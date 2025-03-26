Автолобби спонсирует кафедру: насколько независима такая наука?

Автолобби спонсирует кафедру: насколько независима такая наука? Keystone / Christian Beutler

Университет Санкт-Галлена получит от швейцарских автоимпортеров на исследования в области мобильности 2,86 миллиона швейцарских франков. Насколько независима такая наука и насколько объективны результаты таких научных исследований?

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Когда в 2012 году стало известно, что банк UBS финансирует кафедру в Цюрихском университете, это вызвало в стране широкий общественный резонанс. Сегодня практика частного финансирования кафедр в швейцарских университетах стала уже обычным делом. Согласно данным Федерального ведомства статистики (BfS), примерно 8% всего совокупного финансирования высшего образования в настоящее время поступает в стране из частных фондов или в рамках конкретных исследовательских контрактов.

Университет Санкт-Галлена (HSG) играет здесь особую роль, поскольку он традиционно тесно связан с частным сектором экономики. В будущем он намерен активно заниматься исследованиями на базе Института мобильности (Institut für Mobilität), и значительная часть финансирования поступит именно из частного бизнеса, точнее, от швейцарских автомобильных импортеров, которые выделят на эти цели в течение следующих восьми лет 2,86 миллиона швейцарских франков. Среди основных спонсоров — Porsche, BMW и Toyota. Андреас Херрманн (Andreas Herrmann), директор Института мобильности, не видит в этом проблемы.

Он подчеркивает, что все аспекты сотрудничества регулируются четкими контрактами. «Я точно так же работаю с железной дорогой в лице компании SBB и с другими компаниями сферы общественного транспорта, — говорит Андреас Херрманн. — Здесь нет ни ограничений, ни конфликта интересов». По данным Федерального статистического ведомства, в 2023 году Университет Санкт-Галлена получил на свои исследования от частных лиц около 13,5 миллиона швейцарских франков. Дополнительное финансирование поступает от фондов, которые поддерживают отдельные институты университета.

Повышение качества исследований

Матиас Фингер (Mathias Finger) также не видит в таком подходе «никакой проблемы». В прошлом он занимался исследованиями в области транспорта в Федеральной политехнической школе Лозанны (EPFL). По его мнению, частное финансирование университетских исследований не ставит под угрозу их независимость. «Скорее, наоборот, как раз такие сомнения и способствуют повышению качества исследований, — считает Матиас Фингер. — Если у тебя есть спонсируемая кафедра, то тебе приходится еще активнее доказывать свою независимость, иначе ты теряешь доверие и как ученый, и как личность».

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Для справки: доля частных средств в финансировании научных исследований в Швейцарии постоянно растет. В 2021 году 66 % всех инвестиций в исследования и разработки в стране поступали от частного сектора экономики. Согласно данным Федерального статистического ведомства, частные компании уже вложили в исследования в совокупности 16,8 миллиарда швейцарских франков, тогда как в 2000 году этот показатель составлял только 7,8 миллиарда франков.

«Важно, чтобы профессор или ученый постоянно работал в университете, а не на спонсора», — отмечает Матиас Фингер, в свое время занимавший кафедру, финансируемую госконцерном «Швейцарская почта» (Die Post). По его словам, профессор или заведующий кафедрой, получающий частное финансирование, не должен представлять интересы той или иной компании или заниматься исключительно узкоспециализированными исследованиями в ее интересах. Исследования должны быть системными и обеспечивать объективный научный анализ.

Ближе к нуждам рынка

По мнению Матиаса Фингера, многим университетам следовало бы создавать такие спонсируемые кафедры, которые были бы ближе к практическим нуждам экономики и рынка, поскольку такой подход способствовал бы быстрому развитию междисциплинарных исследований. Тем временем Федеральный совет, кабинет министров страны, планирует сократить финансирование академической сферы уже начиная с 2026 года. В общей сложности на кону 460 миллионов франков, и научные исследования окажутся затронуты этой экономией самым непосредственным образом.

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Правительству необходимо покрыть растущие расходы на армию и найти финансирование для 13-й пенсии. Пакет мер по сокращению расходов вынесен на общественные консультации, которые продлятся до начала мая 2025 года. Связи университетов с частным сектором уже приводили к громким скандалам. Так, в июне 2023 года Университет Санкт-Галлена уволил главу Института управления цепочками поставок (Institut für Supply Chain Management), а затем и вовсе с ним расстался — не только из-за критики его связей с бизнесом, но и из-за других обвинений, выдвинутых в его адрес.

Аудиторская комиссия установила, что профессор находился в глубоком конфликте интересов между своими академическими обязанностями и частными финансовыми интересами. Деятельность его частной компании, как утверждается, пересекалась с исследовательскими проектами института. В итоге правительство кантона Санкт-Галлен пересмотрело местный Закон об университете, закрыв выявленные правовые лакуны.

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