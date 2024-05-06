Левые экстремисты опять заявили о себе в Берне

«Нападение на сотрудников правоохранительных органов было спланированной акцией», — указал радио SRF Мануэль Вилли, шеф кантональной полиции Берна. KEYSTONE

Город Берн был потрясен самыми мощными за последние годы беспорядками, устроенными левыми экстремистами из одиозного центра «альтернативной культуры» Reitschulе.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss capital rioters ‘out to cause injury’, claims Bern police chief Оригинал Читать далее Swiss capital rioters ‘out to cause injury’, claims Bern police chief

Что произошло? В воскресенье вечером 5 мая 2024 года некие лица в масках попытались установить рядом с центром «альтернативной культуры» Reitschulе незаконный пикет. Затем они атаковали прибывших сотрудников полиции камнями, фейерверками, лазерами и бутылками. В результате пострадали 11 полицейских, троих пришлось даже госпитализировать. «Нападение на сотрудников правоохранительных органов было спланированной акцией», — указал радио SRF Мануэль Вилли, шеф кантональной полиции Берна.

Насколько серьезен был нынешний инцидент? Насилие и грабежи в этом печально знаменитом районе Берна (Schützenmatte / Reitschule) уже случались и ранее, но в последнее время ситуация резко ухудшилась. Инциденты, подобные тому, что произошел в воскресенье вечером 5 марта (это был день рождения Карла Маркса), случались в 2016, 2017 и 2019 годах. Однако такие хорошо скоординированные нападения на полицейских ранее не происходили.

Центр «альтернативной культуры» Reitschulе находится в центре/слева прямо у железнодорожных путей. KEYSTONE/© KEYSTONE / PETER SCHNEIDER

Каковы мотивы нападавших? Полиция пока не может ничего сказать насчет того, какими мотивами руководствовались нападавшие. Некоторую информацию можно получить на леворадикальной интернет-платформе Barrikade.info. Там некая группа лиц под названием Bezugsgruppe Sebastian Lotzer («Референтная группа Себастьяна Лотцера) указывает, помимо обычных филиппик против капитализма, что «мы выбираем моменты противостояния в соответствии с нашими стратегическими соображениями, не ориентируясь более на ставшие бессмысленными мирные демонстрации». В этом заявлении данная группа затем называет в качестве своего образца для подражания бывшую террористку германской левацкой группы RAF Даниэлу Клетте (Daniela Klette).

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Что говорит город Берн? В понедельник утром 6 мая 2024 года мэр города Алек фон Граффенрид (Alec von Graffenried) впервые прокомментировал беспорядки. В интервью радио SRFВнешняя ссылка он отметил, что «это была организованная атака со стороны центра „Райтшуле“, это очень опасный и абсолютно недопустимый инцидент». По его словам, власти города намерены теперь вместе с центром Reitschule провести «дебрифинг» и попытаться разобраться в причинах этих событий.

Левые экстремисты регулярно устраивают беспорядки на улицах Берна, фото: 2017 год. KEYSTONE/© KEYSTONE / MARCEL BIERI

Что говорит центр Reitschule? В понедельник днем 6 мая центр «Райтшуле» косвенно дистанцировался от участников беспорядков. Центр «приветствует акции, направленные против расизма или других форм угнетения, но причина данной акции, о содержании которой мы также узнали только в воскресенье на сайте barrikade.info, не была понятна ни нам, ни нашим гостям».

Как реагируют политики? Правоцентристский политический лагерь в городе резко осудил эти действия. Например, депутат городского парламента от партии SVP (Швейцарская народная партия) Александр Фойц (Alexander Feuz) требует сделать «оргвыводы». «Мы не можем больше терпеть этот центр в качестве поставщика соответствующей идеологии и командного пункта для организации преступных деяний», — пишет А. Фойц на сайте X (Твиттер).

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Адриан Вютрих (Adrian Wüthrich), бывший депутат парламента Швейцарии от партии социалистов (SP) и президент «Ассоциации сотрудников правоохранительных органов кантона Берн» (Berner Polizeiverband), также высказывает свое критическое мнение: «Почему сначала провоцируется выезд по тревоге полицейских нарядов, почему потом на полицейских преднамеренно нападают, не исключая и даже предполагая возможность нанесения им травм, не совместимых с жизнью? Я самым решительным образом осуждаю насилие в отношении полицейских».

Министр безопасности кантона Берн: «Закрытие „Райтшуле“ вполне возможно». После беспорядков в Берне министр безопасности кантона Берн Филипп Мюллер (Philippe Müller / FDP) призвал городские власти принять меры. По его словам, они должны наконец принять все меры, с тем чтобы обуздать насилие, исходящее от «Райтшуле», в том числе город должен наконец пересмотреть свою бюджетную финансовую поддержку этого центра. В конце концов, по его словам, нет никаких сомнений в том, что он уже неоднократно служил убежищем для участников и организаторов массовых уличных беспорядков. «Центр „Райтшуле“ можно было бы для начала закрыть на пару недель».

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Что говорит полиция? Шеф кантональной полиции Берна Мануэль Вилли (Manuel Willi) заявил, что участники дебоша намеренно пытались нанести травмы полицейским, бросая камни размером с кулак в сотрудников, приехавших на место событий без тяжелого защитного снаряжения. Атак такой интенсивности не наблюдалось в городе уже несколько лет. «Правоохранительные органы обращаются к свидетелям с просьбой предоставить снимки и видеозаписи беспорядков, с тем чтобы установить личности вероятных преступников».

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