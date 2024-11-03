Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Наука и техника

«Без России исследования на базе ЦЕРН могут затормозиться»

Таково мнение Беате Хайнеманн из германского исследовательского Центра изучения физики элементарных частиц (Desy) в Гамбурге.
В конце ноября 2024 года прекращается сотрудничество расположенного в Швейцарии ЦЕРН с российскими учеными и исследовательскими институтами. Keystone-SDA

«Без России исследования на базе ЦЕРН могут затормозиться». Таково мнение Беате Хайнеманн из германского исследовательского Центра изучения физики элементарных частиц (Desy) в Гамбурге.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

В конце ноября 2024 года прекращается сотрудничество расположенного в Швейцарии центра изучения физики элементарных частиц ЦЕРН с российскими учеными и исследовательскими институтами. «Без России исследования на базе ЦЕРН могут затормозиться».

Таково мнение Беате Хайнеманн (Beate Heinemann) из гамбургского исследовательского Центра изучения физики элементарных частиц Deutsches Elektronen-Synchrotron (НИИ «Немецкий электронный синхротрон», Desy), высказанное ею в интервью немецкому информационному агентству dpa.

«Россия накопила огромный опыт в инженерной области. Не то чтобы из-за прекращения сотрудничества (с россиянами) некоторые исследования теперь станут невозможными, но это все равно заметно усложнит работу ЦЕРН, могут возникнуть даже задержки». Беате Хайнеманн является директором подразделения Desy, отвечающего за физику элементарных частиц.

Показать больше
Все по теме Наука

Показать больше

Все по теме Наука

Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства!

Читать далее Все по теме Наука

«Мы надеемся, что серьезных потерь в плане получения научных результатов не будет», — указал член правления ЦЕРН представитель Германии Йоахим Мних (Joachim Mnich). «Российские ученые передали свой опыт коллегам, насколько это было возможно. Мы не сможем, правда, продолжать работать с одним из компонентов одного из детекторов БАК, но это не такая уж и большая потеря», — уточнил Йоахим Мних.

Показать больше
Трудовые соглашения Европейской организации ядерных исследований ЦЕРН с российскими учеными заканчиваются 30 ноября 2024 года.

Показать больше

Ученые из России не смогут сотрудничать с ЦЕРН

Этот контент был опубликован на Трудовые соглашения Европейской организации ядерных исследований ЦЕРН с российскими учеными заканчиваются 30 ноября 2024 года.

Читать далее Ученые из России не смогут сотрудничать с ЦЕРН

В прошлом году в ответ на полномасштабную агрессию России против Украины страны-участницы ЦЕРН решили прекратить сотрудничество с российскими исследовательскими институтами. НИИ «Немецкий электронный синхротрон» принял такое же решение ещё в 2022 году. «Отчасти это было связано с опасением, что российские исследовательские институты окажутся политически инструментализированы», — объяснила это решение Беате Хайнеманн.

Показать больше
Тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев и генеральный директор ЦЕРН (Европейского совета по ядерным исследованиям) Фабиола Джанотти в Женеве, Швейцария, 10 июня 2019 г.

Показать больше

Правильно ли было исключать Россию из ЦЕРН?

Этот контент был опубликован на Наказать Россию за агрессию? Но многие ученые опасаются, что решение о прекращении сотрудничества ЦЕРН с Россией только играет на руку Путину.

Читать далее Правильно ли было исключать Россию из ЦЕРН?

Читайте также:

Показать больше
CERN opens Science Gateway.

Показать больше

При ЦЕРН открылся Музей Science Gateway

Этот контент был опубликован на Здание Музея при Европейской организации по ядерным исследованиям было спроектировано архитектором Ренцо Пьяно.

Читать далее При ЦЕРН открылся Музей Science Gateway

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Какое будущее ожидает швейцарскую модель нейтралитета?

В самом ли деле эта модель уже полностью устарела, с учетом того, что мир снова вступает в стадию блокового противостояния? А что думаете вы?

Присоединяйтесь к дискуссии
304 Отметки «мне нравится»
194 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Чему Швейцария и США могут сегодня научиться друг у друга?

Когда-то США и Швейцария считались «братскими республиками», активно влияя друг на друга. А что теперь? Участвуйте в наших дебатах.

Присоединяйтесь к дискуссии
97 Отметки «мне нравится»
76 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Архивные материалы
Ведёт: Сара Ибрагим

Искусственный интеллект: шанс или угроза?

Что ожидает рынок труда в связи с ИИ вообще, и как в частности будут работать скоро люди творческих, «свободных» профессий в частности?

эти дебаты были завершены и закрыты, но Вы можете и дальше читать комментарии к ним
7 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

В 2022 году в Швейцарии 12,1 процента населения, проживали в домохозяйстве, имеющем хотя бы одну задолженность по стандартным платежам.

Показать больше

Каждый восьмой швейцарец живет в семье с долгами

Этот контент был опубликован на В 2022 году в Швейцарии 12,1 процента населения, проживали в домохозяйстве, имеющем хотя бы одну задолженность по стандартным платежам.

Читать далее Каждый восьмой швейцарец живет в семье с долгами
В Швейцарии выходцы из стран, не входящих в ЕС, получают все меньше и меньше социальной помощи.

Показать больше

Мигранты не из стран ЕС получают меньше социальной помощи

Этот контент был опубликован на В Швейцарии выходцы из стран, не входящих в ЕС, получают все меньше и меньше социальной помощи.

