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Национальная политика

В Швейцарии создали новую компартию

На прошлой неделе в Бургдорфе (кантон Берн) примерно 300 человек основали Революционную Компартию Швейцарии (RKP).
На прошлой неделе в Бургдорфе (кантон Берн) примерно 300 человек основали Революционную Компартию Швейцарии (RKP). KEYSTONE/© KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE

Более 300 участников учредительной конференции основали в городе Бургдорф (кантон Берн) «Революционную коммунистическую партию Швейцарии» (РКП). Прошлая Коммунистическая партия была запрещена в стране в 1940 году.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Учредительный съезд проходил с пятницы по воскресенье 10–12 мая 2024 года. «Настало время для возвращения революционного коммунизма». Таково мнение политического секретаря новой партии Дерсу Хери (Dersu Heri). «Новое поколение коммунистов сделало революционные выводы из климатического кризиса, пандемии коронавируса, империалистических войн и инфляции».

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портрет Александра Енилина

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Есть ли в Швейцарии будущее у коммунистов?

Этот контент был опубликован на Партия труда — наследница так пугавшей швейцарцев идеи коммунизма. Сегодня ее женевскую ячейку возглавляет политик-интеллектуал с русским именем.

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Согласно заявлению партии, в учредительном съезде приняли участие 342 представителя школьников, студенчества и рабочего класса. Десять из них сразу вступили в партию. Партия РКП намерена удвоить число своих членов в течение года и довести его до шести сотен человек. Партия выразила свою солидарность с Палестиной и поддержала пропалестинские сидячие забастовки в университетах Швейцарии.

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Porträt

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Левый антисемитизм: еще вчера табу в Швейцарии, а что сегодня?

Этот контент был опубликован на Антисемитизм обычно связан с правым экстремизмом, но как выясняется левые грешат им в неменьшей степени.

Читать далее Левый антисемитизм: еще вчера табу в Швейцарии, а что сегодня?

Партия выступает с лозунгом «Никакой поддержки израильской военщине». В качестве следующего шага РКП хочет основать Революционный коммунистический интернационал, соответствующая конференция пройдет с 10 по 15 июня 2024 года. Партия считает, что «распространение по всему миру движения за Палестину предвещает грядущий мировой революционный взрыв».

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Дебаты
Ведёт: Игорь Петров

Следует ли удалить из Швейцарии памятники, связанные с именем В. Ленина?

Следует ли удалить из городов Швейцарии исторические памятники, связанные с пребыванием здесь В. Ленина?

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Коммунистическая партия Швейцарии была основана в 1921 году. В то время она насчитывала около 6 000 членов. В 1940 году Федеральный совет (кабмин) запретил компартию и приказал ее распустить. Впоследствии Федеральный Верховный суд поддержал это решение, указав, что оно было принято из-за того, что партия выступала за насильственное свержение законной власти. Её идеология роли при этом не играла.

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гулаг

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В швейцарском Фрибуре хотели провести «Гулаг-Фестиваль».

Этот контент был опубликован на Левая молодежь Фрибура захотела провести «Гулаг-фестиваль». Организациям соотечественников было все равно, поэтому пришлось вмешаться журналистам.

Читать далее В швейцарском Фрибуре хотели провести «Гулаг-Фестиваль».

В 1945 году федеральное правительство Швейцарии отменило запреты на создание левых и правых экстремистских организаций. К 1943 году, однако, большинство членов компартий и родственных им движений уже присоединились к Социал-демократической партии (SP). После неудачных переговоров о слиянии с социалистами в 1944 году возникла отдельная «Партия труда» (PdA).

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Ровно сто лет назад в Швейцарии был основан Международный антикоммунистический интернационал.

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Как Швейцария была мировой столицей антикоммунизма

Этот контент был опубликован на Cто лет назад в Швейцарии был основан Международный Антикоммунистический Интернационал. Его вдохновителем был Теодор Обер, швейцарский адвокат, писатель, политический деятель.

Читать далее Как Швейцария была мировой столицей антикоммунизма
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Маркс

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Как влияли Карл Маркс и его идеи на Швейцарию?

Этот контент был опубликован на В этом году, 5 мая, исполнилось 200 лет со дня рождения Карла Маркса, экономиста и журналиста. Какое влияние он оказал на Швейцарию?

Читать далее Как влияли Карл Маркс и его идеи на Швейцарию?

Новости

Швейцарская народная партия (SVP, правая партия) потребует от правительства страны, Федерального совета, разъяснений по поводу пропалестинских протестов, прошедших в последние недели в вузах страны.

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Пропалестинские протесты обсудят в швейцарском парламенте

Этот контент был опубликован на Швейцарская народная партия потребует от правительства страны разъяснений по поводу пропалестинских протестов, прошедших в последние недели в вузах страны.

