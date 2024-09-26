Почему Швейцария хочет стать еще ближе к Китаю?

Берн намерен «оптимизировать» соглашение о свободной торговле (ССТ) с Пекином. Но что это соглашение дало двум странам на сегодняшний день? Keystone

Берн намерен «оптимизировать» соглашение о свободной торговле (ССТ) с Пекином. Но что это соглашение дало двум странам на сегодняшний день?

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Если внимательно проанализировать все дискуссии и дебаты, ведущие вокруг швейцарско-китайского соглашения о свободной торговле, то можно увидеть, что основная линия размежевания проходит, как обычно, между собственными интересами и так называемыми «ценностями» морального свойства. В Швейцарии отнюдь не остался незамеченным тот факт, что в последние годы Китай во все большей степени претендует на положение сверхдержавы. Глобальные амбиции Китая сегодня в швейцарском парламенте обсуждаются и рассматриваются с позиций более критических, чем в 2014 году, то есть десять лет назад, когда соглашение о свободной торговле со Швейцарией вступило в силу.

Скептицизм и озабоченность преобладают в Швейцарии во всех партиях — и справа, и слева. В начале сентября 2024 года Национальный совет (большая палата федерального парламента) принял решение более внимательно следить за иностранными инвесторами, крупные швейцарские компании теперь больше не могут просто так переходить в руки иностранных владельцев. Соответствующий законопроект получил неофициальное название Lex China («Китайский закон»). Социал-демократы и «Зелёные» считают, что Швейцария и так слишком тесно связана с Китаем экономическими узами и что тут надо немного «остановится и оглянуться».

Новый импульс

А недавно национальный советник (так в Швейцарии называют парламентариев) от партии «Зелёных» Николас Вальдер предложил денонсировать Соглашение о свободной торговле с Пекином, поскольку Китай нарушает права человека, однако парламент отклонил это предложение. Однако для промышленных кругов на первом месте стоят экономические свободы и выгоды. Показатели взаимной торговли растут, но потенциал развития всё ещё исчерпан не до конца. Именно поэтому Швейцария сейчас переходит ко второму этапу и запускает своего рода «вторую разгонную ступень».

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен во время видеоконференции с министром коммерции Китая Ван Вэньтао, 23 сентября 2024 года. twitter.com

На прошлой неделе она начала консультации по оптимизации Соглашения о свободной торговле с Китаем. В то время как ЕС, США и Запад все чаще выступают в качестве соперника и оппонента Китая, Швейцария, наоборот, намерена стать к нему ещё ближе. Сам Китай уже подписал торговые соглашения с 20 странами по всему миру. В этот список входят и соглашения, что были заключены с исторически или географически тесно связанными с Китаем странами-партнерами, не говоря уже о некоторых малых экономиках, таких как Исландия или Мальдивы. Страны АСЕАН, Австралия и Корея имеют для Китая в этом смысле куда больший экономический вес и значение.

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В чем причины и мотивы сближения Китая и Швейцарии?

Патрик Цильтенер (Patrick Ziltener), сотрудник Китайско-швейцарского аналитического центра при Университете Санкт-Галлена (Sino-Swiss Competence Center) провел недавно системную оценку роли и значения ССТ между Китаем и Швейцарией. С его точки зрения, для Китая Швейцария была своего рода «пробным шаром». «Китай использовал это соглашение, с тем чтобы изучить, как работают соглашения о свободной торговле в Европе, но это был еще и вклад в поддержку репутации Китая в качестве второй по величине экономики мира. Китай смог тем самым показать всему миру, что он допускает и даже поощряет свободную торговлю, с такой уважаемой во всем мире страной, как Швейцария. Это создало Китаю имидж надёжного партнера».

Для Швейцарии Китай — ворота в Азию

Швейцария в лице Китая получили также очень важного торгового партнера как регионального, так и межрегионального и даже глобального значения. Для начала она в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) признала Китай в качестве страны с рыночной экономикой. Об этом пишут, например, Ариан Кнюзель и Ральф Вебер в своей монографии «Швейцария и Китай». Швейцария отнеслась к этому акту признания как к формальности и оформила его факсом на уровне Федерального совета (кабмина). Евросоюз же до сих пор не считает Китай страной с рыночной экономикой.

