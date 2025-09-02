Франкофоны Фрибура опасаются немецких швейцарцев

Новый закон, призванный укрепить двуязычие на уровне общин, стал причиной критики со стороны франкоязычных жителей региона. Keystone / Laurent Gillieron

В кантоне Фрибур, где французский и немецкий языки традиционно сосуществуют очень тесно, обсуждается новый закон, призванный укрепить двуязычие на уровне общин. Эта инициатива уже вызвала критику со стороны франкоязычных жителей региона.

В мае 2025 года член правительства кантона Фрибур Дидье Кастелла (Didier Castella) назвал проект языкового закона «историческим», ведь после многолетних политических баталий теперь, следом за кантоном, общины/муниципальные образования тоже смогут официально закреплять на своем уровне немецкий и французский в качестве равноправных языков.

Согласно законопроекту, для этого необходимо, чтобы в коммуне проживало не менее 10% немецко- или франкоязычного населения. Документ сейчас пока находится на стадии консультаций и межведомственного согласования, но он уже стал поводом для горячих дебатов. Подобная реакция не вписывается в привычный образ мирного двуязычия, характерного для Фрибура. Особенно активную критику высказывает ассоциация Communauté Romande du Pays de Fribourg, отстаивающая интересы франкоязычного населения.

Её президент Антуан Жейно (Antoine Geinoz) опасается, что языковая граница — так называемый «картофельный ров» — может начать постепенно смещаться с востока на запад. По его словам, немецкие швейцарцы смогут воспользоваться новым законом и расширить своё присутствие во франкоязычной части кантона: «При этом они и так уже сегодня влиятельнее, чем франкоязычные лица».

До выхода на пенсию Антуан Жейно занимал должность генерального секретаря Департамента/Министерства здравоохранения кантона Фрибур, а также возглавлял Конституционный совет, разработавший 20 лет назад ныне действующую конституцию кантона, закрепившую принцип двуязычия. Сегодня он напоминает: по конституции решение о введении двуязычия в коммунах должно приниматься на кантональном уровне, а не самими общинами. «То, что коммуны с 10-процентным языковым меньшинством смогут объявить себя двуязычными, выглядит странно. По оценкам экспертов, такой порог должен составлять 30–35%».

«Перенимать лучшее»

Доля языкового меньшинства на уровне выше 10% зарегистрирована сейчас в 12 общинах кантона. Среди них — сам город Фрибур, где около 14% жителей говорят по-немецки, причём их число постепенно сокращается. Мэр города Тьерри Штайерт (Thierry Steiert) не удивлён спорам вокруг нового закона: «Некоторые воспринимают двуязычие скорее как угрозу, чем как шанс». Сам Тьерри Штайерт свободно владеет обоими языками и считает себя человеком двух культур — швейцарско-немецкой и швейцарско-французской.

Он призывает перенимать лучшее у другой культуры, чтобы обогащать свою собственную: «Но, к сожалению, так думают не все. Вероятно, здесь затрагиваются сложные вопросы идентичности». По его словам, двуязычные специалисты имеют преимущества на рынке труда — и часто это именно немецкие швейцарцы. Некоторым франкоязычным не нравится, что именно они чаще могут использовать это преимущество.

Пока неизвестно, каким будет окончательный вариант закона и поддержат ли его граждане Фрибура. Тьерри Штайерт считает, что властям, возможно, стоит улучшить коммуникацию с населением: «Но в остальном ничего особенно не изменится: мы и так уже фактически функционируем как двуязычный город». По всей видимости, Фрибург готов к принятию закона, однако в ближайшие недели в кантоне, вероятно, продолжатся бурные дискуссии.

