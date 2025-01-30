Колокольный звон: культурное достояние или ненужный шум?

Первый камень в основание приходской церкви Святого Мартина (Pfarrkirche St. Martin) в деревне Хохдорф (Hochdorf, кантон Люцерн), был заложен в 1758 году. SRF

В Швейцарии насчитывается по разным оценкам от 12 до 15 тысяч церковных колоколов. Во многих католических кантонах Швейцарии они по-прежнему звонят каждые четверть часа, как правило, с 6 утра до 12 ночи. В швейцарской деревне Хохдорф церковный колокол звонит теперь не так долго и не так громко. Но так поступают не все приходы.

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Маргрит Медерлет-Мури живет прямо рядом с церковью в деревне Хохдорф что в кантоне Люцерн. «Летом на улице это просто невозможно терпеть. Невозможно даже поговорить друг с другом». Поэтому недавно 86-летняя женщина обратилась в местный церковный совет с просьбой «приглушить звук» колоколов. В деревне эта просьба вызвала бурные дебаты, из местных ресторанчиков и пабов они перекинулись в СМИ.

«Каждый, кто живет рядом с церковью, знает, что церковные колокола звонят регулярно, и чего тогда возмущаться-то?», — указал один из читателей местной газеты Seetaler Boten. А вот читательница газеты Luzerner Zeitung считает, что колокола абсолютно излишни, по крайней мере, в ночное время от них вполне можно отказаться. «Люди спят, им все равно нет дела до ночного звона». Другие приходы кантона Люцерн постарались подобные дискуссии подавить в зародыше.

Хитрый ход и компромисс

Так, в деревне Рейден (Reiden) местный приход несколько лет назад внес колокола… в местный земельный кадастр. Это заметно усложнило любые законодательные и юридические шаги, направленные против колокольного звона. Этот трюк вскоре скопировала себе и деревня Энтлебух (Entlebuch). А вот в Хохдорфе приходской совет решил все-таки пойти на чисто швейцарский компромисс: колокольный звон отменен полностью не будет, но зато теперь он будет продолжаться не так долго, кроме того, приход отказался от ночного звона.

Маргрит Медерлет-Мури (Margrit Mederlet-Muri) больше не в состоянии выносить звон церковных колоколов. SRF

В будущем в Хохдорфе также будет сокращено время звона перед церковными службами. «Мы хотим учесть интересы и противников и сторонников. И чтобы церковь оставалась в деревне», — говорит Патриция Бёш-Шибли (Patrizia Boesch-Schibli), председатель церковного приходского совета Хохдорфа, используя тонкую игру слов. На немецком языке словосочетание «оставить церковь в деревне» означает ещё и «не перегибать палку» и не делать «из мухи слона», в данном случае — не превращать просто колокол в набат ожесточенной общественной дискуссии.

Технические решения

Отменить колокольный звон не так-то просто и чисто технически. Об этом телеканалу SRF рассказал Томас Муфф (Thomas Muff), инженер и управляющий директор компании Muff Kirchturmtechnik AG в городе Триенген (Triengen). «В таких часах нельзя просто выключить часть механизма. Ведь тогда часы просто перестанут правильно показывать время». Однако просьба сделать так, чтобы колокола звучали тише, вполне выполнима. Томас Муфф работает над этим в своей лаборатории.

Инженер Томас Муфф (Thomas Muff) разработал так называемый якорный язык (Ankerklöppel, крайний справа), который благодаря своей необычной форме сокращает звуковую нагрузку на почти 15 децибел. Язык: внутренняя подвижная часть колокола, которая ударяет по корпусу, вызывая звучание, обычно подвешен на шарнире и изготовлен из прочного металла. SRF

Его последняя идея: так называемый якорный язык (Ankerklöppel), который благодаря своей необычной форме сокращает звуковую нагрузку почти на 15 децибел. Язык — это внутренняя подвижная часть колокола, которая ударяет по корпусу, вызывая звучание, он обычно подвешен на шарнире и изготовлен из прочного металла. Но вернемся в Хохдорф. Здесь церковные колокола по-прежнему звонят круглосуточно, но уже в сокращенном масштабе. Для Маргрит Медерлет-Мури это вполне приемлемый компромисс. «Лично для меня это нормально. Я ведь просто хотела помочь людям, которые хотят тишины и покоя по ночам».

Решение суда

На самом деле золотой середины скорее всего тут не существует. В 2017 году этим вопросом занялся даже Федеральный суд в Лозанне, высшая судебная инстанция страны. Поводом для разбирательства послужила исковая жалоба супружеской пары из города Ваденсвиль (Wädenswil, кантон Цюрих / ZH), которую раздражало, что стоящая рядом с их домом колокольня протестантской церкви звонит даже по ночам каждые четверть часа.

В своем решении Федеральный верховный суд указал, что ночной звон — это традиция. При этом истцы жили примерно в 200 метрах от колокольни, а поэтому с точки зрения суда «шумовое давление нельзя было в данном случае квалифицировать в качестве значительного нарушения (режима ночного покоя)». Прекращение же ночного звона привело бы лишь к «весьма скромному улучшению шумовой ситуации» (дело № 1С_383/2016, 1С_409/2016).

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