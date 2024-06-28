Правительство Швейцарии и его ежегодное «хождение в народ»
Есть в Швейцарии традиция так называемого ежегодного Bundesratsreisli: это когда кабинет министров в полном составе отправляется в народ, чтобы пообщаться с ним и отведать местных кулинарных яств и вин. На сей раз Федеральный совет поехал на родину президента Виолы Амхерд в кантон Вале.
Путешествие началось вчера в четверг 27 июня 2024 года и продолжится и сегодня в пятницу. Вчера утром «магистратов» (так иногда в Швейцарии называют федеральных министров) встречали в городе Бриг (Brig VS) громким Marignano-Marsch, официальным гимном кантона Вале. Получив долю народных аплодисментов, кабинет продолжил свое Bundesratsreisli в городе Зиттен (Sitten).
Every summer, the federal councillors take a two-day field trip together. This year they’re in the canton of Valais – the home of @ViolapamherdВнешняя ссылка, who holds the rotating presidency.— Swiss Federal Government (@SwissGov) June 27, 2024Внешняя ссылка
For photos of previous trips, visit our gallery: https://t.co/Nb1hYnzZznВнешняя ссылка https://t.co/Hnk9B3JjndВнешняя ссылка
«Это каждый год очень важный момент для Федерального совета — встреча с народом», — указала президент Швейцарии в 2024 году Виола Амхерд на пресс-конференции в городе Зиттен, в котором она живет и где она много лет была мэром.
По ее словам, она с нетерпением ждет возможности показать коллегам свой родной кантон. Традиционно в Швейцарии кабинет министров в полном составе каждый год перед летними каникулами отправляется в народ, чтобы пообщаться с ним и отведать местных кулинарных яств и вин и обычно в качестве региона выбирается родной кантон президента.
В центре внимания такой ежегодной поездки правительства страны в регионы находятся не политические вопросы, а простой, в формате «без галстуков», диалог с населением. Вчера 27 июня 2024 года многие воспользовались этой возможностью и пришли, чтобы выпить вина с членами Федерального совета или напрямую пообщаться с президентом Швейцарской Конфедерации.
Новый министр Беат Янс участвует в таком мероприятии впервые, так как он был избран в федеральное правительство только в декабре 2023 года, возглавив Департамент / Министерство юстиции и полиции. А вот министр экономики Ги Пармелен имеет в своем активе наибольшее количество таких поездок. Он является сейчас самым «старослужащим» федеральным советником, занимая свою должность в кабмине с 2016 года.
Затем в программе у министров был небольшой пеший поход по винодельческому региону Верхнего немецкоязычного Вале, который был проложен по маршруту, носящему романтическое название «Тропа изумрудной ящерицы» (Smaragdeidechsenweg).
Во время этой прогулки присутствовали представители муниципальных властей и делегация правительства кантона Вале, обсуждались при этом вопросы сельского хозяйства и виноградарства, развития малого туризма в регионе, перспективы его флоры и фауны, включая редких и пугливых «изумрудных ящериц», в честь которых и назван этот туристический маршрут.
Местные власти конечно попытались использовать момент, чтобы обратить внимание на то, что кантон Вале и федеральное правительство связывают многочисленные инфраструктурные проекты, такие как автобан А9, строительство которого еще не завершено (тонкий намёк), и ряд проектов по развитию солнечной энергетики в горах.
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Но Виола Амхерд вежливо, но отмахнулась, мол, понятно, почему вы все это упоминаете, но, честно говоря, я не хочу, чтобы вы это делали. «Наша поездка – это прежде всего создание и укрепление связей с людьми, это обмен идеями, смех и радость».
Вирджини Розье, председатель правительства города Сьон, похвалила «простоту», с которой проходит эта встреча правительства с народом, «без излишних протоколов безопасности». Если первый день поездки был посвящен в основном сельскому хозяйству и природе, то программа второго дня в Верхнем Вале будет посвящена истории и культуре этого региона.
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