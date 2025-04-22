Как Швейцария спасает от войны мировое культурное наследие
От коллекций испанского искусства времён гражданской войны до украинских произведений изобразительного искусства, пострадавших в результате продолжающейся российской агрессии, — Швейцария играет важную роль в сохранении культурных ценностей, находящихся под угрозой гибели в результате войн.
Женева давно стала прибежищем для культурного наследия, которому грозит уничтожение в результате военных конфликтов. От собраний испанского искусства времён гражданской войны до украинских произведений прикладного и изобразительного искусства, пострадавших в ходе боевых действий в Украине, — Швейцария последовательно участвует в международных усилиях по защите мировой культурной памяти.
Недавно открывшаяся в Женеве выставка посвящена одному из таких сюжетов. Речь идёт об историческом прошлом региона Газы — ознакомиться с ним можно было в рамках экспозиции «Наследие в опасности» (Patrimoine en périlВнешняя ссылка), проходившей зимой в Музее искусства и истории (Musée d’art et d’histoire, MAH) в Женеве. На выставке было представлено богатое археологическое наследие Газы. Гостям экспозиции предоставили редкую возможность осмотреть 44 артефакта — а всего с 2007 года в Женеве нашли убежище 530 подобных предметов, которые в противном случае, вероятнее всего, были бы утрачены. Эти объекты охватывают длительный исторический период — от Бронзового века до времени господства Османской империи на Ближнем Востоке.
В этом видеоматериале куратор музея Беатрис Бланден (Béatrice Blanden) рассказывает об ответственности, которая ложится на музейных работников во времена вооружённых и политических конфликтов. Все представленные на экспозиции предметы формально принадлежат Палестинской автономии. Швейцария обладает многолетним опытом участия в проектах по сохранению всемирного культурного наследия.
В том же видеосюжете рассматриваются и другие значимые случаи, — в том числе спасение произведений испанского искусства времён гражданской войны и поддержка украинских художественных коллекций, пострадавших в ходе продолжающейся военной агрессии.
