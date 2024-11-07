Швейцарская инициатива ICAIN и проблема равного доступа к потенциалу ИИ

Системы на основе искусственного интеллекта (ИИ) требуют огромных вычислительных мощностей и обширного научно-практического опыта. Beata Zawrzel / Nurphoto

Швейцария намерена стать лидером в области создания основ недискриминационного глобального доступа к потенциалу ИИ. И это понятно: системы на основе искусственного интеллекта способны стать магистральным путем развития экономики и науки, поэтому доступ к ним должен быть обеспечен в равной степени всем странам, независимо от их экономической мощи или политического влияния.

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Сегодня уже, пожалуй, никто не станет возражать: системы, программы, приложения, решения на основе ИИ являются технологией, в теории способной обеспечить очень быстрый прогресс во многих областях фундаментальных и прикладных научных исследований. От прогнозирования погоды до медицины и энергетики, от создания изображений и до написания сложных, в том числе литературных и журналистских, текстов — системы на основе ИИ везде показывают порой совершенно потрясающие результаты. Вопрос о том, какое будущее уготовано в данной ситуации многим профессиям — это один вопрос.

Другой вопрос: как обеспечить доступ к потенциалу ИИ всем странам в равной степени, независимо от их экономической мощи или политического влияния? Системы на основе искусственного интеллекта (ИИ) требуют огромных вычислительных мощностей и глубокого научно-практического опыта, а эти ресурсы по объективным историческим причинам сконцентрированы в основном в развитых странах, которые по факту имеют практически монопольный доступ к искусственному интеллекту и к необходимым кадрам и инфраструктуре. А что Швейцария?

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Обычно Швейцария не торопится бежать вместе со всеми, перенимая новейшие моды. До последнего времени она не спешила адаптировать и своё законодательство с учетом новых технологий и проистекающих из факта их появления новых реалий общественного, экономического и социально-культурного характера. Швейцария обычно ждет некоторых конкретных итогов, смотря при этом и анализируя иностранный опыт с целью понять, как этот опыт мог бы быть применен в особых швейцарских условиях. Но вот недавно страна проявила инициативу, получившую название International Computation and AI Network (ICAIN).Внешняя ссылка

Системы на основе ИИ способны усовершенствовать метеорологическое прогнозирование. MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC / Public domain

Проект уже заработал позитивные отклики, будучи направленным на объединение соответствующих научных проектов, реализуемых в развивающихся странах, с самыми современными суперкомпьютерными мощностями и наилучшими практиками и ноу-хау из области ИИ. Сверхзадача — создать равные условия игры для всех. «Мы наблюдаем в настоящий момент заметный дисбаланс сил», — указала в интервью SWI swissinfo.ch Катарина Фрай (Katharina Frey), заместитель начальника отдела МИД Швейцарии, курирующего цифровые аспекты внешней политики.

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«В мире существует сейчас лишь горстка компаний, способных разрабатывать масштабные технологии на основе „больших языковых моделей“*, в то время как большая часть мира просто не имеет доступа к вычислительным мощностям, необходимым для развития такого рода технологий». Помимо Министерства иностранных дел Швейцарии (EDA) в число основателей инициативы ICAIN входят также высшие технические школы в Цюрихе (ETHZ) и Лозанне (EPFL), Европейская лаборатория обучения и интеллектуальных систем (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems), организация Data Science Africa, а также суперкомпьютерные центры в Швейцарии и Финляндии.

«Могут — значит обязаны»

«Очень важно, что прежде всего ICAIN выступает именно против неравных условий доступа к ИИ. Инновационные технологии сами по себе не являются чем-то плохим — мы все пользуемся продукцией, произведенной на их основе. Но важно, чтобы в этой области существовала (исследовательская и внедренческая) экосистема, доступная для всех», — говорит Сиира Майна (Ciira Maina), председатель Data Science Africa и профессор Технологического университета им. Дедана Кимати** в Кении. Запущенная в январе 2024 года, инициатива ICAIN уже поддерживает два научных проекта в Африке и инициативу в области ИИ, запущенную вместе с Международным комитетом Красного Креста (МККК) в Женеве. Каждому из этих проектов предоставляется доступ к суперкомпьютерам и к экспертизе от ведущих экспертов в области ИИ.

