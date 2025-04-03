Двусторонние соглашения с ЕС — в интересах Швейцарии и ее экономики

Швейцарские компании как никогда зависят от стабильности и предсказуемости. Поэтому в нынешней ситуации Швейцарии очень важно укреплять свои отношения с Европейским союзом, важнейшим торговым партнёром, от которого напрямую зависит экономическое благополучие Конфедерации. Таково мнение Кристины Гаджини (Christina Gaggini), директора западношвейцарского отделения ведущей швейцарской бизнес-ассоциации Economiesuisse.

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Торговые войны, вооружённые конфликты у границ Европы, принципы многостороннего международного сотрудничества, оказавшиеся под давлением глобального кризиса — всё это создаёт для швейцарских компаний, которые и без того работают в условиях жёсткой международной конкуренции, атмосферу неопределённости. На этом фоне прочные договорные отношения с Европейским союзом становятся как никогда важными.

Не менее важно с холодной головой проанализировать итоги последних консультаций с ЕС (по новому третьему пакету секторальных соглашений). Ставки высоки: несмотря на то, что товарооборот Швейцарии с США и Китаем за последние годы, к счастью, значительно увеличился, Европейский союз остаётся благодаря своей географической, языковой и культурной близости ключевым торговым партнёром Швейцарии.

Остановить эрозию двустороннего формата

В настоящее время Швейцария оказалась на перепутье. Два пакета двусторонних соглашений с Европейским союзом постепенно утрачивают актуальность — они не обновлялись уже несколько лет. Новые договорённости тоже невозможны, пока остаются нерешёнными институциональные вопросы, касающиеся механизмов урегулирования споров и порядка гармонизации законодательства Швейцарии с нормами ЕС. Проще говоря, мы медленно, но неотвратимо теряем конкурентные преимущества, которые обеспечило нам партнёрство с ЕС, начатое 25 лет назад в рамках двустороннего формата кооперации.

В результате Швейцария, например, до сих пор не может завершить консультации по тексту нового соглашения относительно условий доступа на европейский рынок электроэнергии — и это несмотря на его решающее значение для надёжного энергоснабжения страны в зимние месяцы. Такое положение имеет вполне конкретные последствия. Один из ярких примеров — отрасль медицинской техники. Если раньше для продаж этой техники в Швейцарии и ЕС было достаточно единой сертификации, то теперь продукция этой отрасли должна быть ещё дополнительно одобрена хотя бы в одной стране-члене ЕС. Это касается даже тех товаров, которые уже находятся на рынке.

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Это ведёт к дополнительным издержкам и к увеличению бюрократической нагрузки, а для вывода продукции на рынок теперь требуется куда больше времени, чем раньше. Некоторые компании уже были вынуждены поэтому перенести часть своего производства за границу — например, в Германию — или даже вовсе прекратить инвестиции в Швейцарию. Через пару лет под удар могут попасть и другие ключевые отрасли швейцарской экономики: например, машиностроение (по ряду видов продукции), фармацевтика и сектор капитального строительства. И это произойдёт, если только не будет актуализировано швейцарско-европейское соглашение о взаимном устранении технических барьеров в торговле. А ведь тут речь идёт о 60% всего швейцарского экспорта.

Но под угрозой не только экспорт. Эрозия двустороннего формата кооперации Швейцарии и ЕС затрагивает всю экономику Конфедерации — а вместе с ней и интересы потребителей. Мы в значительной степени выигрывали от этих соглашений. Без упрощённого доступа к европейскому рынку и без режима свободного передвижения людей у нас не было бы ни такого уверенного экономического роста, ни столь устойчивого повышения показателей занятости, ни стабильного увеличения зарплат.

За период с 1999 года валовой внутренний продукт Швейцарии в пересчете на душу населения увеличился на 25%. Общественные финансы — на федеральном, кантональном и общинном/коммунальном уровнях — зафиксировали резкий рост налоговых поступлений. Прямую выгоду от такой экономической динамики и от устойчивой покупательной способности населения получили и компании, ориентированные на внутренний рынок — от пекарен и сервисных компаний до поставщиков комплектующих для экспортных предприятий. В то же время все отрасли экономики страны могли закупать продукцию, комплектующие и сырьё из стран ЕС по более выгодным ценам.

