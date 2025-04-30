Может ли блэкаут произойти и в Швейцарии?

По оценке швейцарского оператора передающих сетей Swissgrid, масштабное отключение электроэнергии на несколько часов в Швейцарии остаётся крайне маловероятным. Keystone / Gaetan Bally

Масштабное отключение электроэнергии, которое в понедельник 28 апреля 2025 года парализовало часть Пиренейского полуострова и юг Франции, вызвало перебои в работе транспорта и связи. Возникает вопрос: насколько уязвима Швейцария и насколько в этой стране вероятны подобные сценарии?

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

По оценке швейцарского оператора передающих сетей Swissgrid, масштабное отключение электроэнергии на несколько часов в Швейцарии остаётся крайне маловероятным. В компании подчёркивают, что страна располагает одной из самых стабильных энергосистем в Европе — благодаря надёжной сетевой инфраструктуре, комплексным системам мониторинга и защиты, а также тесной интеграции в европейскую энергосеть. При внешних сбоях швейцарская система реагирует автоматически, предотвращая отключения.

Тем не менее Леонард Шлиссер (Leonard Schliesser), специалист по защите критической инфраструктуры в Швейцарской высшей технической школе в Цюрихе (ETH Zürich), в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка предупреждает: сценарий, подобный испанскому, в принципе возможен и в Швейцарии. Несмотря на очень высокий уровень организации сетевого хозяйства и несмотря на наличие автоматизированных механизмов и протоколов защиты, полной гарантии от блэкаута нет. Одним из ключевых преимуществ швейцарской энергосистемы остаётся её высокая степень интеграции с сетями соседних стран.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Энергосистема Швейцарии: в центре Европы, но за ее пределами Этот контент был опубликован на Без Швейцарии энергетика Старого света немыслима, но сама она не может на равных участвовать в работе европейского рынка электричества. Читать далее Энергосистема Швейцарии: в центре Европы, но за ее пределами

Географическое положение позволяет стране компенсировать локальные перебои за счёт трансграничных поставок энергии. Эта та самая гибкость, которой лишена, например, Испания: ограниченное число линий электропередач, связывающих её с Францией, и стало одной из причин серьёзных последствий отключения света в стране. Однако, как подчёркивает Леонард Шлиссер, такая взаимосвязь и несёт в себе и определённые риски. Сбои в одних странах могут распространяться по общей сети и ощущаться в других, например и в Швейцарии. «Нарушения на Балканах или в Испании отражаются на всей Европе», — отмечает он.

Эксперт также напоминает: домашние запасы на случай чрезвычайной ситуации — простой и эффективный способ повысить устойчивость и сопротивляемость общества. Речь идёт о питьевой воде, продуктах питания, свечах, батарейках и наличных деньгах — обо всём, что поможет пережить первые часы серьезных сбоев без особых последствий. Критически важные структуры и учреждения Швейцарии — государственные органы власти, банки, клиники и больницы, телекоммуникационные службы — в ходе энергетического кризиса 2022/2023 года, вызванного агрессией России против Украины, уже провели соответствующие проверки и стресс-тесты.

А также по теме:

Показать больше

Показать больше Энергетическое соглашение Швейцарии и ЕС: что нужно знать Этот контент был опубликован на Могут ли швейцарские водохранилища оказаться под контролем европейских компаний-операторов? И этот вопрос далеко не единственный. Читать далее Энергетическое соглашение Швейцарии и ЕС: что нужно знать

По словам Леонарда Шлиссера, были приняты дополнительные меры, с тем чтобы такие объекты могли функционировать автономно даже при отключении электроэнергии. Кратковременное отключение света не вызовет немедленного кризиса в стране. Однако спустя 48–72 часа ситуация может стать сложной: как раз к этому моменту истощаются домашние запасы, а резервные генераторы на объектах инфраструктуры требуют дозаправки. И даже после восстановления подачи электроэнергии, подчеркивает эксперт, потребуется некоторое время, чтобы вернуться к нормальному ритму жизни.

Показать больше

Показать больше Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Готова ли Швейцария к наступлению зомби-апокалипсиса? Этот контент был опубликован на Швейцария всегда очень большое внимание уделяла гражданской обороне. Читать далее Готова ли Швейцария к наступлению зомби-апокалипсиса?

Показать больше

Показать больше Движение сурвивализма и его дизайн на выставке в Лозанне Этот контент был опубликован на Выставка в Лозанне посвящена стилям, дизайнерским решениям и способам отражения действительности, разработанным субкультурой сурвивализма. Читать далее Движение сурвивализма и его дизайн на выставке в Лозанне