Правительство Швейцарии и его ежегодное «хождение в народ»

Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд (справа) и федеральный советник (министр) Иньяцио Кассис (слева) слушают гимн кантона Вале «Марш Мариньяно» в исполнении духового оркестра и дегустируют местные валлийские вина во время аперитива в замке Stockalperschloss / Chateau Stockalper в четверг 27 июня 2024 года, город Бриг, Швейцария. Keystone / Jean-Christophe Bott

Есть в Швейцарии традиция так называемого ежегодного Bundesratsreisli: это когда кабинет министров в полном составе отправляется в народ, чтобы пообщаться с ним и отведать местных кулинарных яств и вин. На сей раз Федеральный совет поехал на родину президента Виолы Амхерд в кантон Вале.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss president shows government round her home canton Оригинал Читать далее Swiss president shows government round her home canton

Путешествие началось вчера в четверг 27 июня 2024 года и продолжится и сегодня в пятницу. Вчера утром «магистратов» (так иногда в Швейцарии называют федеральных министров) встречали в городе Бриг (Brig VS) громким Marignano-Marsch, официальным гимном кантона Вале. Получив долю народных аплодисментов, кабинет продолжил свое Bundesratsreisli в городе Зиттен (Sitten).

Внешний контент Every summer, the federal councillors take a two-day field trip together. This year they’re in the canton of Valais – the home of @ViolapamherdВнешняя ссылка, who holds the rotating presidency.



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«Это каждый год очень важный момент для Федерального совета — встреча с народом», — указала президент Швейцарии в 2024 году Виола Амхерд на пресс-конференции в городе Зиттен, в котором она живет и где она много лет была мэром.

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По ее словам, она с нетерпением ждет возможности показать коллегам свой родной кантон. Традиционно в Швейцарии кабинет министров в полном составе каждый год перед летними каникулами отправляется в народ, чтобы пообщаться с ним и отведать местных кулинарных яств и вин и обычно в качестве региона выбирается родной кантон президента.

Есть в Швейцарии традиция так называемого ежегодного Bundesratsreisli: это когда кабинет министров в полном составе отправляется в народ, чтобы пообщаться с ним и отведать местных кулинарных яств и вин. Кстати, а где мрачные охранники в черном? Их нет. Потому что они не нужны. Keystone / Jean-Christophe Bott

В центре внимания такой ежегодной поездки правительства страны в регионы находятся не политические вопросы, а простой, в формате «без галстуков», диалог с населением. Вчера 27 июня 2024 года многие воспользовались этой возможностью и пришли, чтобы выпить вина с членами Федерального совета или напрямую пообщаться с президентом Швейцарской Конфедерации.

Новый министр Беат Янс участвует в таком мероприятии впервые, так как он был избран в федеральное правительство только в декабре 2023 года, возглавив Департамент / Министерство юстиции и полиции. А вот министр экономики Ги Пармелен имеет в своем активе наибольшее количество таких поездок. Он является сейчас самым «старослужащим» федеральным советником, занимая свою должность в кабмине с 2016 года.

Затем в программе у министров был небольшой пеший поход по винодельческому региону Верхнего немецкоязычного Вале, который был проложен по маршруту, носящему романтическое название «Тропа изумрудной ящерицы» (Smaragdeidechsenweg).

Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд (слева) и федеральный советник (министр) Карин Келлер-Суттер (справа) вместе с другими членами Федерального совета (кабмина) прибывают в замок Штокальпер в четверг 27 июня 2024 года, город Бриг, Швейцария. Keystone / Jean-Christophe Bott

Во время этой прогулки присутствовали представители муниципальных властей и делегация правительства кантона Вале, обсуждались при этом вопросы сельского хозяйства и виноградарства, развития малого туризма в регионе, перспективы его флоры и фауны, включая редких и пугливых «изумрудных ящериц», в честь которых и назван этот туристический маршрут.

Местные власти конечно попытались использовать момент, чтобы обратить внимание на то, что кантон Вале и федеральное правительство связывают многочисленные инфраструктурные проекты, такие как автобан А9, строительство которого еще не завершено (тонкий намёк), и ряд проектов по развитию солнечной энергетики в горах.

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Но Виола Амхерд вежливо, но отмахнулась, мол, понятно, почему вы все это упоминаете, но, честно говоря, я не хочу, чтобы вы это делали. «Наша поездка – это прежде всего создание и укрепление связей с людьми, это обмен идеями, смех и радость».

Вирджини Розье, председатель правительства города Сьон, похвалила «простоту», с которой проходит эта встреча правительства с народом, «без излишних протоколов безопасности». Если первый день поездки был посвящен в основном сельскому хозяйству и природе, то программа второго дня в Верхнем Вале будет посвящена истории и культуре этого региона.

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