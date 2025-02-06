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«Непросто найти преемника швейцарскому министру обороны»

«Непросто найти преемника швейцарскому министру обороны». Об этом заявил возможный преемник Виолы Амхерд Маркус Риттер в интервью газетам, издаваемым швейцарским медиа-холдингом Tamedia.
«Непросто найти преемника швейцарскому министру обороны». Об этом заявил возможный преемник Виолы Амхерд Маркус Риттер в интервью газетам, издаваемым швейцарским медиа-холдингом Tamedia. Keystone-SDA

Депутат Национального совета (большой палаты парламента Швейцарии) от партии «Центр» (Mitte) Маркус Риттер назвал ситуацию вокруг поиска преемника Виолы Амхерд, нынешнего министра обороны, «сложной». «Это уже девятые выборы в Федеральный совет, свидетелем которых я являюсь, — но такой исходной ситуации я еще никогда не видел», — сказал он в интервью газетам, издаваемым холдингом Tamedia.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Камнем преткновения являются сложности в оборонном ведомстве (МО / VBS). «Министерству обороны нужен кто-то, кто захочет встать и взять на себя всю ответственность. Недаром уже последовало столько официальных отказов потенциальных кандидатов на эту должность от партии „Центр“. Но теперь, особенно после отказа популярного депутата от Граубюндена Мартина Кандинаса, я спрашиваю себя, являюсь ли я таким человеком. И этот ответ утвердительный».

Справится ли новый министр с проблемами в Минобороны? Об этих проблемах в материале ниже:

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Маркус Риттер также выразил сожаление по поводу отсутствия кандидатов от крупных городов. «Возможно, это связано с большой нагрузкой. В Федеральном совете ты должен работать по 60–80 часов в неделю и всегда везде реально присутствовать, по-другому никак», — указал он в упомянутом интервью газетам холдинга Tamedia. «Будучи президентом Швейцарского Союза фермеров и депутатом, то есть национальным советником, я уже привык работать практически без перерыва в течение всего года».

«Трамп непредсказуем»

Говоря о политике страны в области безопасности, Маркус Риттер высказался за «вооруженный нейтралитет». Швейцария должна оставаться в стороне от конфликтов. Особенно его беспокоит курс президента США Дональда Трампа. «Он непредсказуем и будет оказывать давление на Европу, — указал Маркус Риттер. — Учитывая конфликты между крупными державами, важно, чтобы Швейцария „оставалась под радаром“ и особенно „не высовывалась“».

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Сегодня, во вторник, 28 января 2025 года, Маркус Риттер официально выдвинут кандидатом в Федеральный совет Швейцарии (правительство страны) от партии «Центр» (Mitte).

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Маркус Риттер может стать новым министром обороны Швейцарии

Этот контент был опубликован на Сегодня, во вторник, 28 января 2025 года, Маркус Риттер официально выдвинут кандидатом в Федеральный совет Швейцарии (правительство страны) от партии «Центр» (Mitte).

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Что касается внутренних проблем в Минобороны, то, отвечая на прозвучавшую со стороны парламента критику, Маркус Риттер подчеркнул, что если он возглавит департамент (министерство), то будет действовать быстро, делегируя своим сотрудникам доверие и ответственность: «Министерство обороны снова должно стать местом, где люди гордятся своей работой».

Решение будет принято 21 февраля

Маркус Риттер был избран в парламент Швейцарии (Национальный совет, большая палата) в 2011 году в качестве президента «Ассоциации фермеров кантона Санкт-Галлен» (St. Galler Bauernverband). С 2012 года возглавляет Швейцарский Союз фермеров (Schweizer Bauernverband). Его политическая карьера началась в 1993 году в качестве члена правления муниципального образования Альтштеттен (Altstätten SG). И вот теперь он хотел бы сделать еще один шаг и занять министерское кресло уходящей в отставку Виолы Амхерд. Вторым претендентом на эту должность стал директор (министр) здравоохранения кантона Цуг Мартин Пфистер (Martin Pfister).

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Партия «Центр» выдвинула двух кандидатов в Федеральный совет Швейцарии

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Партия «Центр» выдвинула двух кандидатов в Федеральный совет Швейцарии

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«У нас есть два отличных кандидата», — пояснил президент партии «Центр» Герхард Пфистер (Gerhard Pfister) на недавней пресс-конференции. Он подчеркнул далее, что решения многих политиков не выставлять свои кандидатуры на должность министра в кабмине «должны уважаться». Официально решение о выдвижении тандема Риттер/Пфистер парламентская фракция центристов примет 21 февраля. Новый член Федерального совета будет избран на срок до конца 2027 года, то есть вплоть до окончания текущего четырехлетнего легислатурного периода. Избрание нового министра обеими палатами парламента на общем заседании в Берне пройдет в среду, 12 марта 2025 года.

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