Швейцарские ученые усовершенствовали генные ножницы
Новое поколение «генных ножниц» гораздо меньше привычных «ножниц», так называемых CRISPR-ассоциированных белков, способных «вырезать» генный материал, поэтому их теперь будет легче доставлять к генетическому материалу в клетках. В будущем их можно будет использовать, например, для исправления генетических дефектов.
Однако до сих пор такая компактная альтернатива была куда менее эффективна, чем ее более крупный предшественник. Об этом рассказал Цюрихский университет (UZH) в своем пресс-релизе. И вот теперь цюрихские ученые нашли способ устранить эту проблему, оптимизировав «генные мини-ножницы». Соответствующая статья опубликована в рецензируемом журнале Nature Methods.
Напомним, что в своё время технология Crispr-Cas стала революцией в медицине, биотехнологиях и сельском хозяйстве. В 2020 году Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна получили за открытие этой технологии Нобелевскую премию. С тех пор ученые могли, специальным образом запрограммировать «ножницы» так, что они точно находили определенное место в молекуле ДНК и изменяли генетическую информацию на основе заранее заданных свойств и параметров.
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Готова ли Швейцария к технике редактирования генома?
Как пояснил профессор Ким Маркварт (Kim Marquart) информационному агентству Keystone-SDA, «генные ножницы» Crispr-Cas были довольно громоздки, а это было серьезным препятствием на пути точной транспортировки ножниц в клетку, в которой и находился нужный генетический материал. В последнее время ученые пытались использовать в качестве генных ножниц белок TnpB, «эволюционного предка» белка CRISPR/Cas9.
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Как говорится в пресс-релизе UZH, компактный белок TnpB уже успел попробовать себя в качестве инструмента редактирования генома в клетках человека, хотя и с низкой эффективностью и ограниченной точностью нацеливания. Но теперь ученые из Цюриха оптимизировали белок TnpB таким образом, чтобы он редактировал ДНК клеток млекопитающих более эффективно. В ходе первых испытаний на мышах они использовали новый метод вполне успешно. Для каких точно целей в будущем могли бы использоваться генные ножницы TnpB? По словам Кима Маркварта, пока на этот вопрос ответа нет.
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