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В сентябре 2024 года ООН, продвигающая идею активного подхода к созданию основ регулирования ИИ, выделилаВнешняя ссылка инициативу ICAIN в качестве примера того, как «страны с развитой экономикой (…) могут, а значит, и обязаны содействовать посредством международного сотрудничества (созданию равного доступа) к потенциалу ИИ». Но каковы практические последствия реализации данной инициативы? По словам Сииры Майны, «международное сотрудничество может стать источником стимулов для развития именно африканских исследований на основе ИИ, например в области прогнозирования погоды и выявления болезней сельскохозяйственных культур. Привлечение дополнительных вычислительных мощностей позволит проводить научные исследования в более широких, чем раньше, масштабах. Инициатива ICAIN открыла нам также доступ к обширному научному опыту и к мощным компьютерным системам».

Сделать ИИ справедливым инструментом

Дополнительные вычислительные мощности могут оказаться критически важными и для таких структур, как МККК, вынужденных обрабатывать огромные массивы эмпирических данных, собранных на местах. МККК надеется, что БЯМ (Large Language Models) позволят лучше разбираться в непрерывном потоке постоянно поступающих данных, а это позволит гуманитарным организациями осуществлять более эффективное планирование своих миссий. «Мы видим, как под воздействием ИИ меняются способы и методы ведения войны и какое непосредственное влияние всё это оказывает на гражданское население в зонах военно-политических конфликтов. В этом смысле особо важен ещё и тот факт, что ИИ способен в теории помочь качественному совершенствованию способов доставки гуманитарной помощи».

Таково мнение Блёза Робера (Blaise Robert), эксперта, консультирующего МККК по вопросам практического применения систем на основе ИИ. По его словам, для МККК потенциал ИИ важен в плане сохранение доверия людей, с которыми делегаты МККК общаются «в поле», с людьми, находящимися в сложных жизненных ситуациях, поэтому многое зависит именно от способности сохранять полную конфиденциальность персональных данных. С. Майна из Data Science Africa отдельно выделяет Швейцарию за то, что она взяла на себя конкретную инициативу по запуску проекта ICAIN: «О проблеме неравенства говорят многие и много, но иногда требуется просто собрать нужных людей в одном помещении и организовать совместное решение насущных проблем. Мы начали с очень скромных шагов, которые, надеюсь, инициируют глобальное взаимодействие и помогут привлечь новых партнеров».

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Швейцария, возможно, и в самом деле была инициатором создания инициативы ICAIN, но, как говорит швейцарское Министерство иностранных дел, у него нет желания поминутно контролировать ее деятельность. Идея была в том, чтобы создать в Швейцарии независимое юридическое лицо, в задачи которого входил бы поиск и подбор партнёров в области реализации проектов, связанных с ИИ. Конкретные детали пока не разглашаются, но в любом случае такая инициатива должна быть застрахована от политического вмешательства со стороны тех или иных стран.

«Нам как раз очень необходимы инициативы, цель которых состоит в создании реальных альтернатив нынешней политэкономии, лежащей в основе ИИ, то есть системе доминирования горстки крупных глобальных компаний и стран. Инициатива ICAIN должна сосредоточиться как на использовании ИИ с целью укрепления мировой справедливости, так и на том, чтобы сделать сам ИИ более справедливым инструментом», — резюмирует в разговоре с порталом SWI swissinfo Ангела Мюллер (Angela Müller) из организации Algorithm Watch Switzerland.

Англоязычный оригинал отредактирован Сабриной Вайсс (Sabrina Weiss) / и Вероникой ДеВор (Veronica De Vore/gw), русскоязычный оригинал подготовлен и адаптирован русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

Примечания:

*Большая языковая модель (large language model, БЯМ / LLM) — нейронная сеть со множеством параметров, обученная на большом количестве неразмеченного текста с использованием технологии «обучение без учителя». нейронная сеть со множеством параметров, обученная на большом количестве неразмеченного текста с использованием технологии «обучение без учителя». Первые БЯМ появились в 2018 году, и сейчас они хорошо справляются с широким спектром конкретных задач (например, перевод с языка на язык). В настоящее время в мире насчитывается примерно два десятка БЯМ, разработанных такими компаниями, как «Гугл», «Мета», «Яндекс», «Сбер», OpenAI, «Майкрософт» и др.

**Дедан Вачиури Кимати (суахили: Dedan Kimathi Waciuri; 1920–1957) — один из казнённых руководителей вооружённого антиколониального восстания в Кении в 1952-56 годах, национальный герой этой страны.