Читать далее Мигранты не из стран ЕС получают меньше социальной помощи
Виола Амхерд поздравила Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса (вице-президента) с победой на выборах.

Показать больше

Президент Швейцарии поздравила Дональда Трампа с победой на выборах

Этот контент был опубликован на Виола Амхерд поздравила Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса (вице-президента) с победой на выборах.

Читать далее Президент Швейцарии поздравила Дональда Трампа с победой на выборах
С 2025 года в Швейцарии запретят скрывать лицо на улице. Соответствующее законодательное положение, одобренное народом на референдуме, вступит в силу с 1 января 2025 года.

Показать больше

С 2025 года в Швейцарии запретят скрывать лицо на улице

Этот контент был опубликован на Соответствующее законодательное положение, одобренное народом на референдуме, вступит в силу с 1 января 2025 года.

Читать далее С 2025 года в Швейцарии запретят скрывать лицо на улице
«Сегодня я бы куда осторожнее рекомендовал проводить прививки»

Показать больше

«Сегодня я бы куда осторожнее рекомендовал проводить прививки»

Этот контент был опубликован на Бывший глава Швейцарской комиссии по вакцинации Кристоф Бергер: «Сегодня я бы куда осторожнее рекомендовал проводить вакцинации от Covid-19».

Читать далее «Сегодня я бы куда осторожнее рекомендовал проводить прививки»
Накануне референдума 24 ноября 2024 года в Швейцарии на политическую агитацию уже потрачено 14 миллионов франков.

Показать больше

На политическую агитацию в Швейцарии потратили 14 млн

Этот контент был опубликован на Накануне референдума 24 ноября 2024 года в Швейцарии на политическую агитацию уже потрачено 14 миллионов франков.

Читать далее На политическую агитацию в Швейцарии потратили 14 млн
Традиционная модель семьи уже мертва? Ничего подобного. Добрая половина молодых взрослых швейцарцев и швейцарок хочет иметь семью с двумя детьми.

Показать больше

В Швейцарии изучили структуру брачно-семейных отношений

Этот контент был опубликован на Добрая половина молодых взрослых швейцарцев и швейцарок хочет иметь семью с двумя детьми.

Читать далее В Швейцарии изучили структуру брачно-семейных отношений
Швейцарские национальные хоккейные команды будут выходить на лед без швейцарского креста на майках.

Показать больше

На швейцарских хоккеистах больше не будет креста

Этот контент был опубликован на Швейцарские национальные хоккейные команды будут выходить на лед без швейцарского креста на майках.

Читать далее На швейцарских хоккеистах больше не будет креста
Почти половина военнослужащих Вооруженных сил Швейцарии за время прохождения действительной призывной службы сталкивались с дискриминацией по половому признаку и с сексуальным насилием.

Показать больше

Опрос выявил случаи дискриминации в армии Швейцарии

Этот контент был опубликован на Таковы результаты исследования, проведенного по заказу правительства Швейцарии. Армейское руководство заявило, что намерено «принять меры».

Читать далее Опрос выявил случаи дискриминации в армии Швейцарии
По мере развития сюжета в книге нарастает напряжение и единственный вопрос заключается в том, кто выстрелит первым.

Показать больше

Чему Томас Манн и его «Волшебная гора» учат нас сегодня?

Этот контент был опубликован на О чем сегодня повествует нам «Волшебная гора», книга, действие которой происходит в Швейцарии в годы, предшествующие Первой мировой войне?

Читать далее Чему Томас Манн и его «Волшебная гора» учат нас сегодня?

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
CERN

Показать больше

ЦЕРН не разрывает всех связей с Россией

Этот контент был опубликован на Как известно, расположенный в Швейцарии ЦЕРН принял решение прекратить сотрудничество с Россией. Но одно исключение все же было сделано.

Читать далее ЦЕРН не разрывает всех связей с Россией
В конце ноября истекают трудовые соглашения ЦЕРН с российскими учеными. Ректор ВТШ Цюриха Гюнтер Диссертори понимает этот шаг, но при этом весьма о нем сожалеет.

Показать больше

«CERN еще предстоит пережить исключение России»

Этот контент был опубликован на В конце ноября истекают трудовые соглашения ЦЕРН с российскими учеными. Ректор ВТШ Цюриха Гюнтер Диссертори понимает этот шаг, но при этом весьма о нем сожалеет.

Читать далее «CERN еще предстоит пережить исключение России»
Итальянскому физику Карло Руббиа недавно исполнилось 90 лет, а 40 лет назад он был удостоен Нобелевской премии за свои исследования, которые он проводил на базе ЦЕРН.

Показать больше

Карло Руббиа и ЦЕРН: «судьбы скрещенье»

Этот контент был опубликован на Итальянскому физику Карло Руббиа недавно исполнилось 90 лет, а 40 лет назад он был удостоен Нобелевской премии за свои исследования, которые он проводил на базе ЦЕРН.

Читать далее Карло Руббиа и ЦЕРН: «судьбы скрещенье»
CERN

Показать больше

ЦЕРН может отключить БАК в случае энергетического кризиса

Этот контент был опубликован на Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) может отключить БАК в случае энергетического кризиса.

Читать далее ЦЕРН может отключить БАК в случае энергетического кризиса

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR