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Национальная политика

Иммиграция в Швейцарию немного сократилась

Чистая иммиграция в Швейцарию в первой половине 2024 года снизилась на 6 237 человек в годовом исчислении и составила 40 963 человека.
Чистая иммиграция в Швейцарию в первой половине 2024 года снизилась на 6 237 человек в годовом исчислении и составила 40 963 человека. Keystone / Urs Flueeler

Как сообщил Государственный секретариат по делам миграции (SEM, подразделение Минюста) по состоянию на конец июня 2024 года в Швейцарии проживало в общей сложности 2 338 710 иностранных граждан.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Всего, по данным SEM, с января по июнь 2024 года на постоянное место жительство в Швейцарию прибыли 80 684 человека, что на 5,9 % меньше, чем за аналогичный период прошлого 2023 года. Иммиграция из стран-членов Европейского союза (ЕС) и Европейского соглашения о свободной торговле (ЕАСТ) также снизилась на 7,2% и составила 57 330 человек.

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«Основным управляющим элементом остается логика рынка трудовых кадров и это как раз и приводит к иммиграции в страну людей, востребованных на этом рынке», — указала директор Seco Хелене Будлигер Артиеда (Helene Budliger Artieda).

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Граждане третьих стран — то есть не входящие в ЕС или ЕАСТ — составили группу в 23 354 человека, что на 2,4% меньше, чем в 2023 году. В рамках воссоединения семей в Швейцарию приехало 24,3% иммигрантов, что на 9,2% меньше, чем за тот же период прошлого 2023 года.

Около 17% были членами семьи гражданина Швейцарии. По данным SEM за тот же период Швейцарию покинули 35 184 человека, что на 732 человека больше, чем за тот же период в 2023 году, из них на граждан ЕС/ЕАСТ пришлось 27 017 человек (+ 667 человек) и на граждан третьих стран 8 167 (+ 65 человек).

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