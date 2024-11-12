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Останется ли российский уран на швейцарских АЭС?

Axpo
Атомная электростанция в швейцарском городе Бецнау (на фото) работает исключительно на российском уране, АЭС в городе Ляйбштадт работает на уране из России наполовину. © Keystone / Ennio Leanza

Федеральный совет, правительство Швейцарии, не намерен в будущем отказываться от возможного строительства новых атомных электростанций и стремится к тому, чтобы ныне существующие реакторы продолжали работать как можно дольше. Проблема заключается в том, что сразу две швейцарские атомные электростанции, принадлежащие концерну Axpo, по-прежнему работают на уране из России. Левые оказывают давление на кабмин, требуя изменить ситуацию, правые выступают за продолжение сотрудничества с Москвой.

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Мануэль Рамирез (Manuel Ramirez), телеканал SRF / портал SWI

Для производства атомной энергии необходим уран. На мировой рынок его поставляет в основном Россия. Атомная электростанция в швейцарском городе Бецнау работает исключительно на российском уране, АЭС в городе Ляйбштадт работает на уране из России наполовину. Депутата парламента Швейцарии от партии «Зелёных» Сибель Арслан (Sibel Arslan) этот факт весьма тревожит. «Мы знаем, что компании, поставляющие уран в Швейцарию, помогают финансировать российскую агрессивную войну против Украины».

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Об этом Сибель Арслан дискутировала на прошлой неделе с федеральным советником (министром экономики) Ги Пармеленом (Guy Parmelin) на заседании парламентского Комитета по иностранным делам. На днях с соответствующими политическими инициативами «Зеленые» (GPS) выступили не только в федеральном парламенте, но и в парламенте кантона Аргау, на территории которого находится одна из упомянутых АЭС. Поводом же для этого послужило исследование, проведенное левым Швейцарским энергетическим фондом (Schweizerische Energiestiftung), настроенным не столько против России, сколько против атомной энергетики вообще.

Связи с «Росатомом»

Но, так или иначе, в расследовании были раскрыты связи между швейцарской энергетической компанией Axpo и «Росатомом» — российской государственной компанией, которая напрямую подчиняется правительству Путина и играет важную роль в производстве вооружений. «Росатом» также производит ядерные боеголовки для российских межконтинентальных баллистических ракет. Спустя почти уже три года после начала российской агрессивной войны против Украины концерн Axpo все еще использует уран из России, хотя следует отметить, что с тех пор новые топливные элементы с российским ураном в тот же Ляйбштадт уже не поставляются.

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Контракт швейцарской компании с российской госкорпорацией «Росатом» истекает в следующем году, поэтому в настоящее время Axpo занимается поиском нового поставщика тепловыделяющих элементов для АЭС «Ляйбштадт». В случае с АЭС Beznau отказаться от урана из России будет сложнее. Контракт на поставку урана с «Росатомом» действует до 2030 года, и концерн Axpo очень не хочет разрывать это соглашение, так как такой разрыв привел бы к штрафам и неустойкам. Такова официальная позиция энергетической компании.

Штрафные санкции

Хорст-Михаэль Прассер (Horst-Michael Prasser), почетный профессор ETH и эксперт по ядерным энергетическим системам, считает в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка такое решение компании Axpo понятным. «Разрыв контракта приведет к необходимости уплачивать штрафные санкции, и тем самым вы дадите российскому государству ещё больше денег». С точки зрения Швейцарского энергетического фонда, это обстоятельство вовсе не повод просто ждать истечения срока действия контракта. Фонд призывает к политическим действиям, например, можно было бы ввести санкции в отношении российского ядерного сектора. «Это, безусловно, облегчило бы Axpo задачу более быстрого отказа от поставок урана из России», — говорит управляющий фонда Нильс Эппрехт (Nils Epprecht).

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Депутат от правой Швейцарской народной партии (SVP) Кристиан Имарк (Christian Imark) настроен скептически. Он не считает хорошей идеей предложение ввести санкции в отношении российской государственной компании «Росатом» только для того, чтобы концерн Axpo смог разорвать контракт с ним, не опасаясь санкций, кроме того, по его словам, было бы очень неловко, если нейтральная Швейцария оказалась единственной страной, наложившей санкции на российский уран». Так или иначе, но ни одна страна мира пока не придумала, как быть с санкциями в отношении «Росатома»: слишком велика зависимость рынка от российского сырья.

К истории вопроса

Напомним, что компания Axpo заключила с «Росатомом» договоры о закупках урана для атомных электростанций в Ляйбштадте и Бецнау в 2011 и 2015 годах, то есть в то время, когда Россия еще считалась ценным и надежным торговым партнером. «Обогатительные заводы в России работают качественно. Именно поэтому после падения коммунизма были закрыты почти все обогатительные заводы в Европе и США, так как предпочтение отдавалось тогда импорту из России», — уточняет Хорст-Михаэль Прассер.

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