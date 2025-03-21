Швейцария обладает уникальным опытом мониторинга состояния ледников

Измерения на Леднике Перс (Persgletscher): проект на базе Швейцарской системы мониторинга состояния ледников GLAMOS — одной из старейших в мире. С Персией ледник не имеет ничего общего: pers на ретороманском означает «потерянный». Keystone / Mayk Wendt



Объемы ледников по всему миру, от Альп до Кавказа и Новой Зеландии, стремительно сокращаются. Благодаря своим многолетним научным традициям и передовым технологиям Швейцария обладает уникальным опытом мониторинга состояния ледников.

«Поразительно, насколько быстро исчезают ледники», — говорит Михаэль Цемп (Michael Zemp), гляциолог Цюрихского университета и директор Всемирной службы мониторинга ледников (WGMS). Согласно данным WGMS, опубликованным ко Всемирному дню ледников 21 марта, в 2024 году ледники по всему миру потеряли 450 млрд тонн льда, и, хотя этот год отнюдь не стал рекордным по темпам таяния (2023 год был ещё хуже), он стал третьим подряд годом, когда сокращение объемов ледников было зафиксировано во всех ключевых регионах мира.

Михаэль Цемп отмечает, что за последние 50 лет мировые глетчеры потеряли объем, сопоставимый с ледяным массивом размером с Германию и толщиной 25 метров. Более двух миллиардов человек зависят от ледников в качестве источника пресной воды. Кроме того, ледники формируют природные ландшафты, они имеют важное культурное значение, особенно для таких горных стран, как Швейцария и Боливия. Наконец, они представляют собой уникальный научный архив, играющий огромную роль в изучении земного климата. Быстрое сокращение объемов ледников, вызванное глобальным потеплением, угрожает устойчивому водоснабжению людей, особенно в Азии и Латинской Америке, а также негативно сказывается на сельском хозяйстве и гидроэнергетике.

Какие риски связаны с таянием ледников

Таяние ледников увеличивает вероятность катастрофических оползней и наводнений и способствует повышению уровня моря. Всемирный день ледников как раз и был придуман с целью повышения осведомленности мировой общественности о той ключевой роли, которую играют ледники в экосистеме нашей планеты. Этот день является центральным событием в рамках Международного года сохранения ледников — инициативы Организации Объединенных Наций, призванной стимулировать по всему миру принятие конкретных мер по замедлению темпов их таяния.

Темпы потери мировыми глетчерами своей массы. SWI

Согласно исследованию, проведенному при координации Всемирной службы мониторинга ледников (WGMS) и опубликованному в феврале 2025 года, в период с 2000 по 2023 год ледники по всему миру (за исключением континентальных ледников в Гренландии и Антарктиде) потеряли более 5% своей массы. Это привело к повышению уровня мирового океана почти на два сантиметра. Наибольшие потери зафиксированы в Швейцарии и по всему региону Альп: с 2000 года масса альпийских ледников уменьшилась на 39%. Значительные сокращения объемов глетчеров также отмечены на Кавказе, в Северной Азии и в США. Таяние ледников затронуло даже полярные регионы.

Еще около пятнадцати лет назад существовали регионы, такие как Норвегия и Новая Зеландия, где масса ледников увеличивалась. Об этом напоминает Изабель Гертнер-Роер (Isabelle Gärtner-Roer) из WGMS в интервью итальянскому журналу Materia Rinnovabile. Однако в последние пять-десять лет не осталось уже ни одного региона, где ледники продолжали бы увеличиваться в объемах. При текущих темпах их исчезновения «реликтовые льды» во многих регионах планеты могут не дожить до конца 21 века. Таков прогноз Михаэля Цемпа. В Альпах более 90% ледников могут практически полностью исчезнуть уже к 2100 году.

Читайте, почему ледники на Памире продолжают увеличиваться в объеме.

Что можно было бы предпринять?

Одно из решений — развитие и совершенствование систем мониторинга состояния глетчеров, а как раз в этой области Швейцария является мировым лидером благодаря своим давним традициям гляциологических исследований. Мониторинг состояния ледников играет важнейшую роль в управлении водными ресурсами и прогнозировании последствий повышения уровня моря.

Защитные покрытия (геотекстиль) и проекты искусственного оснежения (инициатива на швейцарском леднике Мортератч /Morteratsch), способны снизить скорость таяния хотя бы в локальных масштабах. Однако такие меры требуют значительных финансовых затрат и обладают ограниченной эффективностью. «Единственный способ сохранить ледники — это значительное сокращение выбросов парниковых газов», — подчеркивает Михаэль Цемп.

От чего зависит будущее ледников

Ледники реагируют на глобальное потепление с определенным запаздыванием. И даже при немедленном сокращении выбросов парниковых газов до нуля все равно к 2050 году глетчеры утратят дополнительно ещё 10–20% своей массы. Таково мнение Михаэля Цемпа. При этом долгосрочные перспективы зависят от сегодняшних решений в области противодействия негативным последствиям изменения климата. По словам Михаэля Цемпа, состояние ледников к 2100 году будет зависеть от уровня выбросов и скорости потепления. «Каждая десятая доля градуса потепления, которого удастся избежать, спасет часть ледников», — подчеркивает Михаэль Цемп.

