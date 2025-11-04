Куда пойти учиться в Швейцарии?

В Швейцарии начался учебный год, но оказалось, что до сих пор в стране пустуют более 11 000 учебных вакансий на производстве. Почему? Keystone / Gaetan Bally

В Швейцарии начался учебный год, прошла первая четверть, но оказалось, что до сих пор в стране пустуют более 11 000 учебных вакансий на производстве. Почему?

4 минут

Мануэль Ренч (Manuel Rentsch), телеканал SRF / портал Swissinfo

Швейцарская система образования строится на дуальном принципе: после условно «8-го класса» можно начать получать профессию и среднее специальное образование, а можно пойти в гимназию, а потом — в вуз. Начался учебный год, прошла первая четверть, но вакансии так и остались незаполненными. В чём причина?

Этим летом 93 000 молодых людей в Швейцарии закончили обязательную среднюю школу. Всем им предстояло решить, каким путём двигаться по жизни дальше. Многие выбрали получение среднего специального образования на основе так называемой «дуальной системы», совмещающей практику на предприятии и теорию за партой профтехучилища (Berufsfachschule).

«Дуальная система» гарантирует стране отсутствие молодёжной безработицы и преступности, а также даёт возможность уже с ранних лет зарабатывать собственные деньги. Keystone / Gaetan Bally

Такая система гарантирует стране отсутствие молодёжной безработицы и преступности, а также даёт возможность уже с ранних лет зарабатывать собственные деньги. Бизнес-компании в этом году выставили на рынок 87 000 ученических мест. Увы, но уже традиционно предложение опять превысило спрос: согласно данным к августу 2025 года — то есть к началу нового учебного года — остались незаполненными 13 % всех ученических рабочих мест, то есть около 11 500 вакансий. Но почему?

«Ситуация с ученическими местами в 2025 году выглядит по-разному в зависимости от отрасли экономики», — отмечают авторы исследования Lehrstellenbarometer-2025Внешняя ссылка, составленного по поручению федеральных властей НИИ изучения общественного мнения gfs.bern. Эксперты института опросили 1 943 молодых человека (юношей и девушек), в исследовании также приняли участие почти 4 000 фирм и промышленных предприятий. Результаты показывают: в строительной отрасли летом свободной осталась каждая четвёртая ученическая позиция.

«Ситуация с ученическими местами в 2025 году выглядит по-разному в зависимости от отрасли экономики». Keystone / Gian Ehrenzeller

Несмотря на активную рекламную кампанию, строительным фирмам так и не удалось привлечь достаточное количество молодых людей. Значительной оказалась доля незаполненных ученических рабочих мест и в гостинично-ресторанной сфере. В сельском и лесном хозяйстве компании увеличили количество предложений, но и этим предприятиям становится всё труднее находить учеников.

В чём причина? Компании, столкнувшиеся с трудностями при наборе учеников, называют разные факторы. Более половины работодателей сообщили, что не получили вообще никаких заявок — или что поданные заявки им не подходили. Более чем у 10 % предприятий возникли кадровые проблемы из-за того, что кандидаты отказались от своего ученического места в самый последний момент.

В докладе Lehrstellenbarometer-2025 подробно исследовано, как бизнес-компании и сами молодые люди оценивают процесс подачи заявок на ученические места. Компании нередко критикуют низкое качество подрастающих трудовых кадров: школьные оценки многих кандидатов оказываются слишком низкими, в документах встречаются элементарные орфографические ошибки, а зачастую вообще непонятно, почему кандидат или кандидатка подаёт заявку именно на эту профессию.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Профтехобразование помогает мигрантам интегрироваться Этот контент был опубликован на Pre-apprenticeship programme helps integrate immigrants into Swiss society. Читать далее Профтехобразование помогает мигрантам интегрироваться

Молодые люди, напротив, воспринимают процесс подачи заявок гораздо позитивнее. Почти 90 % опрошенных оценили процедуру подачи заявок как «положительный процесс». Согласно отчёту, в среднем отказов по поданным заявлениям было меньше, чем в предыдущие годы. То есть фирмы говорят: «Только приходите!» — но молодые люди не идут. Среди самых больших трудностей подростки называют «составление документов для заявки» и «поиск подходящего места обучения». Почти четверть участников опроса сообщили, что получили большое количество отказов.

«Ответы компаний и молодых людей показывают, что ожидания работодателей, компетенции подростков и их оценка собственных возможностей заметно расходятся», — говорится в указанном исследовании института gfs.bern. Поэтому, подчёркивают авторы доклада, необходимо усовершенствовать корреляцию между требованиями предприятий и компетенциями молодых соискателей. Надлежащая степень такой корреляции и рассматривается в качестве ключа к устойчивости всей системы профессионального образования в Швейцарии.

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Образование Как Швейцария экспортирует свое профтехобразование Этот контент был опубликован на Швейцарская система профтехобразования, основанная на дуальном принципе обучения за партой и на производстве, является мировым образцом для подражания. Читать далее Как Швейцария экспортирует свое профтехобразование

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch