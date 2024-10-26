Половине кантонов Швейцарии угрожает бюджетный дефицит

В 2025 году половина кантонов Швейцарии может столкнуться с дефицитом своего общественного бюджета. Keystone-SDA

В эти дни кантоны (субъекты федерации, их число — 26) Швейцарии представляют проекты своих общественных бюджетов на 2025 год. Около половины кантонов ожидают бюджетного дефицита, другая половина — профицита.

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Положительно финансовая ситуация развивается во многих кантонах страны, к ним относится и кантон Берн. В Берне, с одной стороны, самые высокие в стране налоги НДФЛ, при этом по итогам 2025 финансового года здесь ожидается самый большой бюджетный профицит в + 246 миллионов швейцарских франков.

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Хороша бюджетная ситуация и в кантоне Цуг — там это было обусловлено увеличением численности населения и притоком состоятельных резидентов. Самый большой дефицит бюджета ожидается во франкофонном кантоне Во, где расходы превзошли доходы на 303 миллиона франков, что стало самым большим дефицитом местного бюджета за последние 25 лет.

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Больше всего денег налогоплательщиков кантоны тратят на образование, социальное обеспечение и нужды здравоохранения. Расходы в этих областях за последние годы резко возросли во многих кантонах страны.

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