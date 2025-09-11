Как швейцарские путейцы противостоят природным угрозам

На горном участке Лёчбергской линии (Lötschberg) уход за защитным лесом играет критическую роль в защите от воздействия природных катастроф. Keystone / Gaetan Bally Keystone / Gaetan Bally

Камнепады, оползни и селевые потоки представляют серьёзную угрозу для железнодорожного движения в горных районах. Чтобы не допускать трагедий в Швейцарии опираются не только на современные технологии, но и на точную координацию действий специалистов на местах.

5 минут

Недавняя железнодорожная авария в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг (Baden-Württemberg) стала трагическим напоминанием о подобных рисках: в Германии в результате схода поезда с рельсов погибли три человека, десятки получили ранения. Причиной, по версии следствия, стал сильный дождь и вызванный им оползень.

В Швейцарии последняя серьёзная железнодорожная авария, связанная с природными факторами, произошла 11 лет назад неподалёку от города Тифенкастель (Tiefencastel) в кантоне Граубюнден (Graubünden). Тогда с рельсов сошёл поезд «Ретийской железной дороги» (Rhätische Bahn), несколько человек пострадали, один пассажир от полученных травм скончался.

Хотите проверить свой немецкий? Посмотрите этот репортаж в оригинале:

Внешний контент

Как надо избегать подобных катастроф, показывает пример Лёчбергской железнодорожной линии (Lötschberg). Здесь, как и во многих горных регионах, защита от капризов природы начинается задолго до приближения к железнодорожному полотну — высоко в горах. В кантоне Вале (Wallis), где склоны особенно крутые, важнейшую роль играет защитный лес — естественный барьер, предохраняющий пути от падения камней и схода масс воды и грунта.

Однако лес — это лишь часть общей концепции. «Уже сразу после строительства этой линии, а это было дай бог 110 лет назад, вдоль путей начали возводить защитные сооружения», — рассказывает Ферди Пфамматтер (Ferdi Pfammatter), главный лесничий железнодорожной компании BLS, работающий на эту фирму уже более 20 лет. Среди таких сооружений — сети-уловители камнепадов, а также барьеры и заборы, которые дополнительно оборудованы тонкими проводами под напряжением.

Внешний контент

Эти контрольные сети требуют постоянного ухода. «Они очень чувствительно реагируют на изменения погодных условий и на механические повреждения. Мы следим, чтобы они не зарастали ветками или кустарником, которые и вызывают, как правило, такие повреждения», — поясняет Ферди Пфамматтер. Растительность, поэтому, регулярно приходится прореживать вручную.

Если контрольный провод рвётся или если вся конструкция деформируется, то тогда система немедленно подаёт сигнал тревоги и автоматически отключает питание контактной сети на данном участке. После проверки ситуации диспетчер может восстановить подачу тока, а до этого момента машинисты обязаны двигаться здесь с максимальной скоростью 40 км/ч и только в ситуации ясной видимости.

Остаточный риск все равно присутствует

Вся информация о произошедшем поступает в течение нескольких секунд в Оперативный центр управления, расположенный в городе Шпиц (Spiez). Его возглавляет Мартин Висс (Martin Wyss), отвечающий за бесперебойную работу железнодорожной сети и координацию восстановительных работ в экстренных ситуациях. «Если система срабатывает, мы вызываем соответствующих сотрудников, приостанавливаем движение и направляем на место ремонтные команды. Наша задача — не допустить ухудшения ситуации», — говорит он.

Внешний контент

Под контролем находятся все участки, включая базисный (скоростной, с минимальными уклонами) тоннель Лёчберг (Lötschberg-Basistunnel). Но, несмотря на все технологии, остаточный риск все равно присутствует. «Вопрос в том, — поясняет Висс, — какие меры мы принимаем, чтобы не допустить по возможности возникновение таких инцидентов». По его словам, многое решает человеческий фактор, сотрудникам критические участки известны не по картам, а по личному опыту.

«Мы регулярно осматриваем железнодорожное хозяйство и контактную сеть, ведём их плановое обслуживание и благодаря этому знаем, где у нас находятся потенциальные слабые места», — подчёркивает он. Безопасность — это результат точного взаимодействия техники и человека. Только это сочетание и позволяет швейцарским железным дорогам оставаться одними из самых надёжных в мире, даже несмотря на сложные природные условия.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Показать больше

Показать больше Все по теме «Наука» Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства! Читать далее Все по теме «Наука»

Больше по теме:

Показать больше

Показать больше Швейцарский перевозчик SBB: пассажиры стали агрессивнее Этот контент был опубликован на Обстановка в поездах швейцарского национального перевозчика SBB становится все более нелицеприятной: только за месяц осуждены 20 агрессивных пассажиров. Читать далее Швейцарский перевозчик SBB: пассажиры стали агрессивнее