Третий пакет билатеральных соглашений – в интересах Швейцарии

Приведёт ли новый третий пакет билатеральных (секторальных) соглашений с ЕС к потере суверенитета — как утверждают некоторые критики? Придётся ли Швейцарии беспрекословно перенимать законы ЕС? Подчинится ли она Европейскому суду? И будет ли достаточно надежно защищен от европейского демпинга швейцарский рынок труда и заработной платы? Эти вопросы вполне закономерны и легитимны. Последнее, чего желала бы ассоциация Economiesuisse, так это жертвовать суверенитетом страны или основами нашей (полу)прямой демократии.

Но давайте посмотрим на факты. На основе имеющейся информации Economiesuisse приходит к выводу: достигнутые с Брюсселем договорённости по третьему пакету в целом отвечают интересам как швейцарской экономики, так и страны в целом. Швейцарские переговорщики добились от Евросоюза существенных уступок и исключений — причём гораздо более значительных по сравнению с проектом прежнего так называемого Рамочного соглашения. Вот лишь несколько примеров:

Швейцария имеет теперь право самостоятельно активировать механизмы ограничения масштабов иммиграции из стран ЕС/ЕАСТ в случае «серьёзных социальных или экономических проблем». Условия иммиграции и ограничительные меры будут определяться исключительно Швейцарией, кроме того, они будут закреплены в законодательстве страны. Это положение является весьма действенным ответом на недовольство некоторых наших граждан относительно ситуации в области миграции.

в случае «серьёзных социальных или экономических проблем». Условия иммиграции и ограничительные меры будут определяться исключительно Швейцарией, кроме того, они будут закреплены в законодательстве страны. Это положение является весьма действенным ответом на недовольство некоторых наших граждан относительно ситуации в области миграции. Так называемая динамическая гармонизация законодательства Швейцарии и ЕС будет применяться лишь к 8 из более чем 140 соглашений — причём с чёткими исключениями и только при условии одобрения со стороны федеральных властей, а в некоторых случаях и народа на референдуме. Если Швейцария откажется от внедрения какой-то конкретной нормы, то ЕС сможет принять ответные компенсирующие меры, но они должны быть тогда строго соразмерными. Важно напомнить: элементы динамической гармонизации законодательства Швейцарии и ЕС давно действуют в рамках Соглашения с ЕС о воздушном транспорте (с 2002 года) и в сфере действия Шенгенского/Дублинского соглашений (с 2008 года) — и до сих пор это не вызывало ни политических, ни юридических проблем. Новым фактором является то, что теперь Швейцария, как и государства-члены ЕС, будет систематически привлекаться к консультациям на этапе подготовки и обновления тех законов ЕС, которые могут напрямую затронуть Швейцарию.

— причём с чёткими исключениями и только при условии одобрения со стороны федеральных властей, а в некоторых случаях и народа на референдуме. Если Швейцария откажется от внедрения какой-то конкретной нормы, то ЕС сможет принять ответные компенсирующие меры, но они должны быть тогда строго соразмерными. Важно напомнить: элементы динамической гармонизации законодательства Швейцарии и ЕС давно действуют в рамках Соглашения с ЕС о воздушном транспорте (с 2002 года) и в сфере действия Шенгенского/Дублинского соглашений (с 2008 года) — и до сих пор это не вызывало ни политических, ни юридических проблем. Новым фактором является то, что теперь Швейцария, как и государства-члены ЕС, будет систематически привлекаться к консультациям на этапе подготовки и обновления тех законов ЕС, которые могут напрямую затронуть Швейцарию. Механизм урегулирования споров будет действовать в соответствии с обычными стандартами международного права. Если в случае спора Смешанной швейцарско-европейской комиссии не удастся прийти к какому-то соглашению, то тогда этот спор будет передаваться в арбитражный суд. В Европейский суд стороны будут обращаться только в том случае, если речь пойдёт о праве ЕС. Важно и то, что данный механизм предусматривает защиту интересов Швейцарии в случае, если ЕС примет какие-то непропорциональные ответные компенсационные меры; до сих пор подобная возможность отсутствовала.

