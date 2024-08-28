Объект, замеченный над Швейцарией, был спутником, а не метеоритом

Яркий световой шлейф в вечернем небе Швейцарии и Германии вызвал любопытство и вопросы населения. KEYSTONE/DPA/Patrick Pleu

Эксперты Федерального ведомства гражданской обороны (Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS, подразделение Минобороны) быстро смогли прояснить ситуацию: по их словам, поначалу неопознанный летающий объект в небе над Швейцарией был спутником системы Starlink, который вошел в атмосферу Земли и сгорел в ее плотных слоях.

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Информацию, подтверждающую это, швейцарская сторона получила и от Центра мониторинга ситуации в околоземном космическом пространстве (Weltraumlagezentrum) в Германии. Спутники системы Starlink принадлежат аэрокосмической компании Элона Маска SpaceX. Они предназначены для быстрой и удобной раздачи быстрого интернета даже в самых отдаленных регионах мира, орбита этих спутников находится на высоте около 500 километров.

Компания SpaceX на сегодня является крупнейшим интернет-провайдером и оператором, на околоземной орбите сейчас находятся более 5 000 спутников Starlink, а всего планируется запустить около 42 000 таких спутников. По словам представителей компании спутники Starlink, сгорая в верхних слоях атмосферы, не представляют собой ровным счетом никакой угрозы для общественной безопасности.

В нескольких городах немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг люди, тем не менее, звонили в полицию, заметив вчера во вторник 27 августа 2024 года примерно в 21:30 местного времени яркое свечение в небе.

По данным агентства НАСА неактивные спутники или другой орбитальный мусор, обращающийся вокруг Земли на высоте менее 600 километров, обычно в течение нескольких снижают свою орбиту и сгорают в атмосфере.

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В настоящее время вокруг Земли летают миллионы фрагментов т. н. космического мусора. Кроме того, по данным Европейского космического агентства ESA, вокруг нашей планеты сейчас вращается более 12 500 спутников, многие из них уже не функционируют.

Орбитальный мусор может представлять собой и совершенно конкретную угрозу. Китайская станция «Тяньгун» («Небесный дворец») несколько месяцев назад была задета фрагментом космического мусора и ее пришлось ремонтировать. Международной космической станции (МКС) тоже то и дело приходится уворачиваться от такого мусора.

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