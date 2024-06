Правительство Швейцарии и его ежегодное «хождение в народ»

Every summer, the federal councillors take a two-day field trip together. This year they’re in the canton of Valais – the home of @ViolapamherdВнешняя ссылка, who holds the rotating presidency.



For photos of previous trips, visit our gallery: https://t.co/Nb1hYnzZznВнешняя ссылка https://t.co/Hnk9B3JjndВнешняя ссылка

Внешняя ссылка