Будучи признанной ВТО страной с рыночной экономикой, Китай теперь больше не может быть привлечен к ответственности за демпинг на мировом рынке, и именно в этом и находятся корни заинтересованности Китая в таком статусе. Есть тут и политико-историческая составляющая: Швейцария была одной из первых стран Запада, признавших Китайскую Народную Республику в 1950 году. И наконец, речь идет о трансфере знаний: компании, работающие в рамках соглашения о свободной торговле, часто просто вынуждены раскрывать свои производственные и иные секреты, а это как раз очень выгодно Китаю, который почти бесплатно, то есть даром, получает ценный опыт.

Кому выгодна свободная торговля?

В качестве основного позитивного эффекта от ССТ эксперты часто называют увеличение объемов взаимных торгово-промышленных отношений. Это так, однако это лишь половина правды. Свободная торговля приводит не столько даже к увеличению объемов, сколько к увеличению нормы прибыли, коль скоро в рамках ССТ принимается решение о взаимном снижении, а то и отмене таможенных пошлин. В 2022 году благодаря ССТ с Китаем швейцарская экономика смогла сэкономить около 187 млн только на отмене таможенных пошлин. Таковы данные Патрика Цильтенера. Но при этом такие блестящие цифры начинают многим слепить глаза, и они не замечают, что доминирующее положение в рамках торговых отношений двух стран занимает золото.

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За последние десять лет экспорт швейцарского золота в Китай вырос более чем в два раза и составляет более половины от общего объёма двусторонних торгово-экономических отношений в стоимостном выражении. Причина: огромный спрос в Китае на золото. В 2023 году китайский Центральный банк стал крупнейшим в мире покупателем желтого металла. По мнению аналитиков, тем самым он преследует цель сделать Китай независимым от доллара. Примечательно при этом другое: официально швейцарская внешняя политика нацелена на ценности «многосторонней международной дипломатии», но при этом экспорт швейцарского золота, по сути, помогает Китаю отделиться от общемировой валютной системы.

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Показать больше Швейцария оптимизирует Соглашение о свободной торговле с Китаем Этот контент был опубликован на Министр экономики Швейцарии начал на прошлой неделе консультации с китайской стороной по вопросу оптимизации Соглашения о свободной торговле. Читать далее Швейцария оптимизирует Соглашение о свободной торговле с Китаем

В Швейцарии расположены четыре из пяти крупнейших в мире заводов по переработке (аффинажу) золота. При этом сам по себе экспорт золота не имеет никакого отношения к ССТ между двумя странами. «Китай в целом и так не взимает с золота импортных пошлин, независимо от его происхождения», — объясняет Фабиан Майенфиш (Fabian Maienfisch), пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики). За последние десять лет швейцарский экспорт в Китай (за исключением золота) увеличился на 74% и достиг 15,4 млрд франков. В особенной степени ориентированы на Китай фармацевтическая, часовая и машиностроительная отрасли Швейцарии, при этом наибольший рост наблюдается в фармацевтической промышленности.

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Два соперника впереди планеты всей

Но является ли всё это следствием именно соглашения о свободной торговле? Лишь отчасти. За то же время объём швейцарского экспорта в США, с которыми у Швейцарии нет соответствующего соглашения, вырос даже больше, чем экспорт в Китай. Таким образом, основными движущими силами швейцарского экспорта являются именно эти две соперничающие экономики. Наблюдатели, безусловно, усматривают в такой ситуации значительные риски и если торговая война между Западом и Китаем еще больше обострится, то вполне возможно, что США и ЕС окажут давление на Швейцарию, требуя от нее отойти от Китая на более приличную дистанцию.

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Прибыль швейцарской экспортной экономики держится в секрете

Как уже говорилось вначале, позитивной стороной ССТ между Пекином и Берном является не только увеличение объемов экспорта, но и получение дополнительной прибыли за счет снижения или отмены таможенных пошлин. «Соглашение о свободной торговле позволило швейцарским экспортным компаниям значительно сэкономить на таможенных пошлинах», — говорит Фабиан Майенфиш.

«А это и в самом деле помогло заметно повысить степень конкурентоспособности экономики Швейцарии на китайском рынке особенно по сравнению с ее основными конкурентами ЕС и США». Но какие конкретно сектора швейцарской экономики выиграли от экономии на таможенных тарифах? Данных федерального уровня у нас нет, нет их в Мониторинговом докладе по свободной торговле 2022 года (Freihandels-Monitor 2022, стр. 91 и далее), потому что, как говорит Seco, Китай не предоставляет никаких общедоступных данных на этот счет».

