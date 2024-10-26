Половине кантонов Швейцарии угрожает бюджетный дефицит

В 2025 году половина кантонов Швейцарии может столкнуться с дефицитом своего общественного бюджета.
Keystone-SDA
В эти дни кантоны (субъекты федерации, их число — 26) Швейцарии представляют проекты своих общественных бюджетов на 2025 год. Около половины кантонов ожидают бюджетного дефицита, другая половина — профицита.
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Хороша бюджетная ситуация и в кантоне Цуг — там это было обусловлено увеличением численности населения и притоком состоятельных резидентов. Самый большой дефицит бюджета ожидается во франкофонном кантоне Во, где расходы превзошли доходы на 303 миллиона франков, что стало самым большим дефицитом местного бюджета за последние 25 лет.
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