Останется ли Женева «кухней» глобальной дипломатии?

Хотя Женеву порой карикатурно представляют как сонное гнездо с затянутыми обедами и раздутыми расходами, её жители подчёркивают: город продолжает играть ключевую роль в формировании нынешнего миропорядка. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Решение администрации Дональда Трампа пересмотреть характер и структуру поддержки таких учреждений, как ООН, напрямую бьёт по Женеве.

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В этот тёплый апрельский день Hôtel d’Angleterre, один из самых престижных отелей на берегу Женевского озера, постепенно возвращался к привычному ритму после шумного обеденного времени. Однако по всему городу в тот день как-то особенно ощущалось тягостное напряжение — обычной лёгкости и оживления почти нигде уже не осталось. На фоне потрясений в мировой торговле, усиления авторитарных режимов и сокращения финансирования со стороны США, в Женеве сейчас усиливается тревога за будущее этого города в качестве системно-важного центра международной многосторонней дипломатии.

Внешний контент

Сотрудники примерно 450 международных организаций, базирующихся в Женеве, всё чаще задаются вопросом, выдержит ли город выпавшие на его долю новые политические и финансовые испытания и сложности. «Сейчас мир меняется каждый день. Людям нужно встречаться, обсуждать актуальные проблемы — и мы ощущаем это в нашей гостиничной и ресторанной сфере», — говорит Ксавье Рей де Ластейри (Xavier Rey de Lasteyrie), генеральный директор женевской компании Rey Group, владеющей отелями и недвижимостью в Швейцарии и за её пределами. «Женева сейчас пока по-прежнему остаётся глобальной площадкой обмена информацией. Но нас беспокоит то, что с нами может произойти какие-то полгода спустя».

Хотя Женеву порой карикатурно представляют как сонное гнездо с затянутыми обедами и раздутыми расходами, её жители подчёркивают: город продолжает играть ключевую роль в формировании нынешнего миропорядка. Здесь проходили важнейшие саммиты и консультации времён холодной войны, здесь состоялись переговоры, приведшие к ядерной сделке с Ираном в 2015 году, здесь прошел саммит Джо Байдена и Владимира Путина в 2021-м. «У нас здесь есть поговорка: Нью-Йорк — это ресторан ООН, а Женева — её кухня. Настоящая работа — зачастую за кулисами — ведётся именно в Женеве», — говорит заместитель мэра города Сами Канаан (Sami Kanaan).

По его словам, решение президента Дональда Трампа о выходе из базирующейся в Женеве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вызвало здесь состояние близкое к панике: «Мы сталкивались с кризисами и раньше, но с такими и на таком уровне — ещё никогда». Сокращения американского финансирования уже привели к увольнениям и урезанию бюджетов в таких структурах, как Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международный комитет Красного Креста.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассматривает в такой ситуации возможность вообще радикальной реструктуризации всех агентств системы ООН, уже поручив начать искать способы перевода персонала из Женевы и Нью-Йорка в менее дорогие города мира. Одновременно ВОЗ планирует заметно сократить свой штат, отказаться от ряда функций. Официально «пересматривается» и порядок и размер финансирования Всемирной торговой организации и других международных структур.

Женева сдает позиции

От гуманитарной деятельности на глобальном уровне отказываются сегодня е только Соединённые Штаты. Во многих странах Европы начался резкий поворот от гуманитарных миссий к перевооружению — Великобритания, например, заметно сократила бюджет «на цели развития», направив высвободившиеся средства на военные нужды. Даже нейтральная Швейцария увеличила потолок оборонных расходов на миллиарды франков, одновременно сократив объёмы внешней «помощи развитию» на миллионы франков.

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И понятно, что Женева всё отчётливее ощущает и испытывает на себе все эти глобальные геополитические тенденции, основной из которых является усиление позиций Китая на фоне постепенного ухода США из глобального контекста. По прогнозам, уже в этом 2025 году Пекин впервые обеспечит более пятой части общего бюджета ООН. «Природа не терпит пустоты, и теперь на место США придут другие. Китай очень активен, особенно в плане публичной поддержки своего понимания того, что такое многосторонний подход в дипломатии», — говорит Винсент Субилия (Vincent Subilia) из Торговой палаты Женевы (Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève).