Читать далее Пропалестинские протесты обсудят в швейцарском парламенте
США, безусловно, оказывают наибольшую поддержку Украине. За ними следуют ЕС и Германия. Дания и Нидерланды, страны, схожие по размеру со Швейцарией, находятся на 7-м и 8-м местах, Швейцария же находится лишь на 18-м месте (по состоянию на 18 мая 2024 года).

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Швейцарская финансовая помощь Украине неадекватна?

Этот контент был опубликован на Такого мнения придерживается швейцарский дипломат Тони Фриш, до 2021 года он был, в частности, специальным представителем по Украине в ОБСЕ.

Читать далее Швейцарская финансовая помощь Украине неадекватна?
Дели примет участие в конференции высокого уровня по Украине, запланированной на июнь 2024 года на горном курорте Бюргеншток в Швейцарии.

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Индия примет участие в конференции на Бюргенштоке

Этот контент был опубликован на Дели примет участие в конференции высокого уровня по Украине, запланированной на июнь 2024 года на горном курорте Бюргеншток в Швейцарии.

Читать далее Индия примет участие в конференции на Бюргенштоке
По данным МККК с начала полномасштабного вторжения России в Украине без вести пропали 23 тыс. человек

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Украинский закон о мобилизации и украинцы в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Что означает новый закон о мобилизации для 11 000 украинцев в Швейцарии, которые теперь в теории могли бы быть мобилизованы?

Читать далее Украинский закон о мобилизации и украинцы в Швейцарии
Отель Bürgenstock принадлежит Katara Hospitality, гостиничному подразделению Катарского суверенного фонда.

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Директор отеля «Бюргеншток»: «Хочу сделать селфи с Путиным»

Этот контент был опубликован на Почему Кристоф Францен хочет сделать селфи с Путиным и что значит для его отеля конференция по Украине? Подробности в этом материале.

Читать далее Директор отеля «Бюргеншток»: «Хочу сделать селфи с Путиным»
Бюргеншток1

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Путин: мирный саммит в Швейцарии призван «давить» на Россию

Этот контент был опубликован на Президент России Владимир Путин вновь осудил предстоящий мирный саммит по Украине в Швейцарии, назвав его средством давления на Россию.

Читать далее Путин: мирный саммит в Швейцарии призван «давить» на Россию
Перенесет ли ФИФА свою штаб-квартиру из Швейцарии?

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Покинет ли Fifa Цюрих и Швейцарию?

Этот контент был опубликован на Всемирный руководящий футбольный орган Fifa на своем конгрессе в Бангкоке одобрил далекоидущие изменения в собственном Уставе.

Читать далее Покинет ли Fifa Цюрих и Швейцарию?
На своем пленарном заседании в Золотурне «Группа за Швейцарию без армии» (GSoA) приняла резолюцию «против планов инвестировать миллиарды в ВПК».

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Швейцарские пацифисты против перевооружения армии

Этот контент был опубликован на На своем пленарном заседании в Золотурне «Группа за Швейцарию без армии» (GSoA) приняла резолюцию «против планов инвестировать миллиарды в ВПК».

Читать далее Швейцарские пацифисты против перевооружения армии
В 2023 году в Швейцарии было отмечено резкое увеличение объема иностранных инвестиций, и это на фоне общего спада инвестиционной активности.

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Резкое увеличение объема иностранных инвестиций в Швейцарию

Этот контент был опубликован на В 2023 году в Швейцарии было отмечено резкое увеличение объема иностранных инвестиций, и это на фоне общего спада инвестиционной активности в Европе.

Читать далее Резкое увеличение объема иностранных инвестиций в Швейцарию

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Левые активисты атаковали в Цюрихе консервативных политиков

Этот контент был опубликован на Швейцария считается оплотом свободы мнений? Но так ли это теперь, после атаки левых активистов против консервативных политиков?

Читать далее Левые активисты атаковали в Цюрихе консервативных политиков
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Коммунизм в маленькой стране в центре Европы

Этот контент был опубликован на Почему идеи коммунизма в Швейцарии не стали такими популярными, как в соседних странах? Интервью с историком Бригиттой Штудер.

Читать далее Коммунизм в маленькой стране в центре Европы
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Столетие китайского коммунизма, Швейцария и Европа

Этот контент был опубликован на Европейские и швейцарские левые разочарованы в китайском коммунизме и повода для торжеств не видят.

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«Советское наследие до сих пор по-настоящему не осмыслено»

Этот контент был опубликован на Столетие СССР, почему на Западе плохо еще знают преступления коммунизма, национальная вина и роль литературы: разговор с Анастасией де Ля Фортель.

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Как стать в Швейцарии генсеком?

Этот контент был опубликован на Ольге Барановой предрекают карьеру как минимум федерального депутата. Мы узнали у неё о том, как стать политиком в Швейцарии и чего это стоит.

Читать далее Как стать в Швейцарии генсеком?

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