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Может ли блэкаут произойти и в Швейцарии?

По оценке швейцарского оператора передающих сетей Swissgrid, масштабное отключение электроэнергии на несколько часов в Швейцарии остаётся крайне маловероятным.
По оценке швейцарского оператора передающих сетей Swissgrid, масштабное отключение электроэнергии на несколько часов в Швейцарии остаётся крайне маловероятным. Keystone / Gaetan Bally

Масштабное отключение электроэнергии, которое в понедельник 28 апреля 2025 года парализовало часть Пиренейского полуострова и юг Франции, вызвало перебои в работе транспорта и связи. Возникает вопрос: насколько уязвима Швейцария и насколько в этой стране вероятны подобные сценарии?

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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По оценке швейцарского оператора передающих сетей Swissgrid, масштабное отключение электроэнергии на несколько часов в Швейцарии остаётся крайне маловероятным. В компании подчёркивают, что страна располагает одной из самых стабильных энергосистем в Европе — благодаря надёжной сетевой инфраструктуре, комплексным системам мониторинга и защиты, а также тесной интеграции в европейскую энергосеть. При внешних сбоях швейцарская система реагирует автоматически, предотвращая отключения.

Тем не менее Леонард Шлиссер (Leonard Schliesser), специалист по защите критической инфраструктуры в Швейцарской высшей технической школе в Цюрихе (ETH Zürich), в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка предупреждает: сценарий, подобный испанскому, в принципе возможен и в Швейцарии. Несмотря на очень высокий уровень организации сетевого хозяйства и несмотря на наличие автоматизированных механизмов и протоколов защиты, полной гарантии от блэкаута нет. Одним из ключевых преимуществ швейцарской энергосистемы остаётся её высокая степень интеграции с сетями соседних стран.

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Географическое положение позволяет стране компенсировать локальные перебои за счёт трансграничных поставок энергии. Эта та самая гибкость, которой лишена, например, Испания: ограниченное число линий электропередач, связывающих её с Францией, и стало одной из причин серьёзных последствий отключения света в стране. Однако, как подчёркивает Леонард Шлиссер, такая взаимосвязь и несёт в себе и определённые риски. Сбои в одних странах могут распространяться по общей сети и ощущаться в других, например и в Швейцарии. «Нарушения на Балканах или в Испании отражаются на всей Европе», — отмечает он.

Эксперт также напоминает: домашние запасы на случай чрезвычайной ситуации — простой и эффективный способ повысить устойчивость и сопротивляемость общества. Речь идёт о питьевой воде, продуктах питания, свечах, батарейках и наличных деньгах — обо всём, что поможет пережить первые часы серьезных сбоев без особых последствий. Критически важные структуры и учреждения Швейцарии — государственные органы власти, банки, клиники и больницы, телекоммуникационные службы — в ходе энергетического кризиса 2022/2023 года, вызванного агрессией России против Украины, уже провели соответствующие проверки и стресс-тесты.

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По словам Леонарда Шлиссера, были приняты дополнительные меры, с тем чтобы такие объекты могли функционировать автономно даже при отключении электроэнергии. Кратковременное отключение света не вызовет немедленного кризиса в стране. Однако спустя 48–72 часа ситуация может стать сложной: как раз к этому моменту истощаются домашние запасы, а резервные генераторы на объектах инфраструктуры требуют дозаправки. И даже после восстановления подачи электроэнергии, подчеркивает эксперт, потребуется некоторое время, чтобы вернуться к нормальному ритму жизни.

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