлого, особенно сегодня, когда архивы находятся в столь же плачевном состоянии, как и плёнки, которые они пока ещё хранят. И именно поэтому каждая ретроспектива в Локарно — это событие отнюдь не для галочки. В этом году в центре внимания находится британское кино послевоенного периода (1945–1960), отреставрированное усилиями Британского института кино (British Film Institute) и Швейцарской синематеки (Cinémathèque Suisse).

В рамках секции Histoire(s) du Cinéma фестиваль также отдаст дань выдающимся деятелям современной киноиндустрии. Так, британская актриса Эмма Томпсон (Emma Thompson) лично получит почётную награду за свой вклад в киноискусство. В честь этого события будет показан фильм Энга Ли (Ang Lee) «Разум и чувства» (Sense and Sensibility, 1995), снятый по роману Джейн Остин. Также в центре внимания окажется ливанская продюсерская компания Abbout Productions, чьё творчество будет представлено двумя знаковыми фильмами: «Коста-Брава, Ливан» (Costa Brava, Lebanon) Мунии Аки (Mounia Akl, 2021) и «Ящик воспоминаний» (Memory Box) Джоаны Хаджитомас (Joana Hadjithomas) и Халила Жорейжа (Khalil Joreige, 2021).

Джек Керуак в 1950-е годы. Jerry Yulsman, Globe Photos, Zuma Press

Фестиваль вспомнит в этом году имя, почти забытое даже в Швейцарии. Речь идет о наследии режиссёра Симона Эдельштейна (Simon Edelstein), принадлежавшего к золотому поколению франкоязычного швейцарского кино наряду с Аленом Таннером (Alain Tanner), Клодом Гореттой (Claude Goretta) и Мишелем Суттером (Michel Soutter). Среди других жемчужин программы — отреставрированные копии европейской классики: «Anno Uno» Роберто Росселлини (Roberto Rossellini, 1974) и «Каннибалы» (I Cannibali) Лилианы Кавани (Liliana Cavani, 1969), а также два фильма Александра Пэйна (Alexander Payne), греко-американского режиссёра, известного по картине «На обочине» (Sideways, 2004).

«Ритм нации»

И наконец, для тех, кто скучает по эпохе настоящего бунта и свободы, фестиваль предлагает два документальных фильма. Во-первых, таков фильм Эбса Берно (Ebs Burnough) «Дорога Керуака: заслуженный битник нации» (Kerouac’s Road: The Beat of a Nation). Это вовсе не ностальгия по образу Джека Керуака (Jack Kerouac), а попытка в формате диалога с современными художниками и писателями понять, как его культовая книга «В дороге» (On the Road, 1957) продолжает резонировать с душой Америки. Второй фильм: Nova’78, документальная лента, посвящённая легендарному контркультурному форуму NOVA Convention, прошедшему в Нью-Йорке в 1978 году.

Американский писатель Уильям С. Берроуз в кадре из документального фильма NOVA’78. Вместе с Джеком Керуаком и поэтом Алленом Гинзбергом он считается одним из главных битников, предтеч контркультуры 1960-х. Howard Brookner Estate

Он был организован в честь писателя Уильяма С. Берроуза (William S. Burroughs) и стал важным событием американского андеграунда. В нём участвовали Лори Андерсон, Патти Смит, Фрэнк Заппа, Филип Гласс и другие. Противопоставляя силу искусства и поэтического бунта идеологическому догматизму и культурной стагнации, этот фильм становится настоящей машиной времени и одновременно ярким жестом против фанатизма, агрессии и культурного инфантилизма.