Если в случае спора Смешанной швейцарско-европейской комиссии не удастся прийти к какому-то соглашению, то тогда этот спор будет передаваться в арбитражный суд. В Европейский суд стороны будут обращаться только в том случае, если речь пойдёт о праве ЕС. Важно и то, что данный механизм предусматривает защиту интересов Швейцарии в случае, если ЕС примет какие-то непропорциональные ответные компенсационные меры; до сих пор подобная возможность отсутствовала. Евросоюз впервые официально признал необходимость введения Берном защитных мер для поддержания уровня швейцарских зарплат. Наши переговорщики добились важных уступок, включая гарантию того, что уровень этой защиты не может быть снижен. Речь идет о так называемом «положение о необратимости мер» или Non-Regression-Klausel. Это означает, что Швейцария не обязана перенимать не подходящие ей в плане защиты рынка труда и заработной платы корректировки или новые изменения / дополнения, внесенные в законодательство ЕС, регулирующее, в том числе, условия труда и порядок выплат командировочных при направлении в Швейцарию на работу европейских сотрудников. Теперь дело за швейцарскими профсоюзами и работодателями, которые сейчас ведут с Европой переговоры по конкретным техническим мерам и нормам реализации всех этих положений. И эти переговоры, по всей видимости, идут в правильном направлении.

Наши переговорщики добились важных уступок, включая гарантию того, что уровень этой защиты не может быть снижен. Речь идет о так называемом «положение о необратимости мер» или Non-Regression-Klausel. Это означает, что Швейцария не обязана перенимать не подходящие ей в плане защиты рынка труда и заработной платы корректировки или новые изменения / дополнения, внесенные в законодательство ЕС, регулирующее, в том числе, условия труда и порядок выплат командировочных при направлении в Швейцарию на работу европейских сотрудников. Теперь дело за швейцарскими профсоюзами и работодателями, которые сейчас ведут с Европой переговоры по конкретным техническим мерам и нормам реализации всех этих положений. И эти переговоры, по всей видимости, идут в правильном направлении. Риск «социального туризма» исключён окончательно (термин «социальный туризм» означает въезд и пребывание в стране с целью получения социальной помощи, прим. ред. рус.). Как и прежде, соглашение о свободном перемещении распространяется только на граждан стран Евросоюза, имеющих в Швейцарии постоянную работу. Швейцария по-прежнему будет иметь право выдворять из страны граждан ЕС, осуждённых за уголовные и иные преступления.

Третий пакет двухсторонних соглашений с ЕС (Bilateralen III) вновь откроет Швейцарии путь к полноценному и неограниченному участию в европейских программах финансирования инновационных исследовательских проектов — одних из самых передовых и влиятельных в мире. Это критически важный шаг для развития швейцарских науки и технологий, а значит и для укрепления нашей конкурентоспособности. Инновационные проекты, поддерживаемые в рамках этих программ, приносят компаниям всех размеров и отраслей по всей стране как прямую, так и косвенную выгоду.

При всем богатстве выбора…

Окончательную позицию по этому пакету на основе окончательных текстов соглашений ассоциация Economiesuisse сформулирует в ходе процедуры их общественного обсуждения и межведомственного согласования, которая начнется в конце июня. Однако уже сейчас очевидно: двусторонний формат кооперации с ЕС должен быть сохранён и стратегически развит с прицелом на будущее. Этот шаг — надёжная альтернатива как вступлению в ЕС или Еврозону, так и опасной изоляции. Простого Соглашения о свободной торговле с ЕС (от 1972 года) уже недостаточно — оно не обеспечивает и десятой доли тех преимуществ, которые даёт нам двусторонний формат. Этот путь, открытый исключительно для Швейцарии, позволяет стране участвовать в работе единого европейского рынка в особенно важных для неё секторах, сохраняя при этом политическую независимость, прямую демократию и нашу федеративную структуру.

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Мнение Показать больше Экономический подъём благодаря соглашениям с ЕС — это миф Этот контент был опубликован на Степень позитивного влияния двух пакетов двусторонних соглашений между Швейцарией и Европейским союзом на экономику Конфедерации существенно переоценена. Читать далее Экономический подъём благодаря соглашениям с ЕС — это миф

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