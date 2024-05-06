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Национальная политика

Левые экстремисты опять заявили о себе в Берне

«Нападение на сотрудников правоохранительных органов было спланированной акцией», — указал радио SRF Мануэль Вилли, шеф кантональной полиции Берна.
«Нападение на сотрудников правоохранительных органов было спланированной акцией», — указал радио SRF Мануэль Вилли, шеф кантональной полиции Берна. KEYSTONE

Город Берн был потрясен самыми мощными за последние годы беспорядками, устроенными левыми экстремистами из одиозного центра «альтернативной культуры» Reitschulе.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Что произошло? В воскресенье вечером 5 мая 2024 года некие лица в масках попытались установить рядом с центром «альтернативной культуры» Reitschulе незаконный пикет. Затем они атаковали прибывших сотрудников полиции камнями, фейерверками, лазерами и бутылками. В результате пострадали 11 полицейских, троих пришлось даже госпитализировать. «Нападение на сотрудников правоохранительных органов было спланированной акцией», — указал радио SRF Мануэль Вилли, шеф кантональной полиции Берна.

Насколько серьезен был нынешний инцидент? Насилие и грабежи в этом печально знаменитом районе Берна (Schützenmatte / Reitschule) уже случались и ранее, но в последнее время ситуация резко ухудшилась. Инциденты, подобные тому, что произошел в воскресенье вечером 5 марта (это был день рождения Карла Маркса), случались в 2016, 2017 и 2019 годах. Однако такие хорошо скоординированные нападения на полицейских ранее не происходили.

Центр «альтернативной культуры» Reitschulе находится в центре/слева прямо у железнодорожных путей.
Центр «альтернативной культуры» Reitschulе находится в центре/слева прямо у железнодорожных путей. KEYSTONE/© KEYSTONE / PETER SCHNEIDER

Каковы мотивы нападавших? Полиция пока не может ничего сказать насчет того, какими мотивами руководствовались нападавшие. Некоторую информацию можно получить на леворадикальной интернет-платформе Barrikade.info. Там некая группа лиц под названием Bezugsgruppe Sebastian Lotzer («Референтная группа Себастьяна Лотцера) указывает, помимо обычных филиппик против капитализма, что «мы выбираем моменты противостояния в соответствии с нашими стратегическими соображениями, не ориентируясь более на ставшие бессмысленными мирные демонстрации». В этом заявлении данная группа затем называет в качестве своего образца для подражания бывшую террористку германской левацкой группы RAF Даниэлу Клетте (Daniela Klette).

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police in front of Reithalle

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Молодёжный центр «Райтшуле» в Берне в центре дискуссий

Этот контент был опубликован на Молодёжный центр «Reitschule» находится в центре дискуссий на тему о том, насколько жёстко может и должна действовать полиция.

Читать далее Молодёжный центр «Райтшуле» в Берне в центре дискуссий

Что говорит город Берн? В понедельник утром 6 мая 2024 года мэр города Алек фон Граффенрид (Alec von Graffenried) впервые прокомментировал беспорядки. В интервью радио SRFВнешняя ссылка он отметил, что «это была организованная атака со стороны центра „Райтшуле“, это очень опасный и абсолютно недопустимый инцидент». По его словам, власти города намерены теперь вместе с центром Reitschule провести «дебрифинг» и попытаться разобраться в причинах этих событий.

Левые экстремисты регулярно устраивают беспорядки на улицах Берна, фото: 2017 год.
Левые экстремисты регулярно устраивают беспорядки на улицах Берна, фото: 2017 год. KEYSTONE/© KEYSTONE / MARCEL BIERI

Что говорит центр Reitschule? В понедельник днем 6 мая центр «Райтшуле» косвенно дистанцировался от участников беспорядков. Центр «приветствует акции, направленные против расизма или других форм угнетения, но причина данной акции, о содержании которой мы также узнали только в воскресенье на сайте barrikade.info, не была понятна ни нам, ни нашим гостям».

Как реагируют политики? Правоцентристский политический лагерь в городе резко осудил эти действия. Например, депутат городского парламента от партии SVP (Швейцарская народная партия) Александр Фойц (Alexander Feuz) требует сделать «оргвыводы». «Мы не можем больше терпеть этот центр в качестве поставщика соответствующей идеологии и командного пункта для организации преступных деяний», — пишет А. Фойц на сайте X (Твиттер).

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Campaign poster calling to cut taxpayers money for the Reitschule culture centre

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Борьба вокруг бернского центра «Райтшуле» продолжится

Этот контент был опубликован на Бернский очаг левацкого экстремизма продолжит работу в привычном режиме, но политическая борьба вокруг его будущего продолжается.

Читать далее Борьба вокруг бернского центра «Райтшуле» продолжится

Адриан Вютрих (Adrian Wüthrich), бывший депутат парламента Швейцарии от партии социалистов (SP) и президент «Ассоциации сотрудников правоохранительных органов кантона Берн» (Berner Polizeiverband), также высказывает свое критическое мнение: «Почему сначала провоцируется выезд по тревоге полицейских нарядов, почему потом на полицейских преднамеренно нападают, не исключая и даже предполагая возможность нанесения им травм, не совместимых с жизнью? Я самым решительным образом осуждаю насилие в отношении полицейских».

Министр безопасности кантона Берн: «Закрытие „Райтшуле“ вполне возможно». После беспорядков в Берне министр безопасности кантона Берн Филипп Мюллер (Philippe Müller / FDP) призвал городские власти принять меры. По его словам, они должны наконец принять все меры, с тем чтобы обуздать насилие, исходящее от «Райтшуле», в том числе город должен наконец пересмотреть свою бюджетную финансовую поддержку этого центра. В конце концов, по его словам, нет никаких сомнений в том, что он уже неоднократно служил убежищем для участников и организаторов массовых уличных беспорядков. «Центр „Райтшуле“ можно было бы для начала закрыть на пару недель».

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Судьба культурного центра «Reitschule» решится в суде?

Этот контент был опубликован на Так что же делать с «Райтшуле», без сомнения, одним из самых неоднозначных мест для любителей, скажем так, «экстремальной» ночной жизни в Берне?

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Что говорит полиция? Шеф кантональной полиции Берна Мануэль Вилли (Manuel Willi) заявил, что участники дебоша намеренно пытались нанести травмы полицейским, бросая камни размером с кулак в сотрудников, приехавших на место событий без тяжелого защитного снаряжения. Атак такой интенсивности не наблюдалось в городе уже несколько лет. «Правоохранительные органы обращаются к свидетелям с просьбой предоставить снимки и видеозаписи беспорядков, с тем чтобы установить личности вероятных преступников».

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