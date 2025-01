Bene culturale o rumore inutile? Il suono delle campane polarizza

La prima pietra della chiesa parrocchiale di San Martino a Hochdorf fu posta nel 1758. SRF

A Hochdorf, nel canton Lucerna, la campana della chiesa suona meno a lungo. Altre parrocchie si tengono strette le loro campane.

In Svizzera ci sono tra le 12’000 e le 15’000 campane. In molti cantoni cattolici suonano ancora ogni quarto d’ora. Questo dà fastidio a Margrit Mederlet-Muri, che vive vicino alla chiesa di Hochdorf, nel canton Lucerna.

“Non si può stare fuori in estate. Non si può nemmeno più parlare tra di noi”. L’ottantaseienne ha quindi chiesto al consiglio della chiesa di ridurre i rintocchi.

Quando le campane della chiesa suonano, Margrit Mederlet-Muri non riesce più a stare sul balcone. SRF

IQuesto ha scatenato un acceso dibattito in paese e sui giornali locali. “Tutti coloro che vivono vicino a una chiesa sanno che le campane suonano”, ha scritto un lettore del giornale Seetaler Boten.

Una lettrice della Luzerner Zeitung ritiene che le campane siano superflue, almeno di notte. “Le persone che non si sentono disturbate e dormono non si preoccupano comunque dei rintocchi notturni”.

Alcuni comuni limitano la possibilità di protesta

Altre parrocchie lucernesi hanno voluto stroncare sul nascere tali discussioni: a Reiden, la parrocchia ha fatto iscrivere le campane nel registro catastale alcuni anni fa. La resistenza legale è quindi diventata più difficile. Un trucco che anche Entlebuch ha copiato poco dopo.

A Hochdorf, il consiglio ecclesiastico ha infine deciso di fare delle concessioni: Il suono delle campane non sarà cancellato del tutto, ma durerà meno.

Ad esempio, la parrocchia ha rinunciato alla cosiddetta ripetizione dei rintocchi durante la notte. Si tratta del secondo rintocco di una campana che ripete l’ora. Anche i rintocchi prima delle funzioni religiose a Hochdorf saranno ridotti in futuro.

“Vogliamo accontentare chi si è oppone e chi è a favore. In modo che la chiesa rimanga nel villaggio”, afferma Patrizia Boesch-Schibli, presidente del Consiglio della chiesa di Hochdorf.

La disputa sul rumore porta a nuove sfide tecniche

Tuttavia, modificare i rintocchi non è tecnicamente così facile da realizzare, spiega Thomas Muff, amministratore delegato della Muff Kirchturmtechnik AG di Triengen. “Con un orologio meccanico come quello di questo caso, non si può semplicemente spegnere il movimento. Perché questo significherebbe che l’ora non sarebbe più corretta”.

Il tecnico dei campanili Thomas Muff ha sviluppato un “batacchio ad ancora” (a destra) che, grazie alla sua forma insolita, garantisce un suono più silenzioso di quasi 15 decibel. SRF

Spesso si chiede anche che le campane della chiesa suonino in modo più silenzioso. Thomas Muff ci sta lavorando nel suo laboratorio. La sua ultima idea: un batacchio speciale che suoni in modo più sommesso.

Torniamo a Hochdorf, dove le campane della chiesa suonano ancora 24 ore su 24, ma in modo ridotto. Per Margrit Mederlet-Muri si tratta di un compromesso accettabile. “Per me personalmente va bene. Ma avrei voluto aiutare le persone che vogliono la pace e la tranquillità di notte”.

Quando si tratta di stabilire la quantità giusta del suono delle campane, non sembra esserci una soluzione che piaccia davvero a tutte e tuti.

Il Tribunale federale approva il suono delle campane notturne Nel 2017, il Tribunale federale si era occupato della questione, sollevata da una coppia di Wädenswil, nel cantone di Zurigo, infastidita dai rintocchi notturni della chiesa riformata protestante. Da un lato, il Tribunale federale ha sostenuto che i rintocchi notturni sono una tradizione. Ha anche commentato sull’inquinamento acustico. I ricorrenti vivevano a circa 200 metri di distanza dal campanile della chiesa. Il tribunale ha sentenziato che l’inquinamento acustico “non si qualifica come un disturbo significativo”. L’interruzione dei rintocchi notturni avrebbe comportato solo un “modesto miglioramento”.

