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Искусственный интеллект проверяет мосты на устойчивость

Для оценки степени структурной и статической надежности железнодорожных мостов ученые из Цюриха применяют ИИ.
Для оценки степени структурной и статической надежности железнодорожных мостов ученые из Цюриха применяют ИИ. Keystone-SDA

Для оценки степени структурной и статической надежности железнодорожных мостов ученые из Цюриха применяют ИИ. Они разработали специализированную модель, которая предсказывает, находится ли мост в «конструктивно критическом состоянии».

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Как сообщила на днях Высшая техническая школа в Цюрихе (ETHZ), эта система позволяет при проведении обследований выделять приоритетные показатели. Таким образом, можно заранее определить, какие мосты требуют тщательного технического осмотра и, при необходимости, проведения санации или реконструкции.

По данным ETHZ / ВТШ железобетонные железнодорожные мосты распространены в Швейцарии весьма широко. «Значительная часть этих инфраструктурных сооружений в стране приближается к концу запланированного срока службы и нуждается в обследовании, а в некоторых случаях — в реконструкции». Об этом рассказала София Кун (Sophia Kuhn), ведущая разработчица указанной модели ИИ.

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Разработали эту модель исследователи ETHZ совместно с концерном Швейцарские федеральные железные дороги (SBB / CFF). В ее основе находится нейронная сеть, обучающийся на основе вводимых данных в режиме, в котором обычно работает человеческий мозг.

Для обучения сети эксперты использовали обширную базу данных с информацией обо всех существующих в Швейцарии мостах. Главное преимущество программы, по словам ВТШ, заключается в том, что она не только оценивает устойчивость мостов, но и проводит самоанализ, указывает, насколько эта оценка надёжна.

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