По данным журналистского расследования, опубликованного на этой неделе Международным консорциумом журналистов-расследователей (Consortium of Investigative Journalists), наряду с легитимной дипломатической деятельностью Пекин ведет в Женеве слежку за критиками режима, осуществляя «активные мероприятия» по оказанию на них морального давления. Министерство иностранных дел Китая отвергло эти обвинения, заявив, что «полностью уважает» законы других стран. По словам Максима Провини (Maxime Provini), лидера женевской организации партии «Либералы» (FDP / PLR), международные организации, расположенные в Женеве, остро нуждаются в новых источниках финансирования.

Город уже выдал им кредит в размере 2 миллионов швейцарских франков (2,4 миллиона долларов), но, как отмечает Максим Провини, «мы не можем взять на себя всю ответственность за эти структуры». Согласно электронному письму, разосланному на прошлой неделе всем сотрудникам женевским НКО и оказавшемуся в распоряжении газеты Financial Times, Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ) уже сокращает свои расходы как в штаб-квартире в Женеве, так и в региональных офисах на 30%. По всей системе ООН, вероятно, будут уволены тысячи человек, значительная часть из которых работает именно в Женеве.

А некоторые уже почти смирились с тем, что в будущем роль Женевы в мире будет куда скромнее, и уже сейчас задумываются о том, как можно было бы сохранить хотя бы то, что у города ещё осталось. «Вопрос в том, от какого именно наследия мы не хотели бы отказываться. Я думаю, всё, что связано с гуманитарным правом и миротворчеством (должно быть в Женеве сохранено)», — убежден Жан Келлер (Jean Keller), председатель Попечительского совета организации Geneva Call, занимающейся защитой гражданских лиц в условиях вооружённых конфликтов. По его словам, нейтральная Швейцария «больше, чем почти любая другая страна, способна работать в самых горячих точках мира».

Национальный самоанализ

Все эти озабоченности и тревоги побудили Швейцарию, страну, которая традиционно гордится своей независимостью от остальной Европы, к своего рода национальному самоанализу. Представители крайне правых политических сил утверждают, что в снижении международного статуса Женевы виновата сама Швейцария. По их мнению, мирные переговоры по Украине проходят за пределами страны только потому, что она утратила репутацию нейтрального посредника, присоединившись к санкциям ЕС против России.

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«Главная причина, по которой Женева теряет свой престиж в качестве международной площадки, заключается не в том, что США отказываются от гуманитарной помощи. Главное — это то, что Швейцария сознательно отказалась от своей нейтральности», — заявил недавно Венсан Шаллер (Vincent Schaller), член правой Швейцарской народной партии (SVP / UDC) и депутат муниципального парламента Женевы. Франсуа Савари (François Savary), основатель женевской компании по управлению финансовыми активами, напротив, указал, что это задача общенационального масштаба, и все должны участвовать в её решении.

Федеральные и кантональные власти уже приняли несколько пакетов кредитов и грантов в поддержку международной деятельности и организаций, базирующихся в Женеве. Однако, как признают политики, объём этой помощи — менее 20 миллионов долларов (16,5 миллиона швейцарских франков) — не сопоставим с теми средствами, которые Женеве необходимы для сохранения своего нынешнего статуса. На всех уровнях — от городского до федерального — чиновники называют эти меры скорее символическими, призванными подать сигнал о приверженности властей роли и значению Женевы, но не реально заменить финансирование, прекращенное США.

Среди них — Ив Херрен (Yves Herren), президент местной организации партии «Зелёные Либералы» (GLP / PVL), который активно участвовал в «выбивании» чрезвычайного кредита для неправительственных организаций Женевы. «Без дополнительных ресурсов я опасаюсь, что в какой-то момент Женева начнёт терять свой статус в качестве площадки для проведения международных мероприятий глобального масштаба», — резюмирует политик.

Copyright The Financial Times Limited 2025

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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