По данным, предоставленным Патриком Цильтенером, наибольшую выгоду от ССТ с Китаем получила часовая промышленность, которая только в одном 2022 году сэкономила на таможенных пошлинах 133 миллиона долларов, при этом тут всё ещё есть потенциал развития в размере 46 миллионов долларов в год. Значительный потенциал экономии есть у машиностроительной промышленности, а вот фармацевтическая промышленность, являющаяся крупнейшим швейцарским экспортером, согласно расчетам, сэкономила на таможенных пошлинах в рамках ССТ с Китаем всего 1,4 миллиона долларов.

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Итак, оптимизируя ныне действующее ССТ с Китаем, Швейцария преследует три цели:

1. Швейцария хочет дальнейшего снижения таможенных тарифов

Фабиан Майенфиш в качестве текущей цели Швейцарии называет «расширение пакета мер по демонтажу таможенных тарифов на промышленные товары». В случае с машиностроением лишь частично или совсем не освобождается от таможенных пошлин в настоящее время пятая часть швейцарского экспорта в Китай. Швейцария также хотела бы добиться дальнейшего снижения таможенных тарифов на фармацевтическую продукцию, одновременно Ф. Майенфиш упоминает и часовую промышленность, с продукции которой по-прежнему взимаются таможенные пошлины в размере до 9,2%, при этом Китай дополнительно взимает общий потребительский налог на предметы роскоши.

И будет ли он готов хотя бы снизить этот налог применительно специально к швейцарским часам — вопрос спорный. При этом швейцарская часовая промышленность сейчас очень нуждается в налоговых послаблениях, поскольку продажи швейцарских часов в Китае в последнее время резко сократились. Группы Richemont и Swatch сообщают о «значительном снижении продаж», компания Rolex, как обычно, таких данных не дает. А между тем экономия на таможенных тарифах, полученная в рамках экспорта швейцарских часов только в одном 2023 году, примерно эквивалентна прибыли Swatch за первое полугодие 2024 года.

2. Швейцария хочет больше инвестировать в Китай

Вторая цель Швейцарии — дать возможность швейцарским компаниям ещё больше инвестировать в китайскую экономику. К этому призывает и парламент Швейцарии. При этом тот же парламент параллельно намерен запретить китайские инвестиции в системные и стратегически важные швейцарские компании, что ставит швейцарскую делегацию на переговорах с Китаем в сложное положение.

3. Вопрос экологии и прав человека

Работу над существующим ССТ с Китаем швейцарское правительство завершило в 2013 году, не посоветовавшись с населением, но теперь ситуация может измениться. Как показал сюжет со швейцарским соглашением о свободной торговле с Индонезией, левые неправительственные организации вполне могут заставить правительство вынести такой документ на суд всего народа. Поэтому, ведя переговоры с Китаем, швейцарская делегация будет стремиться учитывать этот опыт и предоставлять сторонникам возможного референдума по ССТ с Китаем как можно меньше аргументов.

Именно поэтому она также планирует включить в новый текст ССТ экологические и правозащитные аспекты. Будет ли этого достаточно для противников документа? Пока неизвестно. Партия «Зелёных», например, указала, что она будет поддержать идею референдума, если новое соглашение с Китаем не будет включать обязательные положения о защите природы и о правах человека. Это подтвердил порталу swissinfo.ch уже упомянутый Николас Вальдер. Социал-демократы также выступают за проведение референдума, видный социалист Фабиан Молина призывает поставить перед китайской стороной вопрос соблюдения прав человека и экологических стандартов: в частности, Китай должен отказаться от использования принудительного труда.

Остается вопрос: чего хочет сам Китай?

Судя по всему, в глазах Китая значение такого режима наибольшего благоприятствования в отношениях со Швейцарией заметно упало. Это связано, скорее всего, с тем, что в 2022 году Китай сэкономил на таможенных пошлинах 213 млн франков, что на 25 млн больше, чем Швейцария. Патрик Цильтенер предполагает, что Китай захочет включить в новую редакцию ССТ вопрос выделения для китайских специалистов дополнительных разрешений на работу в Швейцарии. Так или иначе, ССТ со Швейцарией гарантирует Китаю укрепление репутации государства, обладающего широкой сетью контактов. Одновременно Китай может рассчитывать на то, что такое уважаемое государство, как Швейцария, не будет в той или ной форме проводить антикитайскую политику.

Немецкоязычную оригинальную версию материала отредактировал Рето Гизи, русскоязычную оригинальную версию материала подготовила и адаптировала русскоязычная редакция SWI / нк / ап.

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