Бронемашина M113 возвращена в швейцарскую армию

Эта машина была списана из-за системных поломок, но теперь модернизирована и возвращена в строй. Keystone-SDA

Американский бронетранспортёр M113 (Armoured Personnel Carrier M113), состоящий на вооружении Вооружённых сил Швейцарии, вновь введён в эксплуатацию.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Half the Swiss army’s M113 armoured vehicles rehabilitated Читать далее Half the Swiss army’s M113 armoured vehicles rehabilitated

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Эта боевая машина была разработана в 1957–1959 годах, серийное производство началось в январе 1960 года и продолжалось до 2007 года. Долгое время M113 оставался основным бронетранспортёром армии США и сегодня вполне может считаться «олдтаймером».

В Швейцарии насчитывается 248 единиц M113, и теперь половина из них возвращена в строй. Полный ремонт всего парка бронетранспортёров планируется завершить к концу 2025 года. Ранее, в конце 2023 года, эксплуатация этих машин была приостановлена из-за системного технического дефекта.

Проблемы с карданным валом вынудили Вооружённые силы временно отказаться от использования M113 и приобрести сначала новые запчасти у оригинального производителя. Об этом сообщала газета Neue Zürcher Zeitung.

Роль в армии и будущее M113

По словам представителей Вооружённых сил, несмотря на более чем 50-летний надёжный срок службы, эти бронемашины не будут использоваться на передовой в случае военного конфликта. Скорее всего, они будут играть роль вспомогательной техники.

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Военные отмечают, что техническая простота M113 остаётся важным преимуществом, однако обслуживание этой машины стало уже слишком дорогостоящим. При этом слова о том, что отказ от этой модели якобы снижает боевой потенциал армии, они комментируют следующим образом: «Даже с этими машинами у нас такого потенциала в надлежащем масштабе нет».

Как заявило Министерство обороны Швейцарии, в декабре 2023 г. было принято решение о постепенной окончательной замене M113 на новые модели. На тот момент в стране уже списали в общей сложности 800 машин этого типа.

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