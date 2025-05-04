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Национальная политика

Какой же референдум следует провести по договорам с ЕС?

Иньяцио Кассис считает правильным решение сделать «третий пакет» соглашений с ЕС предметом факультативного референдума.
Иньяцио Кассис считает правильным решение сделать «третий пакет» соглашений с ЕС предметом факультативного референдума. Keystone / Anthony Anex

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) выступил в защиту решения Федерального совета (кабмина) сделать «третий пакет» соглашений Швейцарии с ЕС предметом необязательного (факультативного) референдума. В этом случае для позитивного исхода голосования достаточно будет простого большинства голосов граждан.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Иньяцио Кассис признал, что «двойное большинство» (большинство голосов граждан и субъектов федерации, то есть кантонов) могло бы быть «более надёжным решением». Однако он предостерёг от эффекта домино: «На волне такого легкомысленного решения могут всплыть и другие темы, вызывающие в обществе сильную эмоциональную реакцию», — указал он в эфире общественного телеканала SRF.

По его словам, это (двойное большинство) может стать прецедентом, и тогда могут появиться требования применять «двойное большинство» при голосовании и по другим межгосударственным соглашениям — например, по соглашению о свободной торговле с Китаем или со странами Латинской Америки.

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«Политический баланс и так весьма хрупкий, и это в ситуации, когда любой может прийти и (в рамках прямой демократии) потребовать чего угодно», — предупредил он. При этом Иньяцио Кассис подчеркнул, что Федеральный совет — первый гарант соблюдения конституции, включая правила проведения референдумов. Он также опроверг утверждения о расколе в рядах партии Либералов (FDP), вызванные тем, что президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) высказалась в пользу двойного большинства: «То, что называют расколом, я называю разнообразием мнений. Это и есть суть демократии», — отметил глава МИД.

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Напомним, что на следующей неделе по два парламентария от каждой партии смогут в закрытом порядке ознакомиться с проектами соглашений между Швейцарией и ЕС, входящих в «третий пакет» секторальных договоров с Евросоюзом. Их объём составляет 1 800 страниц. Ознакомление будет организовано в Федеральном дворце в Берне, оно станет предварительным этапом, после которого летом начнется процесс общественных обсуждений и межведомственного согласования этих документов.

Такой формат вызвал критику, особенно со стороны правой Швейцарской народной партии (SVP). Лидер парламентской фракции партии Томас Эши (Thomas Aeschi) заявил в интервью телеканалу RTS, что если Федеральному совету нечего скрывать, то он мог бы опубликовать все документы для всех одновременно. Своё недовольство выразил и Комитет по иностранным делам Национального совета, большой палаты парламента, официально обратившись в Федеральный департамент / Министерство иностранных дел (ФДИД / EDA) с требованием расширить доступ к текстам соглашений.

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Лоран Верли (Laurent Wehrli), председатель комитета, приветствовал саму инициативу, но раскритиковал введенные ограничения: «Неожиданным стало то, что доступ предоставляется лишь двум представителям от каждой партии», — отметил он. Пресс-секретарь ФДИД Николя Бидо (Nicolas Bideau) сослался на парламентскую практику. В парламенте партии представлены, по его словам, в том числе, и профильными комитетами.

«Наша цель — оперативно дать партиям достаточно информации, с тем чтобы они могли сформировать свою позицию по соглашениям, имеющим решающее значение для благополучия Швейцарии», — пояснил он. Несмотря на критику, ФДИД не исключает и расширения доступа к текстам договоров. Окончательное решение правительство примет в ближайшие недели.

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