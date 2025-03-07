Почему Швейцария отменила женевскую конференцию по МГП?

Жители лагеря беженцев Нур Шамс на Западном берегу реки Иордан покидают свои дома 5 марта 2025 года. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Швейцария отменила конференцию, посвященную международному гуманитарному праву и порядку и итогам применения положений Женевских конвенций на оккупированных палестинских территориях, после того как ряд стран выразили несогласие, а перспективы достичь консенсуса окончательно исчезли.

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«Вероятно, эта конференция все равно не изменила бы ситуацию на местах. Но сам факт отсутствия даже минимального консенсуса подчеркивает глубину раскола международного сообщества в этом конфликте», — отмечает Лоран Гётчель (Laurent Goetschel), директор Швейцарского Фонда мира swisspeace.

На конференцию, запланированную на 7 марта 2025 года в Женеве, были приглашены 196 стран. В центре обсуждений должно было оказаться положение гражданского населения на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. В повестке дня также стоял анализ применения положений Четвертой Женевской конвенции — ключевого международного договора от 1949 года, регулирующего защиту гражданского населения в условиях вооруженного конфликта и оккупации.

По данным дипломатических источников SWI swissinfo.ch, швейцарское министерство иностранных дел в последние недели испытывало усиливающееся давление. Израиль резко раскритиковал Швейцарию за организацию конференции, назвав ее частью «юридической войны» против еврейского государства.

Постоянное представительство Израиля при ООН в Женеве заявило, что эта конференция послужит лишь очередной платформой для нападок на Израиль, демократическую страну, что будет только на руку террористическим организациям, «демонстрирующим полное пренебрежение к человечности и праву».

Политический контекст: смена власти в США

Отмена конференции совпала с активизацией контактов Израиля с новой администрацией Дональда Трампа. США и Израиль в последние недели наращивали дипломатическое взаимодействие, что, вероятно, повлияло на международную позицию по данному вопросу. В этом контексте организовать мероприятие, которое и без того вызывало острые разногласия, стало для Швейцарии политически невозможным.

Конференция по применению Женевских конвенций в оккупированных палестинских территориях должна была занять всего несколько часов и завершиться принятием совместной декларации. Однако уже заранее было известно, что США и Израиль откажутся от участия в ней. Поздно вечером в четверг 6 марта стало ясно, что и арабские государства также бойкотируют встречу.

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Показать больше Какие решения примет Женевская конференция по Ближнему Востоку? Этот контент был опубликован на В Швейцарии пройдет конференция государств-участников Женевских конвенций, посвященная Ближнему Востоку. Чего от нее можно ожидать? Читать далее Какие решения примет Женевская конференция по Ближнему Востоку?

Швейцарский дипломат в ранге посла Франц Перрес, который курировал подготовку конференции, указал на пресс-конференции, что набрать «достаточную критическую массу» государств-участников не удалось и в итоге конференция была отменена, а отсутствие итогового соглашения стало, по его словам, лишь «отражением реальности». В то же время он подчеркнул, что ни одно государство не подвергло сомнению саму основу Женевских конвенций.

Разногласия по тексту итоговой декларации

Портал SWI swissinfo.ch ознакомился с проектом итогового заявления конференции, в котором говорилось:

«Участвующие Высокие Договаривающиеся Стороны подчеркивают постоянную применимость и актуальность Четвертой Женевской конвенции на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, которую все Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются соблюдать при любых обстоятельствах».

Однако даже и этот текст вызвал критику. В письме на адрес ООН, также имеющемся в распоряжении SWI, Организация исламского сотрудничества (объединяющая 57 стран) заявила, что проект декларации «не отражает ни серьезности ситуации на местах, ни масштабов нарушений международного гуманитарного права Израилем». Отмена конференции подчеркивает растущий дипломатический раскол и неспособность международного сообщества достичь компромисса даже по базовым принципам международного гуманитарного права.

Палестинский посол при ООН в Женеве Ибрагим Хрейши сообщил информационному агентству Reuters, что его делегация также не планирует принимать участие в мероприятии. Министерство иностранных дел Швейцарии сочло бы успешным участие как минимум 128 стран. Именно столько участников было на последней подобной конференции в 2014 году. «Но важно и то, кто приезжает», — говорит Лоран Гетчель. «Оказалось, что приедет слишком мало участников, причем „не тех“, иными словами, тех, кто мало влияет на конфликт».

Швейцария — только секретариат

Он не считает, что отмена конференции плохо отражается на реноме Швейцарии в качестве международного посредника. «Будучи государством-депозитарием Женевских конвенций, она является своего рода их секретариатом. Если соглашение не было достигнуто из-за того, что международное сообщество сейчас слишком разобщено, то вряд ли можно винить в этом Швейцарию».

Напомним, что решение о проведении Конференции было принято после того, как за 15 месяцев войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС почти все двухмиллионное население Газы было несколько раз перемещено в пределах сектора Газа. При этом погибли не менее 48 тысяч палестинцев, была разрушена большая часть инфраструктуры анклава (по данным министерства здравоохранения Газы).

По данным Reuters Внешняя ссылкав ходе теракта 7 октября 2023 года, ХАМАС и союзные ему палестинские группировки убили около 1 200 человек и похитили еще 251 человека. Израиль говорит, что потерял в боях более 400 военнослужащих. Хотя сейчас действует хрупкое перемирие, Израиль временно запретил ввоз в анклав гуманитарной помощи. Швейцария и другие европейские страны опасались, что конференция по МГП могла бы оказать дополнительное негативное влияние на конфликт.

За несколько недель до конференции в дипломатических кругах ходили слухи, что некоторые государства хотели бы провести конференцию как можно более нейтральном ключе, не упоминая о какой-либо конкретной «ситуации на земле». Это могло быть сделано именно для того, чтобы встреча не оказала негативного влияния на будущие переговоры о последующих шагах в рамках нынешнего соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

В сотрудничестве с Аннегрет Матхари (Annegret Mathari).

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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