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Швейцарский НИИ получил снимок рекордного разрешения

Ученые швейцарского «Института Пауля Шеррера» (PSI) в городе Филлиген (Villigen, кантон Аргау) установили новый мировой рекорд: они «заглянули» внутрь компьютерного чипа и получили изображение разрешением в четыре нанометра.
Ученые швейцарского «Института Пауля Шеррера» (PSI) в городе Филлиген (Villigen, кантон Аргау) установили новый мировой рекорд: они «заглянули» внутрь компьютерного чипа и получили изображение разрешением в четыре нанометра. Keystone-SDA

Ученые швейцарского «Института Пауля Шеррера» (PSI) в городе Филлиген (Villigen, кантон Аргау) установили новый рекорд: они «заглянули» внутрь современного компьютерного чипа и получили изображение разрешением в четыре нанометра.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

По словам ученых из PSI, тесно сотрудничавших в рамках этого проекта со швейцарским Политехом в Лозанне (EPFL) и Университетом Южной Калифорнии (University of Southern California), трехмерные изображения такого высокого разрешения позволят достичь заметного прогресса как в информационных технологиях, так в области биотехнологий.

Чтобы получить изображение с разрешением четыре нанометра (четыре миллионные доли миллиметра), ученые использовали так называемую птихографию. Как пояснили в PSI, птихография* — это компьютерный процесс, который объединяет множество отдельных изображений в одно изображение высокого разрешения. На научном языке это стало нахождением решения обратной фазовой задачи дифракции от перекрывающихся регионов исследуемого образца.

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Сократив время экспозиции и оптимизировав алгоритм, ученым удалось побить свой же собственный мировой рекорд 2017 года в 15 нанометров. Для достижения такого результата исследователи использовали рентгеновские лучи, организовав весь проект на базе работающей при PSI лаборатории Swiss Light Source SLS. Результаты эксперимента были опубликованы в специализированном рецензируемом журнале Nature.

*Птайкография (или птихография, от греческого ptycho / перекрытие): сканирующая техника получения изображений объектов, размеры которых значительно превышают поперечные размеры возникающего на данном исследуемом образце т. н. фокального пятна (электронов, рентгеновского излучения). Первоначально разработана немецким физиком Вальтером Хоппе (Walter Hoppe, 1917–1986).

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