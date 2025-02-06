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Мартин Пфистер: «Сотрудничество Швейцарии с НАТО абсолютно необходимо»

Кандидат в члены Федерального совета Швейцарии Мартин Пфистер впервые выступил перед журналистами и ответил на поставленные ему вопросы.
Кандидат в члены Федерального совета Швейцарии Мартин Пфистер впервые выступил перед журналистами и ответил на поставленные ему вопросы. Keystone-SDA

Кандидат в члены Федерального совета Швейцарии Мартин Пфистер впервые выступил перед журналистами и ответил на поставленные ему вопросы.

Этот контент был опубликован на
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.Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Кандидат в члены Федерального совета Швейцарии Мартин Пфистер (Martin Pfister) с нетерпением ждет ближайших недель, чтобы представиться общественности и парламенту. Во время своего первого выступления перед журналистами он ответил на поставленные ему вопросы.

О личной мотивации

С точки зрения кандидата в Федеральный совет (правительство страны) от Партии «Центр» (Die Mitte) Мартина Пфистера перспектива возглавить Министерство обороны «является весьма привлекательной и мотивирующей». Об этом он заявил во время своего выступления перед представителями СМИ в городе Баар (Baar, кантон Цуг).

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По словам Мартина Пфистера, в данный момент он чувствует себя уютнее скорее в казарме, чем в Федеральном дворце в Берне. Если он будет избран в Федеральный совет и получит в своё управление Министерство обороны (VBS), то в первую очередь проведет тщательный анализ актуальных задач и приоритетов Департамента / Министерства обороны, защиты населения и спорта.

На вопрос, чем он отличается от другого кандидата, Маркуса Риттера (Markus Ritter), Пфистер ответил: «Своей личностью и опытом».

О своей возможной роли в Федеральном совете

В Федеральном совете (кабмине) он намерен выступать за баланс между экономической стабильностью и социальной ответственностью. В кантоне Цуг, где он возглавляет департамент / министерство здравоохранения, действует принцип доступности медицинских услуг для всех по приемлемым тарифам.

Комментируя свою кандидатуру, Мартин Пфистер подчеркнул, что рассматривает этот шаг как обязательство работать в правительстве минимум семь лет. «Вы должны брать на себя политические обязательства на точно определенный срок», — отметил он.

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По его мнению, если через год или два освободится место главы другого министерства, менять руководство Министерства обороны будет нецелесообразно. «Работа в органах исполнительной власти требует долгосрочного планирования и ответственности».

Говоря о принципах работы правительства, он отметил, что для него важно коллегиальное управление: «Моя главная цель — чтобы правительство функционировало как единый механизм».

О двусторонних отношениях с ЕС

Мартин Пфистер выступает за либеральную экономическую политику, а также за развитие именно формата «двусторонних отношений» с Европейским союзом. «ЕС имеет ключевое значение для Швейцарии как в экономическом плане, так и в сфере безопасности. Соседи должны уметь договариваться».

О финансировании армии

Мартин Пфистер поддерживает ускоренные темпы наращивания военного бюджета. «После длительного периода, когда страна пользовалась “дивидендами всеобщего мира”, армия испытывает острую необходимость в укреплении обороноспособности».

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При этом он подчеркивает важность нахождения баланса между потребностями армии и сохранением стабильного национального бюджета. «Я выступаю за то, чтобы как можно скорее предоставить армии дополнительные ресурсы и направить их туда, где они действительно необходимы». По его словам, оснащение швейцарской армии в настоящее время недостаточно, и этот пробел необходимо восполнить.

О сотрудничестве с НАТО

Мартин Пфистер считает, что сотрудничество Швейцарии с НАТО является абсолютно необходимым шагом для обеспечения безопасности страны. «НАТО играет ключевую роль в европейской безопасности», — отметил он.

При этом он подчеркнул, что вступление в Альянс не является целью Швейцарии, но страна должна активно использовать открывающиеся ей возможности для сотрудничества с Альянсом в области военной подготовки в рамках существующих партнерских программ.

«Нам необходимо максимально использовать все возможности взаимодействия с НАТО», — резюмировал кандидат в министры.

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