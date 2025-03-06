Искусственный интеллект проверяет мосты на устойчивость

Для оценки степени структурной и статической надежности железнодорожных мостов ученые из Цюриха применяют ИИ. Keystone-SDA

Для оценки степени структурной и статической надежности железнодорожных мостов ученые из Цюриха применяют ИИ. Они разработали специализированную модель, которая предсказывает, находится ли мост в «конструктивно критическом состоянии».

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Künstliche Intelligenz überprüft Eisenbahnbrücken auf Stabilität Оригинал Читать далее Künstliche Intelligenz überprüft Eisenbahnbrücken auf Stabilität

Как сообщила на днях Высшая техническая школа в Цюрихе (ETHZ), эта система позволяет при проведении обследований выделять приоритетные показатели. Таким образом, можно заранее определить, какие мосты требуют тщательного технического осмотра и, при необходимости, проведения санации или реконструкции.

По данным ETHZ / ВТШ железобетонные железнодорожные мосты распространены в Швейцарии весьма широко. «Значительная часть этих инфраструктурных сооружений в стране приближается к концу запланированного срока службы и нуждается в обследовании, а в некоторых случаях — в реконструкции». Об этом рассказала София Кун (Sophia Kuhn), ведущая разработчица указанной модели ИИ.

Показать больше

Показать больше Все по теме Наука Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства! Читать далее Все по теме Наука

Разработали эту модель исследователи ETHZ совместно с концерном Швейцарские федеральные железные дороги (SBB / CFF). В ее основе находится нейронная сеть, обучающийся на основе вводимых данных в режиме, в котором обычно работает человеческий мозг.

Для обучения сети эксперты использовали обширную базу данных с информацией обо всех существующих в Швейцарии мостах. Главное преимущество программы, по словам ВТШ, заключается в том, что она не только оценивает устойчивость мостов, но и проводит самоанализ, указывает, насколько эта оценка надёжна.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарская история любви и ненависти к бетону Этот контент был опубликован на Энтузиасты архитектуры испытывают ностальгию по этому материалу, а другим он кажется холодным и безликим. Читать далее Швейцарская история любви и ненависти к бетону