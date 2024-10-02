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Швейцарские ученые усовершенствовали генные ножницы

Ученые-исследователи из Цюриха нашли решение проблемы эффективности так называемых «компактных генных ножниц».
Ученые-исследователи из Цюриха нашли решение проблемы эффективности так называемых «компактных генных ножниц». Keystone-SDA

Новое поколение «генных ножниц» гораздо меньше привычных «ножниц», так называемых CRISPR-ассоциированных белков, способных «вырезать» генный материал, поэтому их теперь будет легче доставлять к генетическому материалу в клетках. В будущем их можно будет использовать, например, для исправления генетических дефектов.

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Keystone-SDA

Однако до сих пор такая компактная альтернатива была куда менее эффективна, чем ее более крупный предшественник. Об этом рассказал Цюрихский университет (UZH) в своем пресс-релизе. И вот теперь цюрихские ученые нашли способ устранить эту проблему, оптимизировав «генные мини-ножницы». Соответствующая статья опубликована в рецензируемом журнале Nature Methods.

Напомним, что в своё время технология Crispr-Cas стала революцией в медицине, биотехнологиях и сельском хозяйстве. В 2020 году Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна получили за открытие этой технологии Нобелевскую премию. С тех пор ученые могли, специальным образом запрограммировать «ножницы» так, что они точно находили определенное место в молекуле ДНК и изменяли генетическую информацию на основе заранее заданных свойств и параметров.

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Как пояснил профессор Ким Маркварт (Kim Marquart) информационному агентству Keystone-SDA, «генные ножницы» Crispr-Cas были довольно громоздки, а это было серьезным препятствием на пути точной транспортировки ножниц в клетку, в которой и находился нужный генетический материал. В последнее время ученые пытались использовать в качестве генных ножниц белок TnpB, «эволюционного предка» белка CRISPR/Cas9.

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Как говорится в пресс-релизе UZH, компактный белок TnpB уже успел попробовать себя в качестве инструмента редактирования генома в клетках человека, хотя и с низкой эффективностью и ограниченной точностью нацеливания. Но теперь ученые из Цюриха оптимизировали белок TnpB таким образом, чтобы он редактировал ДНК клеток млекопитающих более эффективно. В ходе первых испытаний на мышах они использовали новый метод вполне успешно. Для каких точно целей в будущем могли бы использоваться генные ножницы TnpB? По словам Кима Маркварта, пока на этот вопрос ответа нет.

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