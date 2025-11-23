Яёи Кусама и тёмная сторона ярких пятен

Всё это ярко, увлекательно, безопасно, но при этом вовсе не обязательно глубоко в интеллектуальном смысле. Keystone / Andreas Becker

В мире современного изобразительного искусства трудно найти другую такую фигуру, чья визуальная вселенная была бы столь же легко узнаваема. Мир Яёи Кусамы — это бесконечные точки, зеркальные пространства и ритмичные узоры, давно ставшие канонической частью глобального художественного языка.

Благодаря этим точкам художница навечно вписала своё имя в историю искусства, снискав, кроме того, широкую популярность у международной публики. Сегодня ей 96 лет и ее часто называют одной из самых известных художниц в мире. Выставочный комплекс Fondation Beyeler в Риене под Базелем представляет первую крупную швейцарскую ретроспективу её работ. Критики утверждают, что триумф Кусамы отчасти объясняется тем, что её работы особенно эффектно смотрятся на фотографиях и видео, которыми активно делятся в социальных сетях.

Фирменный знак

Цветные точки — polka dots, нанесённые сплошным узором на стены, ткани и удлинённые органические формы, — давно стали её фирменным знаком. Этот визуальный мир — яркий, насыщенный и мгновенно узнаваемый — нередко сравнивают с игровым пространством, в которое хочется погрузиться, как в детский «сухой бассейн», наполненный яркими воздушными шариками — всё это ярко, увлекательно, безопасно, но при этом вовсе не обязательно глубоко в интеллектуальном смысле. В Fondation Beyeler знакомство с Кусамой предлагают начинаться уже у входа. На пруду с кувшинками покачиваются серебристые сферы — это та самая работа, которую художница впервые представила на Венецианской биеннале 1966 года.

Интересно, что сделала она это самостоятельно, без официального приглашения — это был жест, ставший для неё своего рода актом творческого самоутверждения. Чуть в стороне расположена зеркальная комната, одна из двух так называемых Infinity Mirror Rooms. Это пространства, стены, потолок и пол которых полностью покрыты зеркалами, причем внутри этих помещений установлены цветные источники света. Благодаря множественным отражениям создаётся эффект бесконечности: гости выставки словно оказывается внутри сияющей вселенной, наполненной мерцающими звёздами.

Сегодня такого рода искусство называют иммерсивным, то есть рассчитанным на полное погружение — и на мощный эмоциональный отклик. Британская газета The Guardian назвала Кусаму «самой популярной» художницей в мире, но слава, как известно, имеет и свою оборотную сторону. В её случае яркие точки порой заслоняют от зрителя саму суть её искусства, а ведь точки и повторяющиеся узоры возникли из галлюцинаций, которые Кусама переживала в юности.

Искусство как путь к внутреннему освобождению

Для художницы творчество стало формой терапии и способом обрести контроль над собственными тревожными состояниями. В 1957 году она переехала в Нью-Йорк, где быстро привлекла к себе внимание представителей творческого авангарда. Однако в 1972 году Кусама приняла решение вернуться в Японию, где она по собственному желанию поместила себя в психиатрическую клинику. Там она и живет, продолжая ежедневно работать в мастерской, расположенной неподалёку.

Солнце у нее вовсе не в каждом рисунке: в Fondation Beyeler представлены и более темные, тревожные произведения художницы, например, Screaming Girl (1952 г.). © YAYOI KUSAMA

Выставка в швейцарском Fondation Beyeler не только знакомит европейскую публику с творчеством Кусамы, но еще и показывает ее как тонко чувствующую и чрезвычайно последовательную в своем творчестве художницу. Экспозиция включает около 300 её работ, охватывающих семь десятилетий креативного труда. Многие ее произведения выглядят откровенно мрачными и тревожными, демонстрируя подлинную глубину её переживаний.

В залах, посвящённых 1950-м годам, представлены красно-коричневые выполненные маслом полотна, напоминающие взгляде внутрь тела человека. Работы 1970-х годов — это уже скорее сюрреалистические фотоколлажи, передающие атмосферу кошмарного сна. Присутствие художницы, пережившей в свое время глубокие психические раны, ощущается в залах буквально повсюду.

Протестное искусство

Менее отчётливо представлена в Швейцарии другая сторона её биографии — протестное искусство. В 1960-е годы Кусама устраивала хэппенинги с эротическими элементами, проводила политические акции и даже сжигала американские флаги. Эти выступления были направлены против милитаризма и, по её мнению, агрессивной внешней политики США. Художница прекрасно понимала медийную природу искусства и умела привлекать к себе внимание.

Кроме того, она была ещё и умной предпринимательницей: некоторое время она выпускала собственную коллекцию модной одежды, которую продавали, в том числе, в знаменитом нью-йоркском универмаге Bloomingdale’s. В её биографии, формируя сложный художественный образ, параллельно сосуществовали талант коммерческой и творческой самопрезентации и внутренняя человеческая хрупкость.

Точки Яёи Кусамы покрывают всё, что её окружает — даже лошадь, как в перформансе «Horse Play» 1967 года. Keystone/AP Photo/Yayoi Kusama Studio Inc.

Выставка в Швейцарии могла бы уделить этой стороне её творчества немного больше внимания, но, даже несмотря на отдельные лакуны и пробелы, эта экспозиция все равно остаётся знаковым событием этой культурной осени, она обязательна для посещения — и для тех, кто давно интересуется её творчеством, и для зрителей, которые только начинают своё знакомство с художницей. И, конечно, стоит туда заглянуть и всем тем, кто просто любит фиксировать свои впечатления от соприкосновения с собственными бесконечными отражениями в зеркальных пространствах — Infinity Mirror Rooms буквально созданы для таких визуальных экспериментов.

Для информации Выставка Yayoi Kusama в Fondation BeyelerВнешняя ссылка работает до 25 января 2026 года.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

