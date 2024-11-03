В конце ноября 2024 года прекращается сотрудничество расположенного в Швейцарии центра изучения физики элементарных частиц ЦЕРН с российскими учеными и исследовательскими институтами. «Без России исследования на базе ЦЕРН могут затормозиться».
Таково мнение Беате Хайнеманн (Beate Heinemann) из гамбургского исследовательского Центра изучения физики элементарных частиц Deutsches Elektronen-Synchrotron (НИИ «Немецкий электронный синхротрон», Desy), высказанное ею в интервью немецкому информационному агентству dpa.
«Россия накопила огромный опыт в инженерной области. Не то чтобы из-за прекращения сотрудничества (с россиянами) некоторые исследования теперь станут невозможными, но это все равно заметно усложнит работу ЦЕРН, могут возникнуть даже задержки». Беате Хайнеманн является директором подразделения Desy, отвечающего за физику элементарных частиц.
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«Мы надеемся, что серьезных потерь в плане получения научных результатов не будет», — указал член правления ЦЕРН представитель Германии Йоахим Мних (Joachim Mnich). «Российские ученые передали свой опыт коллегам, насколько это было возможно. Мы не сможем, правда, продолжать работать с одним из компонентов одного из детекторов БАК, но это не такая уж и большая потеря», — уточнил Йоахим Мних.
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Ученые из России не смогут сотрудничать с ЦЕРН
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Трудовые соглашения Европейской организации ядерных исследований ЦЕРН с российскими учеными заканчиваются 30 ноября 2024 года.
В прошлом году в ответ на полномасштабную агрессию России против Украины страны-участницы ЦЕРН решили прекратить сотрудничество с российскими исследовательскими институтами. НИИ «Немецкий электронный синхротрон» принял такое же решение ещё в 2022 году. «Отчасти это было связано с опасением, что российские исследовательские институты окажутся политически инструментализированы», — объяснила это решение Беате Хайнеманн.
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Правильно ли было исключать Россию из ЦЕРН?
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Наказать Россию за агрессию? Но многие ученые опасаются, что решение о прекращении сотрудничества ЦЕРН с Россией только играет на руку Путину.
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