Иммиграция в Швейцарию немного сократилась

Всего, по данным SEM, с января по июнь 2024 года на постоянное место жительство в Швейцарию прибыли 80 684 человека, что на 5,9 % меньше, чем за аналогичный период прошлого 2023 года. Иммиграция из стран-членов Европейского союза (ЕС) и Европейского соглашения о свободной торговле (ЕАСТ) также снизилась на 7,2% и составила 57 330 человек.
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Трудовая иммиграция в Швейцарию на высоком уровне
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Почему люди едут работать в Швейцарию? Потому что ее экономика находится в хорошем состоянии, а рабочих рук на внутреннем рынке нет.
Граждане третьих стран — то есть не входящие в ЕС или ЕАСТ — составили группу в 23 354 человека, что на 2,4% меньше, чем в 2023 году. В рамках воссоединения семей в Швейцарию приехало 24,3% иммигрантов, что на 9,2% меньше, чем за тот же период прошлого 2023 года.
Около 17% были членами семьи гражданина Швейцарии. По данным SEM за тот же период Швейцарию покинули 35 184 человека, что на 732 человека больше, чем за тот же период в 2023 году, из них на граждан ЕС/ЕАСТ пришлось 27 017 человек (+ 667 человек) и на граждан третьих стран 8 167 (+ 65 человек).
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Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.
В очередном Street Parade в Цюрихе приняли участие 920 000 человек
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Таковы данные организаторов этого крупнейшего фестиваля техно-музыки под открытым небом. В эту субботу 10 августа он проходил уже в 31 раз. Все основу парада составил 28 так называемых Love Mobiles.
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