В Швейцарии создали новую компартию

На прошлой неделе в Бургдорфе (кантон Берн) примерно 300 человек основали Революционную Компартию Швейцарии (RKP). KEYSTONE/© KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE

Более 300 участников учредительной конференции основали в городе Бургдорф (кантон Берн) «Революционную коммунистическую партию Швейцарии» (РКП). Прошлая Коммунистическая партия была запрещена в стране в 1940 году.

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Учредительный съезд проходил с пятницы по воскресенье 10–12 мая 2024 года. «Настало время для возвращения революционного коммунизма». Таково мнение политического секретаря новой партии Дерсу Хери (Dersu Heri). «Новое поколение коммунистов сделало революционные выводы из климатического кризиса, пандемии коронавируса, империалистических войн и инфляции».

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Согласно заявлению партии, в учредительном съезде приняли участие 342 представителя школьников, студенчества и рабочего класса. Десять из них сразу вступили в партию. Партия РКП намерена удвоить число своих членов в течение года и довести его до шести сотен человек. Партия выразила свою солидарность с Палестиной и поддержала пропалестинские сидячие забастовки в университетах Швейцарии.

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Партия выступает с лозунгом «Никакой поддержки израильской военщине». В качестве следующего шага РКП хочет основать Революционный коммунистический интернационал, соответствующая конференция пройдет с 10 по 15 июня 2024 года. Партия считает, что «распространение по всему миру движения за Палестину предвещает грядущий мировой революционный взрыв».

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Коммунистическая партия Швейцарии была основана в 1921 году. В то время она насчитывала около 6 000 членов. В 1940 году Федеральный совет (кабмин) запретил компартию и приказал ее распустить. Впоследствии Федеральный Верховный суд поддержал это решение, указав, что оно было принято из-за того, что партия выступала за насильственное свержение законной власти. Её идеология роли при этом не играла.

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В 1945 году федеральное правительство Швейцарии отменило запреты на создание левых и правых экстремистских организаций. К 1943 году, однако, большинство членов компартий и родственных им движений уже присоединились к Социал-демократической партии (SP). После неудачных переговоров о слиянии с социалистами в 1944 году возникла отдельная «Партия труда» (PdA).

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