Взгляд в историю

Систематический сбор данных, отражающий состояние ледников на глобальном уровне, начался в 1894 году с основания Международной комиссии по ледникам в рамках Геологического конгресса в Цюрихе. В то время, отмечает Михаэль Цемп, в Швейцарии уже существовала национальная система замеров данных, отражающих состояние ледников, послужившая основой для создания аналогичной системы на международном уровне. Первоначально эта работа ограничивалась сбором и публикацией данных, а более централизованная структура появилась лишь спустя почти столетие с созданием Регистра глобального мониторинга ледников (РГМЛ).

Читайте также по теме:

Начиная с 1986 года РГМЛ, базирующийся в Цюрихском университете, отслеживает динамику и параметры изменения массы и объема ряда эталонных ледников. Эталонные — это значит, что по ним имеются непрерывные данные замеров за более чем 30 лет. Эти ледники представляют самые различные географические и климатические зоны планеты. Помимо этого, эта служба мониторинга ведет наблюдения за дополнительной референтной группой ледников. В результате она отслеживает эволюцию более 130 ледников в 30 странах, включая около двух десятков ледников в Швейцарии.

Свободный доступ к данным и методы мониторинга

«Все собранные таким образом данные находятся в свободном доступе», — отмечает Михаэль Цемп. По его словам, свободный обмен информацией позволяет, в частности, разрабатывать более эффективную политику борьбы с климатическими кризисами и более действенные стратегии социальной адаптации к новым климатическим условиям. Исследователи измеряют, в частности, количество снега, который накапливается на поверхности ледника, а также объем льда, тающего в течение так называемого гидрологического года (то есть в период с 1 октября по 30 сентября).

Ледники реагируют на глобальное потепление с определенным запаздыванием. И даже при немедленном сокращении выбросов парниковых газов до нуля все равно к 2050 году глетчеры утратят дополнительно ещё 10–20% своей массы. SWI

Разница между накоплением и таянием, или абляция, измеренная с помощью градуированных стержней, вбитых в ледник, называется «балансом массы» — этот показатель дает ученым возможность иметь общее представление об эволюции ледника. Когда абляция превышает накопление, например, после особенно жаркого лета, баланс массы становится отрицательным, и ледник начинает отступать. «Преимущество этого метода в том, что он дает подробную и прямую информацию о том, что происходит в ледниках», — объясняет Энрико Маттеа (Enrico Mattea), эксперт Фрибурского университета.

>> Подробнее о том, как в Швейцарии контролируют и изучают состояние глетчеров:

«Многие методы мониторинга, принятые и реализованные уже во всем мире, были разработаны именно в Швейцарии», — отмечает он. Полевые измерения являются самыми старыми и простыми методами мониторинга. Однако они доступны лишь менее чем для 1% из более чем 275 000 ледников на планете. Анализ состояния глетчера, проводимый непосредственно на месте, дополняются данными, полученными с помощью современных систем дистанционного зондирования. Спутники, самолеты, а в последнее время и беспилотники позволяют получать трехмерные фотографические изображения ледников. Радары и лазеры космического базирования позволяют еще более точно наблюдать за изменениями земной поверхности и, соответственно, осуществлять мониторинг состояния ледников.

Гравиметрия и перспективы исследования ледников

Другой метод, называемый гравиметрией, измеряет гравитационное поле Земли и позволяет точно оценить массу того или иного ледника. «Начиная с 2000 года мы способны измерять глетчеры, большие и малые, во всех регионах планеты», — говорит Михаэль Цемп. Недавнее координируемое РГМЛ исследование эволюции ледников в период с 2000 по 2023 год позволило объединить результаты различных методов полевых и спутниковых наблюдений, используя сильные стороны каждого из методов.

Гляциолог Маттиас Хусс (Matthias Huss) измеряет темпы изменения толщины Ронского ледника с помощью градуированного стержня, 16 июня 2023 года. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

Такой подход, отмечает Михаэль Цемп, дает новое, куда более полное представление о региональных тенденциях и годовых колебаниях данных и позволяет усовершенствовать оценки темпов таяния реликтового льда или скорости повышения уровня моря. По словам Энрико Маттеа, чтобы результаты измерений различных ледников имели единообразную форму, необходимо координировать замеры, проводимые десятками исследовательских институтов по всему миру, а это очень непросто. Кроме того, требуется определить новые эталонные ледники, поскольку некоторые из них уже почти исчезли из-за глобального потепления.

>> В приведенном ниже видеоролике демонстрируются основные преимущества и недостатки существующих методов мониторинга состояния ледников (на английском языке, с min 00:40):

Внешний контент

Например, ледник Карезер (Ортлес-Чеведале/Ortler-Cevedale-Gletscher) в Италии может почти полностью исчезнуть уже к 2042 году. «Терять время нельзя», — подчеркивает Михаэль Цемп, выражая надежду, что нынешний Год ледников станет «поворотным моментом». По его словам, сохранение ледников станет возможным только при условии принятия немедленных и ощутимых мер по сокращению выбросов парниковых газов. «Было бы здорово, если бы 2025 год запомнился человечеству как год начала этого поворота», — резюмирует Михаэль Цемп.

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена, адаптирована для целевой аудитории, выверена и научно отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

